«Наполи» и «Монца» голов не забили

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вчера, 22:25

«Наполи» и «Монца» не выявили победителя в 18-м туре Серии А (0:0).

На 68-й минуте Маттео Пессина мог вывести гостей вперед, но не реализовал пенальти. На 90+5-й красную карточку получил игрок «Монцы» Мирко Марич.

После матча «Наполи» идет на 7-м месте (28 очков), «Монца» находится на 11-й строчке (22 балла).