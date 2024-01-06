Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Премьер-Лига 2023/2024

Промеса могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды

вчера, 17:08

Нападающего «Спартака» Квинси Промеса могут экстрадировать в Нидерланды из ОАЭ. Футболист опубликовал в своих соцсетях видео с празднования дня рождения в Дубае.

По данным источника, Промес может быть экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды, потому что между странами действует договор о выдаче граждан. Если власти Нидерландов подадут запрос, то Квинси будет арестован.

Напомним, что летом 2023 года суд Нидерландов приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение с ножом на брата в 2020-м.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ПСЖ обвиняется в подкупе сотрудников «Золотого мяча» для победы Месси
Вчера, 19:29
Хадсон-Одои опроверг свою причастность к скандалу с торговлей людьми
05 января
СлухиПрезидент ПСЖ прятался от полиции в самолёте в день презентации Энрике
02 января
Игроки «Арсенала» набросились друг на друга во время матча против «Фулхэма»
01 января
В Сети усомнились в возрасте 17-летнего игрока сборной Камеруна
30 декабря 2023 Фото
СлухиСмолов и Канделаки отклонили приглашение на вечеринку Ивлеевой
28 декабря 2023
Сортировать
Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 00:00
Не зря Спартак ищет нападающего
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 23:23
Макс, ты же вроде адекватный парень. Желание кого либо по поводу экстрадиции не играет никакой роли. Для этого нужны 2 вещи. Приговор, вступивший в законную силу и запрос из Голландии. Пока нет ни того, ни другого , разговаривать не о чем. Как говорят "Ложки нашлись, но осадок остался". В Великом Спартаке времен Старостиных, Бескова, Нетто, Симоняна, Сальникова, а потом и Гаврилова, Дасаева, Черенкова, Цымбаларя, такой "крыши", как сейчас Спартак создал Промесу, в принципе быть не могло. Вот о чем речь. А никакой экстрадиции не будет без приговора и запроса. Все.
K_TS16
K_TS16
вчера в 23:09
Бандит должен сидеть в тюрьме
Frfr333
Frfr333
вчера в 22:49
позор укрывать такого ......
makkie
makkie
вчера в 22:35
Никто не экстрадирует Промеса, как бы этого не хотелось "доброжелателям" с Байкала.
pomor45
pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:52
Когда в Нидерландах вынесут окончательный вердикт, матушка Россия выкинет его, как грязную тряпку. Полагаю, что наследники Великого Спартака, этого момента ждать не станут и с громкими воплями осуждения, как бы проснувшись, выпрут его заранее.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:50
Больше всего терпеть не могу, когда собственные обиды переносят на общественные поругания. Ты знаешь о чем я. Cегодня обсуждали.
pomor45
pomor45 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:46
Зенит хотя бы множит чемпионства, а нынешний Спартак только дополняет свою историю позорными страницами.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:38
Я только сегодня, на другой странице тебе всё написал и отправил...
pomor45
pomor45 ответ Unkle_Istwan (раскрыть)
вчера в 21:38
Откуда он её возьмёт - чистую совесть? На зоне?
Capral
Capral
вчера в 21:37
А ничего, что армеец Саух по рублю брал со своих же одноклубников, после тренировок, когда на собственных Жигулях, каждого уплатившего домой отвозил?! Это конечно не торговля наркотой, но тоже- неприятно както, не по советски...
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:35
В том Великом Спартаке Промеса не было бы даже на горизонте. Это проявление прогрессирующей деградации когда-то Великого клуба. И позорят его не соперники, а его же болельщики - фанаты. Каждому своё: Великим - великое прошлое, - нынешним деградантам - позорное настоящее.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:19
Смотрю , число фантазеров прибыло. Говорю за себя и ни за кого другого. Для тех, до кого долго доходит, или не доходит вообще, еще раз разъясню смысл моих комментариев. Главное не отождествлять нынешний Спартак с Великим клубом времен СССР. Это две огромные разницы. Их объединяет только название и ничего больше. Вот и все. Тот великий Спартак ушел в прошлое , как ушли Динамо, ЦДКА и не только потому, что ушла та страна. А отношение к нынешнему Спартаку должно основываться на сегодняшних реалиях в том числе и с Промесом. В Великом Спартаке прошлого такого в принципе быть не могло и история с Борисом Татушиным, которого не стали крышевать и отмазывать лишний раз показывает, что нынешний Спартак и Спартак времен СССР - это далеко не одно и тоже. Хотя упертым этого не понять, но это их проблемы. Футбол должен быть чистым.
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:10
Суровые законы там на Западе..
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:09
Нет бы, тихо-мирно отпраздновал в пансионате Сочи 🤷‍♂️
happy 50
happy 50
вчера в 20:58
Такие кск он режут,продают запрещенные вещи,плюют на обычаи других стран и не испытывают угрызений совести.Только наказание научит его быть проще.Регалии не должны спасать от правосудия.Дани Алвес сидит несмотря на свое футбольное величие.Промес надеется на страну- изгоя,которую примут только в зону Африки.А что? У зенита будет шанс побороться за ЛАЧ.
adekvat
adekvat
вчера в 20:48
В Оренбурге прибыло, в Спартаке убыло.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:41
С наступающим Рождеством Христово!
Capral
Capral
вчера в 20:27
Смотрю, сколько здесь ненавистников Спартака. Нет, не Промеса, а именно Спартака. И не нынешнего, нет, а вообще- Спартака, со всей его Величайшей историей. Как и прогнозировалось- слетятся все, кто может и не может- главное нагадить Славному клубу под вывеской- "Промес преступник" и тп.

