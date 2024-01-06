Промеса могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды

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вчера, 17:08

Нападающего «Спартака» могут экстрадировать в Нидерланды из ОАЭ . Футболист опубликовал в своих соцсетях видео с празднования дня рождения в Дубае.

По данным источника, Промес может быть экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды, потому что между странами действует договор о выдаче граждан. Если власти Нидерландов подадут запрос, то Квинси будет арестован.

Напомним, что летом 2023 года суд Нидерландов приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение с ножом на брата в 2020-м.