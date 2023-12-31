Сафонов вошёл в список лучших вратарей Европы по отражённым ударам

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов вошёл в список лучших вратарей Европы по проценту отражённых ударов.
Россиянин отразил 83% ударов в текущем сезоне РПЛ, заняв 10-е место в списке голкиперов команд высших лиг. Организация CIES Football Observatory учитывала только игроков, которые провели не менее 720 минут в своих чемпионатах.
Лидером рейтинга является Матьяж Розман из «Целе» (89%), Иван Маурисио Арболеда из «Анортосиса» на 2-й строчке (87%), а на 3-й позиции Анатолий Трубин из «Бенфики» (85%).
Сафонов? Вобщем и целом- неплохой вратарь, с хорошими задатками, реакцией и прыгуцестью. Неплохо игрaет на выходах, что в принипе- редкость, даже для европейских вратарей. Ну и, даже внешне- неплохо смотрится, как для вратаря. Единственное, что хотелось бы ему пожелать- меньше понтов, больше надежности. С одной стороны, беспонтовая вратарская игра, тоже, как-то обедняет, с другой- игра Великого Яшина- отличалась исключительной простотой и надежностью!!!
Розман и Арболеда? Не знаю таких, впервые слышу- это без комментариев. Хотя, клубы, которые они представляют- конечно, знатные и известные.
Сафонов? Вобщем и целом- неплохой вратарь, с хорошими задатками, реакцией и прыгуцестью. Неплохо игрaет на выходах, что в принипе- редкость, даже для европейских вратарей. Ну и, даже внешне- неплохо смотрится, как для вратаря. Единственное, что хотелось бы ему пожелать- меньше понтов, больше надежности. С одной стороны, беспонтовая вратарская игра, тоже, как-то обедняет, с другой- игра Великого Яшина- отличалась исключительной простотой и надежностью!!!
Розман и Арболеда? Не знаю таких, впервые слышу- это без комментариев. Хотя, клубы, которые они представляют- конечно, знатные и известные.
Как многие здесь понимают, эти цифры ничего не значат (почти), кроме того, что эти вратари, наверное, лучшие в своих чемпионатах.
Потому что, если в чемпионате большая часть исполнителей с посредственным ударом - а это характерно для РПЛ, для Португалии (где, да, есть "Бенфика", "Порту", зато уже клубы с пятого места по бюджету как команды ФНЛ), и, тем более, для Кипра - то и отбивать их удары труда не составит.
Поэтому бессмысленно сравнить их с показателями в топ-лигах.
Как многие здесь понимают, эти цифры ничего не значат (почти), кроме того, что эти вратари, наверное, лучшие в своих чемпионатах.
Потому что, если в чемпионате большая часть исполнителей с посредственным ударом - а это характерно для РПЛ, для Португалии (где, да, есть "Бенфика", "Порту", зато уже клубы с пятого места по бюджету как команды ФНЛ), и, тем более, для Кипра - то и отбивать их удары труда не составит.
Поэтому бессмысленно сравнить их с показателями в топ-лигах.
Вы всегда по одной игре по вратарю судите? Но уж если вспомнили Интер, то можно вспомнить и 3:3 недавние. Трубин в Бенфике не так давно, а я помню его, именно по игре в Шахтере, и по той критике, которая была в его адрес. Я все игры Шахтера смотрел и видел его нелепые, грубейшие ошибки. Вспомните игру Шахтера в ЛЧ, если не ошибаюсь- против того же Интера, который Шахтер проиграл-0:5! В той игре, если ничего не путаю, стоял именно Трубин...
Вы всегда по одной игре по вратарю судите? Но уж если вспомнили Интер, то можно вспомнить и 3:3 недавние. Трубин в Бенфике не так давно, а я помню его, именно по игре в Шахтере, и по той критике, которая была в его адрес. Я все игры Шахтера смотрел и видел его нелепые, грубейшие ошибки. Вспомните игру Шахтера в ЛЧ, если не ошибаюсь- против того же Интера, который Шахтер проиграл-0:5! В той игре, если ничего не путаю, стоял именно Трубин...