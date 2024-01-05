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Напарник Барриоса по сборной, загадочный испанец. У «Краснодара» есть чемпионский план на зимнее окно

вчера, 18:05
Кастаньо
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Джикия Георгий
Джикия Георгий
Защитник
Сперцян Эдуард
Сперцян Эдуард
Полузащитник
Севикян Эдгар
Севикян Эдгар
Полузащитник

Точечное усиление без резких движений.

«Зенит» серьёзно подошёл к зимнему трансферному окну, чтобы вдавить педаль газа и обойти «Краснодар» весной – то же самое пытаются предпринять южане, чтобы удержать лидерство в РПЛ. «Быки» уже провернули первую сделку – на повестке есть ещё несколько.

Кастаньо – первопроходец

Это первый зимний трансфер «горожан». Кевин не покидал пределы Латинской Америки – после трёх лет в основной команде родного «Агилас Дорадас» опорник подписал контракт с мексиканским «Крус Асуль». Быстро адаптировался к реалиям нового чемпионата и к ноябрю закрепился в стартовом составе.

Речь не о совсем зелёном, пусть и перспективном, юноше – а об уже проверенном бойце. Для «Крус Асуль» выгода понятна – по слухам, «горожане» предложили мексиканскому клубу 7 миллионов долларов. Это почти вдвое больше, чем сами мексиканцы заплатили «Агилас Дорадас» минувшим летом.

С трансфером связан определённый риск – не факт что адаптация будет быстрой, нет гарантий, что приживётся. Но на этот случай есть соотечественник Джон Кордоба, который станет для молодого опорника дядькой-наставником, который познакомит с бытом в России и поможет быстрее интегрироваться в команду. Плюс есть другие латиноамериканцы – бразильцы Кайо, Тормена и Борхес, уругваец Оласа и парагваец Алонсо. Подходящая компания, чтобы адаптация проходила мягче.

Планировали забрать Севикяна

Неплохой вариант для усиления группы атаки, созревший для вызова в топ-клубе. Многое молодой вингер почерпнул в академии испанского клуба «Леванте» — поэтому в РПЛ он смотрится самобытно.

В старте «Пари Нижнего Новгорода» Эдгар закрепился не сразу – зато в текущем сезоне стал креативным центром коллектива. Статистика не выдающаяся – 4 гола. Но южан это смущать не должно. В сухой системе Юрана это единственный художник – пока вся команда организованно обороняется, Севикян находит пути к чужим воротам и доставляет мяч, иногда берёт завершение на себя.

К кандидатуре вингера нижегородцев «Краснодар» обратился в середине декабря. Сообщалось что присмотреться к молодому футболисту Сергея Галицкого попросил хавбек «быков» Эдуард Сперцян. «Пари НН» готов рассмотреть предложения от 2,5 миллиона евро.

Для Эдгара это был бы очевидный шаг вперёд – нет препятствий в виде культурного барьера, плюс играть будет в одной команде с партнёрами по сборной (тот же Сперцян и Арутюнян).

Вопрос в том, насколько Севикян вписывается в планы Ивича – теперь, когда сербский менеджер побывал в финале Кубка России и ведёт борьбу за чемпионство, он получил возможность влиять на философию Галицкого. И никакие трансферы невозможны без его согласования.

Не время отпускать Сперцяна

Возможно, летом появится текст, как собирали чемпионский «Краснодар», и большое место в нём будет уделено клубной академии. Но вряд ли этот инфоповод появится, если Сперцян решит-таки отправиться в Европу.

Ажиотаж вокруг главного актива «быков» поутих – слухи об интересе европейских клубов появляются не так часто. Да и Эдуард в феврале красиво сказал, что хочет выиграть с родным клубом титул:

Не знаю, пока об этом не думаю. Я еще не вернул «Краснодару» то, что дал мне клуб. Я сыграл всего полтора сезона. Не очень хочется уходить без трофеев. Но если поступит предложение, почти все будет зависеть от мнения клуба.

Но даже в последнем предложении читается – всё относительно. Одно дело, когда речь о «Фейеноорде», «Аяксе» и др. И совсем другое – когда в игру вступают клубы с амбициями европейских грандов.

Как раз такой случай – интерес со стороны «Ювентуса», о котором писали весь ноябрь. Представители «бьянконери» следили за игрой полузащитника за сборную Армении. В Эдуарде туринцы видели альтернативу Доменико Берарди и готовы были выложить 15 миллионов евро. «Юве» даже называют фаворитом – отмечается, что представители «старой синьоры» уже контактировали с окружением футболиста.

Ключевой вопрос – сможет ли Эдуард попросить «Юве» подождать до лета ради чемпионских амбиций команды? Или увидит в интересе итальянского гранда шанс один на миллион и попросит продать его? Выбор не из простых.

В списках – защитник «Спартака» и испанец из «Олимпиакоса»

Понятно, почему «Краснодар» не планирует массовую закупку и выбирает точечное усиление – основная работа проделана в межсезонье, теперь нужно просто скорректировать курс и набраться сил на весенний марафон. Инсайды об интересе к Георгию Джикии – как раз из этой области.

Центрбек потерял место в старте «Спартака», когда пришёл Бабич. Да и стагнирует не первый год. Но пользуется авторитетом, да и какой-то класс остался. Георгия «быки» рассматривают на тот случай, если не удастся удержать действующего лидера обороны – Хуниора Алонсо. Им интересовался бразильский клуб «Васку да Гама» и предлагал 5 млн евро. В «Краснодаре» же надеются, что Хуниор останется до лета, чтобы не вносить серьёзных изменений в стартовую обойму.

Ещё один кандидат на усиление – Пеп Мас. Испанский хавбек много времени провёл в датском «Копенгагене», после чего отправился в «Олимпиакос». Провернуть сделку пытались и летом – тогда не срослось. При этом агент игрока намекнул, что зимой стороны могут вернуться к переговорам. Пепа южане рассматривают на позицию правого вингера.

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Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 19:42
В пяти предыдущих сезонах титул Премьер-лиги раз за разом завоевывал Зенит. На фоне гегемонии питерцев многим хотелось бы в этом сезоне увидеть нового чемпиона. Краснодар сейчас является не просто лидером, но и главным конкурентом Зенита. Но действительно ли команда Владимира Ивича имеет шансы стать чемпионом уже в этом сезоне? Если делать прогноз, то я бы поставил на то, что Краснодар станет чемпионом. И тому есть несколько причин. Команда Владимира Ивича в полной мере созрела для того, чтобы реально бороться за титул. В последнее время давление на «быков» выросло, и, как следствие, они стали много пропускать и терять очки. Скорее всего, на фоне этого давления краснодарцы и дальше будут испытывать проблемы. Чтобы справляться с такими трудностями, команде Ивича нужно привыкнуть к давлению. Пока что статус претендента на титул является для «быков» чем-то новым и необычным. Когда это станет нормой и обыденностью, шансов у краснодарцев будет гораздо больше. На текущий момент клуб обладает достаточно широким составом, чтобы вести борьбу за чемпионство на длинной турнирной дистанции, но несколько трансферов не помешали бы. Переход опорного хавбека сборной Колумбии Кастаньо один из них. Если думаете что Зенит не будет терять очки в это трудно поверить. У Краснодара есть отличные шансы.

Согласен, что не время отпускать Сперцяна. Без Сперцяна Краснодару будет туго, и сам Сперцян вряд ли в середине сезона захочет перейти в другой клуб. В этом году есть шансы выиграть трофей и игрок от этого шанса не откажется.
Гость
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