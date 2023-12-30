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«Манчестер Сити» не проиграл ни одного домашнего матча в 2023 году

вчера, 21:07
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнайтедШеффилд ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд» (2:0) в матче 20-го тура АПЛ.

Таким образом, «горожане» не потерпели ни одного домашнего поражения в 2023 году. «Манчестер Сити» не проигрывает на «Этихаде» с 12 ноября 2022 года (1:2 против «Брентфорда»).

За 2023-й «горожане» сыграли 28 матчей на своём поле во всех турнирах.

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Все комментарии
дурман
дурман
вчера в 22:46
Уровень
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 21:53
Надо продолжить эту славную традицию
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 21:34
Интересно, будет ли еще у кого-то серия из 86 беспроигрышных игр в домашних стенах на радость своих фанов? Напоминалка, что в сезоне всего 19 матчей дома...
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:24, ред.
«Манчестер Сити» не проиграл ни одного домашнего матча в 2023 году
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ФК Ростов ( При Бердыеве) :
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:18
Это просто ЦСКА там не было в этом году))
DXTK
DXTK
вчера в 21:12
Похоже не только энфилд обладает магией, но и этихад теперь стал как неприступная крепость. Поздравим МС с таким уникальным достижением.
Гость
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