Я тоже за справедливость, но я- против откровенной и повседневной ненависти к Заслуженному клубу во всех нечистоплотных проявлениях. Моё обращение не относится ко всем, кто осуждает Спартак или Промеса. Конечно нет. А к кому относится, тот хорошо знает...
happy 50
happy 50 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:50
Какой бы он не был игрок,он должен сидеть.Он все равно уже не будет человеком.Регалии регалями,а важно кто ты внутри.И тренером он не будет.
shur
shur ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:38
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:32
Все убедительно и я соглашусь. Кроме названий ни Спартак, н Зенит ничто не связывает нынешние клубы с Великими предшественниками (Зенит правда не так велик, произошел от ЛОМО - Ленинградское оптико- механическое объединение - создатель фотоаппарата Зенит). В связи с этим связывать Промеса с Великим Спартаком - это кощунство. От этой связи ореол "величия" Спартака сильно меркнет.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:27
По всей вероятности Промес уверен в своей неприкосновенности в ОАЭ!
Интерес
Интерес
вчера в 19:18
Они пугают,а ему не страшно.
Ironigor
Ironigor ответ a-league (раскрыть)
вчера в 19:14
Это уже как вам хочется, сами решайте.
Вроде всё достаточно просто , коротко и доходчиво написал .
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:08
Это их дело. Увы, нынешние "Спартак" или даже "Зенит" не имеют отношения к СОВЕТСКИМ клубам уже. Чего стоит только переписывание истории. Николай Старостин, основатель клуба, твёрдо знал, что он основан в 1932-м, но делец Федун сказал, что ни в грош Деда не ставит и его мнение его не интересует, и нужно столетие быстро отпраздновать, вот и привязали к Красной Пресне, которая была просто первой командой самого Старостина, он всегда так говорил.

То же самое с "Зенитом" - пока были живы основатели, дата была одна, но ещё Мутко сказал, что дату нужно поменять, чтобы клуб был "посолиднее". То есть никто не скрывает, что дата основания "Зенита" так же нарисована, её привязали к упоминанию того, что на Кировском заводе рабочие сыграли в футбол после смены, хотя после этой даты 8 лет никаких упоминаний о футболе вообще нет. Это ли не стыдоба?

Поэтому же "Зенит" набирает одних второсортных бразильцев, а "Спартак" - уголовников.

Можно предположить, что реально великий клуб будет этим заниматься? Завтра МЮ, например, приютит сбежавшего наркодилера из Колумбии? Нет, а "Спартаку" норм.

Можно предположить, что завтра глава "Реала" говорит прямым текстом - "нам нужно больше величия, давайте перенесём дату основания на 10 лет назад"? Ну а тогдашний глава "Зенита" это сказал прямым текстом.

Поэтому репутация их просто уничтожена, если в девяностые "Спартак" во всём мире знали как клуб Старостина, Бескова, то сейчас они решили, что они хотят быть известными как клуб с фейковой историей, приютивший наркодилера? Ну флаг им в руки!
a-league
a-league ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:06
Это была шарада для любителей иезуитской логики
Ironigor
Ironigor ответ a-league (раскрыть)
вчера в 19:02
Ещё раз, - "Шаг в лево, шаг в право " , - имеется ввиду, что из России он уезжает то это может стать катастрофой для него , т.е - расстрел !))
А Россия Матушка и есть государство которое для него в данном случае является родным т.е Россия - Матушка !) Теперь ясно то что я написал или опять есть какие-то непонятки !??)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:43
Мне лично очень неприятно, что великий клуб Старостиных, Бескова, Нетто, Парамонова, Гаврилова, Черенкова, Цымбаларя и других выдающихся футболистов представляют как крышу этого гражданина. Этот гражданин совершенно недостоин звания спартаковца. Однозначно. Ставить на кон репутацию великого Спартака ради Промеса это плевок в сторону великих спартачей. Мое личное мнение.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:37
А это дело даже еще не рассматривали. Суд Нидерландов самый неторопливый суд в мире. Тебе напомнить сколько уже длится суд по сбитому Боингу ( с 2014 г), а приговора пока нет. Возможна такая ситуация и с наркотой.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 