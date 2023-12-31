Сафонов вошёл в список лучших вратарей Европы по отражённым ударам

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вчера, 14:42

Голкипер «Краснодара» вошёл в список лучших вратарей Европы по проценту отражённых ударов.

Россиянин отразил 83% ударов в текущем сезоне РПЛ , заняв 10-е место в списке голкиперов команд высших лиг. Организация CIES Football Observatory учитывала только игроков, которые провели не менее 720 минут в своих чемпионатах.

Лидером рейтинга является Матьяж Розман из «Целе» (89%), Иван Маурисио Арболеда из «Анортосиса» на 2-й строчке (87%), а на 3-й позиции Анатолий Трубин из «Бенфики» (85%).