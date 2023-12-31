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Криштиану Роналду забил 54 гола за 2023 год

сегодня, 00:53
Аль-ТаавунЛоготип футбольный клуб Аль-Таавун (Бурайда)1 : 4Логотип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)Аль-НасрМатч завершен

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился забитым голом в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Таавуна» (4:1).

Таким образом, 38-летний португалец забил 54 гола за 2023 год. Это лучший результат Роналду с 2016-го (55 голов).

Личный рекорд Криштиану установил в 2013 году — 69 голов.

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Роналду догнал Месси по количеству дублей за карьеру
27 декабря
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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Sкрудж (раскрыть)
сегодня в 19:37
Вы знаете ещё хоть одного футболиста, которого как Пеле официально считают народным достоянием страны? И если бы Месси играл во времена Пеле, то и ему бы не снилось отыграть 20 лет при той медицине, которая была во времена Пеле. Вы видели, как нещадно били Пеле на ЧМ в Англии? Да и в Чили он травму получил не на прогулке в парке. За ним охотились всегда и везде. Месси такого и не снилось и если бы на него была такая откровенная охота, как на Пеле, то он бы уже давно закончил играть. Про Гарринчу согласен, его любил в Бразилии если не больше чем Пеле, то и не меньше, это точно.
cska1948
cska1948 ответ Sкрудж (раскрыть)
сегодня в 19:25
"...Месси тоже чемпион мира и он именно сыграл решающую роль в этом чемпионстве , без него не было бы чемпионства , этого никто не оспорит...."
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Не отрази Мартинес ДВА послематчевых пенальти в четвертьфинале с голландцами, поехал бы ваш Месси, в очередной раз, не солоно хлебавши с чемпионата мира. Я уже не говорю про послематчевые пенальти в финале. Так что Кубок Мира выиграл Мартинес, а не Месси. Но по совокупности заслуг Месси в Мировом футболе героем ЧМ ИСКУССТВЕННО сделали его.
Sкрудж
Sкрудж ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 16:17, ред.
У всех величие Пеле заключается в том что он стал 3-хкратным чемпионом мира. По мне этого мало , как только командные титулы со сборной , в первом чемпионстве 58 принял участие , в 62 после травмы не играл и получил 2 титул , но никакого влияния на результат чемпионата не повлиял - тащил Гаринча . Кстати в Бразилии тех времён ещё надо узнать , кого больше любили Пеле или Гаринчу. Я думаю Гаринчу. В третьем чемпионате внёс свой вклад в чемпионство. А голы в чемпинатах Бразилии и за Космос - это всё же не те голы которые сечас забивают в топ 5 чемпинатах и ЛЧ. Чемпинат Бразилии хоть тогда , хоть сейчас - это просто чемпионат Бразилии . А вот ЛЧ допустим это лучшие игроки со всего мира , своеобразный ежегодный чемпионат мира среди клубных команд. И там Месси побеждал 4 раза. Месси тоже чемпион мира и он именно сыграл решающую роль в этом чемпионстве , без него не было бы чемпионства , этого никто не оспорит. А без Пеле выграли чм 62 , а выграли бы 70 ? Не знаю возможно , но свой вклад он внёс одназначно. Ну а 58 , я думаю справились бы и без молодого дарования. Пеле уже тогда сделали брендом . От того такая популярность. Месси и Роналду играют на высочайшем уровне почти 20 лет , такого ни Пеле ни тем более Марадоне и не снилось.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:15
Дырявый на новый год загадал шейхам побольше пенальти, а то с игры уже в тягость забивать даже в лиге с низким уровнем футбола.
DXTK
DXTK
сегодня в 13:18, ред.
55 голов - Обычная статистика для те кто любит замкнуть или пробить с точки, количество не означает их качество.
Раз Рон столько забивает, что же его никто не хочет пригласить из ТОП европейских клубов или чемпионатов?
Еще явно уровень саудлиги ниже, раз у них игрок скамейки запасных столько забивает, все же помним что Рон в МЮ сидел в глубоком запасе, и не тянул уровень европейского футбола, чего стоит и его один гол с пенальти на ЧМ. Также помним Роналду не попал в список на ЗМ 23 года и это футболист который за год забивает 55 голов.........

