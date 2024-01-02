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Харри Кейн — самый результативный игрок 2023 года в топ-5

вчера, 11:22

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн стал лучшим игроком по системе «гол+пас» в топ-5 лигах в 2023 году. На счету англичанина 43 гола и 10 результативных передач за «Тоттенхэм» и мюнхенцев.

Ранее Кейн вошёл в тройку лучших бомбардиров по версии IFFHS.

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Бавария  Тоттенхэм  Кейн Харри
Перевод с transfermarkt.de Фото: Официальный твиттер «Баварии»
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:00, ред.
Мбаппе и Холанд позабивней будут....

При практически одинаковых показателях Мбаппе сыграл на 500 минут меньше в прошедшем году чем англо-немец...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:21
Да пусть он хоть сто голов забьёт ..., - не было и нет в нём хребта. Поэтому в самый ответственный момент раскиснет Харри, как второсортный бифидок.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:55
Зато Роналду каждому второму верблюду Аравии напихал гыгы
shur
shur ответ Знатог (раскрыть)
вчера в 16:52, ред.
...шанс у Англии 100-стопудовый, как никогда...!!!
shur
shur ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 16:49
...это смотря какой маршрут и кто за рулём...?!
shur
shur ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 16:47
...Новый Год пройдёт, а Соккер с лучшими игроками останутся!!!
shur
shur ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 16:44
...проще было написать,забивать то Кейн умеет, а вот команды в которых он играет, по ходу, выигрывать трофеи так и не научились!!!
Знатог
Знатог ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 16:18
В евро проиграли не Англия а жизничерныхимеютзначение.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:15
Вот это я понимаю, вот это реальное отражение ценности голов, а не статистика дырявого, где слабый чемпионат и даже в товарищеских матчах голы считали.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 15:41
Я, естественно, говорю не про это, а про то, что команды уже из середины БЛ стоят все как один Кейн, а с низа как полКейна.
Karkaz
Karkaz ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:43
Если говорить о борьбе за чемпионство то и АПЛ чемпионат 1-2-х команд) Сити всегда чемпион, но бывает под ногами мешается либо Ливерпуль, либо Арсенал.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:36
Неплохо, но БЛ - чемпионат если в этом году не одной, то двух команд.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:12
Забивать-то он забивает, но может проехать мимо трофеев.
DXTK
DXTK
вчера в 13:50
Забивать Кейн умеет, а вот выигрывать трофеи пока так и не научился. Кейн в Баварии словно в Тоттенхэме, а в этом сезоне Байер похож на Лестер, чемпионство может опять уплыть мимо него.

Все попытки Кейна выиграть трофей
2015- Тоттенхэм проигрывает финал кубка лиги Челси,
2016- Тоттенхэм отстает в чемпионской гонки от Лестера,
2017 - Тоттенхэм снова занимает второе место в АПЛ, проиграв Челси,
2019 - Тоттенхэм проигрывает финал ЛЧ Ливерпулю.
2021 - Тоттенхэм проигрывает финал кубка лиги Ман Сити
Евро 2020 - Англия проигрывает в серии Пенальти Италии
2023 - Бавария проигрывает суперкубок Германии Лепцигу.
2024 - ??????
kz4a22jy2etk
kz4a22jy2etk
вчера в 13:44
Харри хорошо вписался в команду, переживает вторую молодость
ОПС
ОПС
вчера в 13:19
А мне наплевать, кто он, что он. Просто всех с Новым годом!!!
Знатог
Знатог
вчера в 12:20
молодец Харрикейн даешь еврочемп!
Вещий
Вещий
вчера в 11:38
Ну что, наверное угадал и клуб и лигу для себя. Удачи в завоевании трофеев.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:23
Это точно ,хорошо играет в Баварии.
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