Рональд Араухо раздумывает о своём будущем

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вчера, 13:42

«Барселона» предложила защитнику сборной Уругвая новый долгосрочный контракт с улучшенными условиями. Но игрок пока не спешит давать ответ. Араухо хочет приобрести «Бавария» в летнее трансферное окно.

С уругвайцем лично общался главный тренер мюнхенцев Томас Тухель. «Бавария» предлагает за Араухо 70 миллионов евро. «Барселона» готова начать переговоры с суммы, близкой к 100 миллионам евро. Сообщается, что каталонцы могут рассматривать продажу защитника из-за финансовых проблем.

Араухо находится в системе «Барселоны» с лета 2018 года. Его контракт истекает летом 2026 года. В текущем сезоне 24-летний защитник провёл 18 матчей во всех турнирах, отметился голом и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает уругвайца в 70 миллионов евро.