PS Видимо закончился тот позор как в 2013 году, когда ему ЗМ дали за количество голов с нулем трофеев.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:33
    Imrebellion
    Imrebellion ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 12:30
      Шуnя771
      Шуnя771
      сегодня в 12:29
      Кто бы что ни говорил, но Роналду футбольный гений!
      Не будем приводить здесь статистику из Майами, так как она печальна, в этом плане!
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin
      сегодня в 12:29
        Байкал-38
        Байкал-38
        сегодня в 11:47
        Дырявый на высшем уровне полный ноль о чём доказывает изгнания с Европы и позор на ЧМ 2022 в Катаре, но зато среди верблюдов он херой.
        Это лучший год с 2016 года? Что ещё раз доказывает как он опустился, так как до этого года он играл в топ чемпионатах.
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ Imrebellion (раскрыть)
        сегодня в 11:25, ред.
        Стирать факты про Ибру не имеет смысла, равно как и принижать значимость Рона. Португалец практически в одиночку в предпоследнем сезоне вывел МЁРТВЫЙ МЮ в плей офф ЛЧ, после чего в клуб пришло голландское лысое ничтожество, выказало своё Я и напрочь развалило остатки позитива и всего того, что было там некогда создано.
        Ушёл Кришка и оставил лысого на растерзание середнякам, а теперь и догам АПЛ на всеобщее обозрение и позор; в ЛЧ картина та же - полное фиаско и тотальное падение бренда МЮ на международной арене.
        По ЧМ тоже не надо перегибать, КАРЛ! Сантуш понтанулся после швейцарцев и решил показать, кто в доме хозяин, а потом когда понял что обделался с Марокко, за 30 минут до конца вывел Рона, который в течении получаса создал столько моментов для взятия, сколько нытику Бруну и не снилось. Да только поздно спохватился старый дуралей, получивший потом пинок под зад.

        P.S. Всех форумчан с наступающим НГ! Здоровья, удачи родным и близким, достатка в доме и ..., мирного неба над головой.
        Agamaga_
        Agamaga_ ответ Ironigor (раскрыть)
        сегодня в 11:12
        Месси передал привет выиграв кубок мира! И показал уровень как нужно выиграть титул для нового клуба.
        Agamaga_
        Agamaga_ ответ cska1948 (раскрыть)
        сегодня в 11:09
        Не знаю как там Пеле, но до Месси как до Китая пешком кришу.
        Agamaga_
        Agamaga_
        сегодня в 11:08
        Короче до 91 гола Месси очень далеко. Даже в лучшие времена и близко не подобрался. А в песочной лиге с помощью грандиозного количества пенальти это тоже нереально. Это даже не помогает команде занять первое место.
        Шума много, а толку нет.
        Мessi 10
        Мessi 10
        сегодня в 10:56
        Если делать дубли с пенальти, и пробивать вообще все пенальти, то можно было бы и поболее забить
        Рафаэль Хабибуллин 2
        Рафаэль Хабибуллин 2
        сегодня в 10:37
          cska1948
          cska1948 ответ Sкрудж (раскрыть)
          сегодня в 10:06
          "...Месси такой просто один по таланту пожалуй и выше Пеле и Марадоны..."
          ---------------------
          Король футбола, Пеле, трёхкратный чемпион мира. Так что вашему Мессии до него, как до Луны пешком.
          VeniaminS
          VeniaminS
          сегодня в 09:49
          Отличный результат показал.Молодец!!!
          Валерыч
          Валерыч
          сегодня в 09:12
          Выдающееся достижение Роналду, учитывая, что ему уже 38 лет.
          u62fhz4np52p
          u62fhz4np52p
          сегодня в 09:04, ред.
          Должен отдать должное ,в команде где играет Роналду -забивают одни легионеры которые играли в Европе а где арабы???????????Это чей клуб???????Клоунада которую показывает клуб -ни в какие рамки ,стыд и позор Саудовской Аравии!!!
          Rudokor
          Rudokor
          сегодня в 08:35
          В таком возрасте это феноменальный результат.
          c25pfhqa8jcv
          c25pfhqa8jcv
          сегодня в 08:07
          Криш всё таки легенд, забивающий регулярно на протяжении всей своей карьеры
          adekvat
          adekvat ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
          сегодня в 07:25
          Все больше с пенальти.
          КЭТиК
          КЭТиК
          сегодня в 06:47
          Здоровья у него хоть отбавляй, пожалуй и Ибрагимовича сможет переплюнуть.
          Против ЦСКА
          Против ЦСКА
          сегодня в 06:42
          Он еще с сыном в сборной сыграет.
          Октябрь 1917
          Октябрь 1917
          сегодня в 06:35
          А он все забивает, неугомонный... Даешь тысячу.
          Scorp689
          Scorp689
          сегодня в 05:10
          Красавчик... Столько лет стабильные показатели.... Лидер во всём...
          Ангел неБесГрешен
          Ангел неБесГрешен
          сегодня в 04:47
          В Чемпионате андоры ему удпвалось бы забивать ещё больше. Только там денег много платить не смогут...
          Тhe Witcher
          Тhe Witcher
          сегодня в 03:07
          КриРо за один сезон в СА забил больше,чем пешеход за 2 сезона в псж и 1 сезон в млс😂
          Sкрудж
          Sкрудж ответ Capral (раскрыть)
          сегодня в 03:01
          Да это моё мнение. Имеет место быть.
          Гость
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