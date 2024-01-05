«Ювентус» продолжает активно интересоваться Сперцяном

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вчера, 18:09

Полузащитник «Краснодара» может перейти в «Ювентус».

По данным источника, туринский клуб всё ещё сохраняет интерес к футболисту, которым интересовался летом 2023 года. Сам Сперцян сосредоточен на выступлениях за «Краснодар». Он хочет помочь клубу показать успешные результаты во второй половине сезоне.

В «Ювентусе» высоко оценивают игровые качества полузащитника. Туринский клуб вёл переговоры с представителями игрока в декабре. «Ювентус» намерен возобновить переговоры по трансферу Сперцяна ближе к лету.