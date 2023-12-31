Криштиану Роналду забил 54 гола за 2023 год

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился забитым голом в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Таавуна» (4:1).
Таким образом, 38-летний португалец забил 54 гола за 2023 год. Это лучший результат Роналду с 2016-го (55 голов).
Личный рекорд Криштиану установил в 2013 году — 69 голов.
38 лет же! А Ибра в 41 очередной раз стал чемпионом в топ5 лиге - это наверное шок контент для некоторых. Квальярелла в 40лет играя за САМПДОРИЮ, КАРЛ! забил больше этой клубнички из Юве - просто стереть этот факт!
38 лет же! А Ибра в 41 очередной раз стал чемпионом в топ5 лиге - это наверное шок контент для некоторых. Квальярелла в 40лет играя за САМПДОРИЮ, КАРЛ! забил больше этой клубнички из Юве - просто стереть этот факт!