Харри Кейн — самый результативный игрок 2023 года в топ-5

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн стал лучшим игроком по системе «гол+пас» в топ-5 лигах в 2023 году. На счету англичанина 43 гола и 10 результативных передач за «Тоттенхэм» и мюнхенцев.
Ранее Кейн вошёл в тройку лучших бомбардиров по версии IFFHS.
Все попытки Кейна выиграть трофей
2015- Тоттенхэм проигрывает финал кубка лиги Челси,
2016- Тоттенхэм отстает в чемпионской гонки от Лестера,
2017 - Тоттенхэм снова занимает второе место в АПЛ, проиграв Челси,
2019 - Тоттенхэм проигрывает финал ЛЧ Ливерпулю.
2021 - Тоттенхэм проигрывает финал кубка лиги Ман Сити
Евро 2020 - Англия проигрывает в серии Пенальти Италии
2023 - Бавария проигрывает суперкубок Германии Лепцигу.
2024 - ??????
Все попытки Кейна выиграть трофей
2015- Тоттенхэм проигрывает финал кубка лиги Челси,
2016- Тоттенхэм отстает в чемпионской гонки от Лестера,
2017 - Тоттенхэм снова занимает второе место в АПЛ, проиграв Челси,
2019 - Тоттенхэм проигрывает финал ЛЧ Ливерпулю.
2021 - Тоттенхэм проигрывает финал кубка лиги Ман Сити
Евро 2020 - Англия проигрывает в серии Пенальти Италии
2023 - Бавария проигрывает суперкубок Германии Лепцигу.
2024 - ??????