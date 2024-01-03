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Де Хеа может попробовать себя в новом виде спорта

вчера, 22:26

Экс-вратарь МЮ и сборной Испании Давид Де Хеа, который с лета находится без клуба, задумался о завершении карьеры.

Более того, отмечается, что голкипер может попробовать свои силы в новом виде спорта. С тех пор как Де Хеа покинул «Олд Траффорд», он проводит много времени за игрой в падель.

Падель — это мексиканская игра, похожая на теннис и сквош, в которую играют на небольшом корте, обнесенном оградой, по которой можно отбивать мяч.

Любопытно, что другой известный футболист Атем Бен Арфа также является большим поклонником паделя, и недавно он даже получил национальный рейтинг по этому виду спорта во Франции.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 17:57
Никому не нужен, шо ле??? 😅
drug01
drug01
сегодня в 01:06
Он и этот Падель освоит быстро. Школа очень большая
протон
протон
вчера в 23:06
Нейрон. Ну что тут сказать вам Простой показатель. Взгляните на таблицу угаданных за год от 10 игр. Это я еще спустился вниз с верхних позиций на 12, но вас там нет с 2017 года, как нет и за прошлые годы совсем.
Кеф 1, 44 и человек, который трудится с 1 - го единственного аккаунта - это в среднем не плохой показатель. Это еще раз доказывает и отражает мою работу. Я победитель КП почти ежемесячно. Простой пример - мои Вип статусы в подарок. Если клоны в таком количестве будут в КП, что намекаешь, я конечно ограничусь в КП подчеркну в зависимости от ситуации и хода событий в группах. Но я уже не набираю в топе лучших по 350 это о многом вам скажет. Я на сайте почти 10 лет если не больше сижу.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:52
Сколько же игроков погубил МЮ
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 22:50
Это уже его проблемы.
Время Де Хеа в футболе прошло.
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