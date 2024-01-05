Хадсон-Одои опроверг свою причастность к скандалу с торговлей людьми

Вингер «Ноттингем Форест» на своей странице в соцсети отреагировал на появление своего имени в списке американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Я уже некоторое время видел, как это циркулирует в социальных сетях, и не собирался комментировать, поскольку это абсурдно (а в то время я был ребёнком). Однако, понимая своё положение в качестве образца для подражания, я хотел бы абсолютно ясно дать понять, что никогда не был участником скандала с Эпштейном и никогда не был на острове Эпштейна. Поэтому, пожалуйста, перестаньте отмечать меня в этих постах. Спасибо.