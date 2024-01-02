Харри Кейн — самый результативный игрок 2023 года в топ-5

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вчера, 11:22

Нападающий «Баварии» и сборной Англии стал лучшим игроком по системе «гол+пас» в топ-5 лигах в 2023 году. На счету англичанина 43 гола и 10 результативных передач за «Тоттенхэм» и мюнхенцев.