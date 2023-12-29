«Наполи» и «Монца» голов не забили

«Наполи» и «Монца» не выявили победителя в 18-м туре Серии А (0:0).
На 68-й минуте Маттео Пессина мог вывести гостей вперед, но не реализовал пенальти. На 90+5-й красную карточку получил игрок «Монцы» Мирко Марич.
После матча «Наполи» идет на 7-м месте (28 очков), «Монца» находится на 11-й строчке (22 балла).
Впрочем, это было ожидаемо, после ухода тренера. Осимхену и Кварадонне пора переходить в топовые клубы. Виктор подошёл бы Реалу, а Хвича в Барселоне или МС неплохо бы смотрелся. Не стоит им затягивать и губить талант, пора как в прошлом сезоне радовать любителей их кружевного футбола по всему миру.
Впрочем, это было ожидаемо, после ухода тренера. Осимхену и Кварадонне пора переходить в топовые клубы. Виктор подошёл бы Реалу, а Хвича в Барселоне или МС неплохо бы смотрелся. Не стоит им затягивать и губить талант, пора как в прошлом сезоне радовать любителей их кружевного футбола по всему миру.