Напарник Барриоса по сборной, загадочный испанец. У «Краснодара» есть чемпионский план на зимнее окно

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вчера, 18:05

Точечное усиление без резких движений.

«Зенит» серьёзно подошёл к зимнему трансферному окну, чтобы вдавить педаль газа и обойти «Краснодар» весной – то же самое пытаются предпринять южане, чтобы удержать лидерство в РПЛ . «Быки» уже провернули первую сделку – на повестке есть ещё несколько.

Кастаньо – первопроходец

Это первый зимний трансфер «горожан». Кевин не покидал пределы Латинской Америки – после трёх лет в основной команде родного «Агилас Дорадас» опорник подписал контракт с мексиканским «Крус Асуль». Быстро адаптировался к реалиям нового чемпионата и к ноябрю закрепился в стартовом составе.

Речь не о совсем зелёном, пусть и перспективном, юноше – а об уже проверенном бойце. Для «Крус Асуль» выгода понятна – по слухам, «горожане» предложили мексиканскому клубу 7 миллионов долларов. Это почти вдвое больше, чем сами мексиканцы заплатили «Агилас Дорадас» минувшим летом.

С трансфером связан определённый риск – не факт что адаптация будет быстрой, нет гарантий, что приживётся. Но на этот случай есть соотечественник Джон Кордоба, который станет для молодого опорника дядькой-наставником, который познакомит с бытом в России и поможет быстрее интегрироваться в команду. Плюс есть другие латиноамериканцы – бразильцы Кайо, Тормена и Борхес, уругваец Оласа и парагваец Алонсо. Подходящая компания, чтобы адаптация проходила мягче.

Планировали забрать Севикяна

Неплохой вариант для усиления группы атаки, созревший для вызова в топ-клубе. Многое молодой вингер почерпнул в академии испанского клуба «Леванте» — поэтому в РПЛ он смотрится самобытно.

В старте «Пари Нижнего Новгорода» Эдгар закрепился не сразу – зато в текущем сезоне стал креативным центром коллектива. Статистика не выдающаяся – 4 гола. Но южан это смущать не должно. В сухой системе Юрана это единственный художник – пока вся команда организованно обороняется, Севикян находит пути к чужим воротам и доставляет мяч, иногда берёт завершение на себя.

К кандидатуре вингера нижегородцев «Краснодар» обратился в середине декабря. Сообщалось что присмотреться к молодому футболисту Сергея Галицкого попросил хавбек «быков» Эдуард Сперцян. «Пари НН» готов рассмотреть предложения от 2,5 миллиона евро.

Для Эдгара это был бы очевидный шаг вперёд – нет препятствий в виде культурного барьера, плюс играть будет в одной команде с партнёрами по сборной (тот же Сперцян и Арутюнян).

Вопрос в том, насколько Севикян вписывается в планы Ивича – теперь, когда сербский менеджер побывал в финале Кубка России и ведёт борьбу за чемпионство, он получил возможность влиять на философию Галицкого. И никакие трансферы невозможны без его согласования.

Не время отпускать Сперцяна

Возможно, летом появится текст, как собирали чемпионский «Краснодар», и большое место в нём будет уделено клубной академии. Но вряд ли этот инфоповод появится, если Сперцян решит-таки отправиться в Европу.

Ажиотаж вокруг главного актива «быков» поутих – слухи об интересе европейских клубов появляются не так часто. Да и Эдуард в феврале красиво сказал, что хочет выиграть с родным клубом титул:

Не знаю, пока об этом не думаю. Я еще не вернул «Краснодару» то, что дал мне клуб. Я сыграл всего полтора сезона. Не очень хочется уходить без трофеев. Но если поступит предложение, почти все будет зависеть от мнения клуба.

Но даже в последнем предложении читается – всё относительно. Одно дело, когда речь о «Фейеноорде», «Аяксе» и др. И совсем другое – когда в игру вступают клубы с амбициями европейских грандов.

Как раз такой случай – интерес со стороны «Ювентуса», о котором писали весь ноябрь. Представители «бьянконери» следили за игрой полузащитника за сборную Армении. В Эдуарде туринцы видели альтернативу Доменико Берарди и готовы были выложить 15 миллионов евро. «Юве» даже называют фаворитом – отмечается, что представители «старой синьоры» уже контактировали с окружением футболиста.

Ключевой вопрос – сможет ли Эдуард попросить «Юве» подождать до лета ради чемпионских амбиций команды? Или увидит в интересе итальянского гранда шанс один на миллион и попросит продать его? Выбор не из простых.

В списках – защитник «Спартака» и испанец из «Олимпиакоса»

Понятно, почему «Краснодар» не планирует массовую закупку и выбирает точечное усиление – основная работа проделана в межсезонье, теперь нужно просто скорректировать курс и набраться сил на весенний марафон. Инсайды об интересе к Георгию Джикии – как раз из этой области.

Центрбек потерял место в старте «Спартака», когда пришёл Бабич. Да и стагнирует не первый год. Но пользуется авторитетом, да и какой-то класс остался. Георгия «быки» рассматривают на тот случай, если не удастся удержать действующего лидера обороны – Хуниора Алонсо. Им интересовался бразильский клуб «Васку да Гама» и предлагал 5 млн евро. В «Краснодаре» же надеются, что Хуниор останется до лета, чтобы не вносить серьёзных изменений в стартовую обойму.

Ещё один кандидат на усиление – Пеп Мас. Испанский хавбек много времени провёл в датском «Копенгагене», после чего отправился в «Олимпиакос». Провернуть сделку пытались и летом – тогда не срослось. При этом агент игрока намекнул, что зимой стороны могут вернуться к переговорам. Пепа южане рассматривают на позицию правого вингера.