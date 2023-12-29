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«Наполи» и «Монца» голов не забили

вчера, 22:25
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)0 : 0Логотип футбольный клуб МонцаМонцаМатч завершен

«Наполи» и «Монца» не выявили победителя в 18-м туре Серии А (0:0).

На 68-й минуте Маттео Пессина мог вывести гостей вперед, но не реализовал пенальти. На 90+5-й красную карточку получил игрок «Монцы» Мирко Марич.

После матча «Наполи» идет на 7-м месте (28 очков), «Монца» находится на 11-й строчке (22 балла).

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
сегодня в 09:44
Чемпион прошлого сезона Наполи почти в два раза по очкам отстаёт от лидера, какой то липовый чемпион получается, а точнее, ясно что это случилось благодаря бывшему тренеру.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 07:35, ред.
Маццарри - это слабый, весьма посредственный тренер, за свою долгую тренерскую карьеру (ему уже 63) выиграл лишь однажды Кубок Италии. И всё. Все его трофеи.Поэтому ждать от него каких-то высоких результатов, это - иллюзия.С ним "Наполи" в лучшем случае будет болтаться в середине таблице, что уже почти мы и видим. В ЛЧ им тоже ничего особого не светит. Но у него хорошие, давние отношения с Лаурентисом. Пока. Хвиче и Осимхену нужно было просто уходить вслед за Спаллетти, но они не ушли, и теперь будут неуклонно терять свою стоимость, прозябая в свои лучшие годы в клубе-середняке, который вполне может скатиться и до аутсайдера Серии А.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 02:01
Спасибо за ответ, Павел!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:56
Конечно, не исключительно, в целом состав у них не топовый)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:16, ред.
Срочно требуется капремонт в Наполи !)
протон
протон ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 01:00
Ну для того мы тут и собрались что бы рассуждать. Кто-то винит тренера, имеет на это право, хотя тренер сам взял всю полноту естественности за провалы команды, кто-то в целом обвинил команду в сериях не удач, я вот к примеру не обвинял команду только считаю что грузин распаренный бегунок всего-то. С такой игрой Хвича в марте у люксов не выиграет. Жаль, что Монца пенальти не реализовала.
Деградация Наполи конечно поражает.
Capral
Capral
сегодня в 00:50
Сенатов, ты говоришь, что состав Нaполи довольно среднего уровня? Отлично! Ну вот, мы и пришли к истине, а это значит, что прошлогоднее чемпионство Наполи, со средним составом- только лишь удачное стечение обстоятельств!!! Это, именно то, о чем я и говорил: если чемпион Серии А определяется уже после 1-го круга, значит футбол этой страны серьезно болен, потому что такого быть не должно!!!

А если, мнимая звезда, провалившая полностью и с треском 2й круг получает лучшего игрока сезона, значит, корни этого безобразия- надо искать еще глубже...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:42, ред.
Кварацхелия не сдулся. Он играет отлично, как и в прошлом сезоне. Сдулась команда, а причины этого надо искать внутри "Наполи". Напомню, что по составу коллектив довольно среднего уровня, в котором лидерами являются два-три всем хорошо известных игрока, в числе которых Хвича. В прошлом году их поддерживали остальные футболисты, которые вкупе с отличным тренером сплотились в едином порыве в мощный кулак. Такое иногда случается, достаточно вспомнить наш "Рубин" с Бердыевым, дважды становившийся чемпионом, а затем потихоньку ушедший в небытие. Пробивной силы этого кулака неаполитанцам хватило, впрочем, лишь на сезон, после которого пальцы его разжались.
Не нам со стороны рассуждать, почему так случилось. Это внутреннее дело команды, в кухню которой нам проникнуть не суждено.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:00
Павел, Вы попрежнему считаете, что причина всех неудач Наполи- исключительно в тренере?
Capral
Capral
вчера в 23:58
Логинов, вы говорите Хвиче тяжело показывать свою технику. Я уже устал повторять, что его техника- это только самопиар, не более того. Если игрок увлекается своим дриблингом, техникой, но при этом, ничего больше не имеет, то такого футболиста легко закрыть, он предсказуем и легко читается... Или, надо быть еще одним Марадоной, против дриблинга и техники которого- никто противоядия не нашел . Впрочем, наш герой- марадоной уже стал. Пора подниматься выше!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:50
Де Лаурентис только удивил, выбрав хорошего тренера и выиграв Серию А, как тут же восстановил свое реноме посредственного самодура, выкопав из нафталина двух подряд давно сбитых некому не нужных лётчиков, Гарсия, теперь Маццари, давай что ли, теперь но англичанам пройдись, кто там свободен, Лэмпса, может, возьми, клоун-кинопродюсер))
Capral
Capral
вчера в 23:38
протон, я как-то говорил, что его продадут за бесценок и как можно быстрей, чтобы избавиться... Так и будет. Как говорил замечательный советский актер П.Кадочников: "ТеГпения, мой дГуг, теГпения".
протон
протон ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 23:29
Барса ? Мне кажется следующий сезон грузин проведёт еще слабее, он в Наполи уже сдулся , выше головы уже прыгнул. про МС даже и говорить не буду.
протон
протон
вчера в 23:23
Заехал почитать ленту про грузина . Чего натворил грузин хорошего а в прочем ничего как обычно.
Capral
Capral
вчера в 23:08
Hе способны понять мысли Хвичи? Я думаю, его мысли, может понять только ЭВМ, да и то- под вопросом...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:05
Наполи все хуже играет,что то с командой не то.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 23:01
Наполи совсем посыпался,хорошо хоть не проиграли !
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 22:59
Рассыпался чемпион. Даже Кварадонне тяжело показывать свою технику, его класс не спасает, когда в окружении игроки, не способные понять мысли Хвичи.

Впрочем, это было ожидаемо, после ухода тренера. Осимхену и Кварадонне пора переходить в топовые клубы. Виктор подошёл бы Реалу, а Хвича в Барселоне или МС неплохо бы смотрелся. Не стоит им затягивать и губить талант, пора как в прошлом сезоне радовать любителей их кружевного футбола по всему миру.
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:45
Ужасный матч, особенно второй тайм, это был не футбол, это был реслинг....очень грязный тайм. А еще во втором тайме удалили двух тренеров, если чесно, сейчас и не вспомню идел ли я до этого такое....
Capral
Capral
вчера в 22:40
Нет Оси- нет голов. Повезло еще, что соперник пенальти не забил. Смотрю, товарисч ЖК получил...
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