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«Ювентус» продолжает активно интересоваться Сперцяном

вчера, 18:09

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в «Ювентус».

По данным источника, туринский клуб всё ещё сохраняет интерес к футболисту, которым интересовался летом 2023 года. Сам Сперцян сосредоточен на выступлениях за «Краснодар». Он хочет помочь клубу показать успешные результаты во второй половине сезоне.

В «Ювентусе» высоко оценивают игровые качества полузащитника. Туринский клуб вёл переговоры с представителями игрока в декабре. «Ювентус» намерен возобновить переговоры по трансферу Сперцяна ближе к лету.

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Все комментарии
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 22:00
Как говорится, если интерес к теме сделки упал, нужно колыхнуть, а вдруг кто-нибудь да клюнет. Не Юве, конечно, но какая-нибудь Славия - вполне.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 21:13
Армянская утка
59p3k4zjajah
59p3k4zjajah
вчера в 21:09
Всё же Сперцян - это не уровень Ювентуса. Игрок рангом пониже.
9gxrsddu58hd
9gxrsddu58hd
вчера в 20:18
Для Сперцяна такая сделка будет сверх мечтаний
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:51
Кто распускает эти слухи?
Ну не игрок он уровня Юве...
Интерес
Интерес
вчера в 19:38
Неуловимым движением превращается...превращается...превращается...
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:26
Если бы Эдуард серьёзно был бы нужен старушке, то думаю условны 15 млн они бы уже давно нашли и купили бы игрока, а пока это всё пустая болтавня
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 18:22
Сперцян не будет играть за Ювентус.
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