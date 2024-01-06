Промеса могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды

Нападающего «Спартака» Квинси Промеса могут экстрадировать в Нидерланды из ОАЭ. Футболист опубликовал в своих соцсетях видео с празднования дня рождения в Дубае.
По данным источника, Промес может быть экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды, потому что между странами действует договор о выдаче граждан. Если власти Нидерландов подадут запрос, то Квинси будет арестован.
Напомним, что летом 2023 года суд Нидерландов приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение с ножом на брата в 2020-м.
Квинси Промес получил резидентскую визу ОАЭ и его пребывание в Эмиратах вполне законное, но есть договор между странами, а это к тому, что визу то дали, а преступников выдавать надо.
Да возможно кто то скажет, что Промес и Спартак заручились у властным мира сего из Эмиратов, но на кону политический скандал.
Я сторонний наблюдатель, с одной стороны как говаривал Глеб Жеглов "вор должен сидеть в тюрьме", а Промесу уже вынесли приговор за поножовщину, плюс обвинение в причастности торговли наркотиками, но с другой сторону послать запад с их судом это будет круто и пощечина.
Ждём развитие данной ситуации.
Квинси Промес получил резидентскую визу ОАЭ и его пребывание в Эмиратах вполне законное, но есть договор между странами, а это к тому, что визу то дали, а преступников выдавать надо.
Да возможно кто то скажет, что Промес и Спартак заручились у властным мира сего из Эмиратов, но на кону политический скандал.
Я сторонний наблюдатель, с одной стороны как говаривал Глеб Жеглов "вор должен сидеть в тюрьме", а Промесу уже вынесли приговор за поножовщину, плюс обвинение в причастности торговли наркотиками, но с другой сторону послать запад с их судом это будет круто и пощечина.
Ждём развитие данной ситуации.
Ему просто сказали, что можно ехать вот, если, что мы решим, вот и всё.
На это указывает и юрист «Спартака» Татьяна Завьялова:
" Приговор по делу Квинси Промеса не вступил в силу, а находится в апелляционном обжаловании. Вопрос об экстрадиции футболиста из ОАЭ в Нидерланды не стоит".
Но тут достаточно посмотреть на договор между странами.
Между ОАЭ и Нидерландами действует соглашение об экстрадиции, согласно которому каждая из сторон обязалась выдать по запросу лицо, разыскиваемое по обвинению в уголовном преступлении или осужденном на срок не менее одного лишения свободы.
То есть его экстрадировать даже по подозрению в преступлении, что бы просто допросить как подозреваемого.
Но опять же пока они будет делать запросы, а это не быстро делается, Промес уже будет в Москве.
Вот увидишь, скоро будет новость, что Промес либо вообще никуда не уезжал, либо, что он уже вернулся.
Но ситуация интересная и лучше не рисковать, а то потом поздно будет.
Ему просто сказали, что можно ехать вот, если, что мы решим, вот и всё.
На это указывает и юрист «Спартака» Татьяна Завьялова:
" Приговор по делу Квинси Промеса не вступил в силу, а находится в апелляционном обжаловании. Вопрос об экстрадиции футболиста из ОАЭ в Нидерланды не стоит".
Но тут достаточно посмотреть на договор между странами.
Между ОАЭ и Нидерландами действует соглашение об экстрадиции, согласно которому каждая из сторон обязалась выдать по запросу лицо, разыскиваемое по обвинению в уголовном преступлении или осужденном на срок не менее одного лишения свободы.
То есть его экстрадировать даже по подозрению в преступлении, что бы просто допросить как подозреваемого.
Но опять же пока они будет делать запросы, а это не быстро делается, Промес уже будет в Москве.
Вот увидишь, скоро будет новость, что Промес либо вообще никуда не уезжал, либо, что он уже вернулся.
Но ситуация интересная и лучше не рисковать, а то потом поздно будет.
Хотя...если мы сейчас знаем что между странами существует договор о выдаче...значит и Промес знал....адреналинчику видать не хватает...
В столице столько мест где можно отметить день рождения...зачем он попёрся на сборы....игрок из тех кто и без сборов хороший игрок...
Хотя...если мы сейчас знаем что между странами существует договор о выдаче...значит и Промес знал....адреналинчику видать не хватает...
В столице столько мест где можно отметить день рождения...зачем он попёрся на сборы....игрок из тех кто и без сборов хороший игрок...