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Сафонов вошёл в список лучших вратарей Европы по отражённым ударам

вчера, 14:42

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов вошёл в список лучших вратарей Европы по проценту отражённых ударов.

Россиянин отразил 83% ударов в текущем сезоне РПЛ, заняв 10-е место в списке голкиперов команд высших лиг. Организация CIES Football Observatory учитывала только игроков, которые провели не менее 720 минут в своих чемпионатах.

Лидером рейтинга является Матьяж Розман из «Целе» (89%), Иван Маурисио Арболеда из «Анортосиса» на 2-й строчке (87%), а на 3-й позиции Анатолий Трубин из «Бенфики» (85%).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:32
Спасибо Дружище, близкий по духу мне человек- свято помнящий, наш незабываемый советский футбол!!!!!!!
Разреши и мне, поздравить тебя с наступающим Новым годом, и пожелать тебе- ЗДОРОВЬЯ, всяческих благ и исполнения всех желаний!!!!!!! Мир дому твоему и полную чашу ДОБРА!!!!!!! Будь Здоров, Дорогой и Удачи- твоим любимым командам!!!!!!! Никогда не забывай- наш незабвенный советский футбол!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pomor45
pomor45 ответ particular (раскрыть)
вчера в 21:05
В РПЛ не вырасти, а в АПЛ не слезть со скамейки. Каждый кулик хвалит своё болото, потому что только в нем он и имеет надежду выделиться среди других куликов.
pomor45
pomor45 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:59
И это ещё лучшие из тех, кто набивал статистику понторезу Сафонову. Остальные просто били в сторону ворот или прямиком во вратаря так, что даже увернуться было некуда. А так, обратная сторона хорошей игра вратаря - никуда негодная игра защитников. Спасают в таких обстоятельствах только столь же бездарные удары по воротам.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:31
В эти 80+% входят удары Зеболотного, Соболева, Комличенко, Сергеева и других высокорослых комнатных растений
vova505
vova505
вчера в 20:21
Одно дело в рпл отражать удары
Другое дело в Англии или Испании, например )))
Ни о чем рейтинг не говорит
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:20
...ну что мой далёкий, но близкий собеседник,сотоварищ, коллега,
а проще человек который неплохо разбирается в этом не легком
занятие - в футболе ! Мира Вам, семье,близким нашим странам ,
здоровья и счастья! И по русской традиции Я провожать Год уходящей, третью за друзей и близких!
112910415
112910415
вчера в 20:10
Не самый показательный список
Capral
Capral
вчера в 18:48
ariec93
Вы всегда по одной игре по вратарю судите? Но уж если вспомнили Интер, то можно вспомнить и 3:3 недавние. Трубин в Бенфике не так давно, а я помню его, именно по игре в Шахтере, и по той критике, которая была в его адрес. Я все игры Шахтера смотрел и видел его нелепые, грубейшие ошибки. Вспомните игру Шахтера в ЛЧ, если не ошибаюсь- против того же Интера, который Шахтер проиграл-0:5! В той игре, если ничего не путаю, стоял именно Трубин...
ariec93
ariec93
вчера в 18:27
2 Capral.
Трубин - Интер 0-0. Когда за Шахтер играл. Он молодой, есть куда развиваться. Вон Лунин супер надежный в Заре переехал в Реал, и пропал. Уж очень как то вы предвзято к Трубину.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:22
А Месси вошёл в список лучших ... вратарей?))
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:21
Приветствую, Вас, Павел!!!
С наступающим Новым годом, Вас, Дружище!!! ЗДОРОВЬЯ- прежде всего, удачи, радости и счастья- общественного, личного, и социального!!!!!!!
Павел, мне нечего добавить. Вы, всё объяснили и рассказали. Одного не понимаю- зачем нужны эти номинации? Если да, то уже лучше, представить, что-нибудь из настоящих чемпионатов, солидных и авторитетных.
Верг
Верг
вчера в 16:08
Эта статистика основана количестве матчей, сыграл 2 матча потащил 15 из 16 ударов - попал в топ
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:56
Добрый день, Виктор, с наступающим Вас!

Как многие здесь понимают, эти цифры ничего не значат (почти), кроме того, что эти вратари, наверное, лучшие в своих чемпионатах.

Потому что, если в чемпионате большая часть исполнителей с посредственным ударом - а это характерно для РПЛ, для Португалии (где, да, есть "Бенфика", "Порту", зато уже клубы с пятого места по бюджету как команды ФНЛ), и, тем более, для Кипра - то и отбивать их удары труда не составит.

Поэтому бессмысленно сравнить их с показателями в топ-лигах.
Capral
Capral
вчера в 15:48
Судя по клубам, представленным в этом списке, сразу стало понятно- чего стоит этот список. Но больше всего, меня поражает Трубин. Не смотрю чемпионат Португалии и в частности Бенфику, но отлично помню Трубина по играм за Шахтер. Так вот, вспоминая, те матчи, трудно поверить в его непробиваемость, при всём желании. На выходах, вообще не умеет играть, читать соперника- тем более. Вобщем, странная статистика... Хотя, возможно, в Бенфике, он чему-то и научился.

Сафонов? Вобщем и целом- неплохой вратарь, с хорошими задатками, реакцией и прыгуцестью. Неплохо игрaет на выходах, что в принипе- редкость, даже для европейских вратарей. Ну и, даже внешне- неплохо смотрится, как для вратаря. Единственное, что хотелось бы ему пожелать- меньше понтов, больше надежности. С одной стороны, беспонтовая вратарская игра, тоже, как-то обедняет, с другой- игра Великого Яшина- отличалась исключительной простотой и надежностью!!!

Розман и Арболеда? Не знаю таких, впервые слышу- это без комментариев. Хотя, клубы, которые они представляют- конечно, знатные и известные.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:34
Интересно было бы глянуть на процент этот играй он в ТОП 3 ведущих чемпионатов
particular
particular
вчера в 15:20
Разный уровень турниров нивелирует все эти цифирки с подсчётами...
Матвей не плох, но в РПЛ ему не вырасти, что бы попадать в более серьёзные номинации...
протон
протон ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:08
Максимум будут добавлять 10 игр на линию, делается для того что бы уровнять баланс сил игроков как я понял. У меня остались 7 000 баллов в сундуке будем солить.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 15:07, ред.
Где то громко рассмеялся Федя Кудряшов.
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