«Ювентус» продолжает активно интересоваться Сперцяном

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в «Ювентус».
По данным источника, туринский клуб всё ещё сохраняет интерес к футболисту, которым интересовался летом 2023 года. Сам Сперцян сосредоточен на выступлениях за «Краснодар». Он хочет помочь клубу показать успешные результаты во второй половине сезоне.
В «Ювентусе» высоко оценивают игровые качества полузащитника. Туринский клуб вёл переговоры с представителями игрока в декабре. «Ювентус» намерен возобновить переговоры по трансферу Сперцяна ближе к лету.
Ну не игрок он уровня Юве...
Ну не игрок он уровня Юве...