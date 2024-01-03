Де Хеа может попробовать себя в новом виде спорта

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вчера, 22:26

Экс-вратарь МЮ и сборной Испании , который с лета находится без клуба, задумался о завершении карьеры.

Более того, отмечается, что голкипер может попробовать свои силы в новом виде спорта. С тех пор как Де Хеа покинул «Олд Траффорд», он проводит много времени за игрой в падель.

Падель — это мексиканская игра, похожая на теннис и сквош, в которую играют на небольшом корте, обнесенном оградой, по которой можно отбивать мяч.

Любопытно, что другой известный футболист также является большим поклонником паделя, и недавно он даже получил национальный рейтинг по этому виду спорта во Франции.