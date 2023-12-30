«Манчестер Сити» не проиграл ни одного домашнего матча в 2023 году

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вчера, 21:07

«Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд» (2:0) в матче 20-го тура АПЛ .

Таким образом, «горожане» не потерпели ни одного домашнего поражения в 2023 году. «Манчестер Сити» не проигрывает на «Этихаде» с 12 ноября 2022 года (1:2 против «Брентфорда»).

За 2023-й «горожане» сыграли 28 матчей на своём поле во всех турнирах.