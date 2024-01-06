В «Зените» отреагировали на слухи об уходе Тимощука из клуба

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев оценил слухи об уходе из команды Анатолия Тимощука. Ранее американский тренер Деннис Люкенс заявил, что специалист уже уехал из России и живет в другой стране.
Тимощук покинул «Зенит» и Россию? Не несите околесицу.
Неожиданно конечно он тогда перешел но его заменил Степаненко
А так - у шахтера такая философия взращивать звезд и продавать
Тот же дуглас коста перешел в Баварию за 35 миллионов вроде бы
Чигринский после выигранного кубка уефа
Очень много игроков из шахтера перебрались в топ клубы европы и в китай кто то даже за 50 лямов вроде
Неожиданно конечно он тогда перешел но его заменил Степаненко
А так - у шахтера такая философия взращивать звезд и продавать
Тот же дуглас коста перешел в Баварию за 35 миллионов вроде бы
Чигринский после выигранного кубка уефа
Очень много игроков из шахтера перебрались в топ клубы европы и в китай кто то даже за 50 лямов вроде
Он же сначала в Баварию перешел ?...
Он же сначала в Баварию перешел ?...
Надеюсь, удовлетворил ваше любопытство.
Надеюсь, удовлетворил ваше любопытство.
Специально для тебя. Так вот, никто из болельщиков ДИНАМО, так жестко как я- не критикует роДной клуб. Голосование? Проведи голосование, посмотрим, просто интересно... Кого я о......ю, напомни. Из пользователей- НИКОГО. Говорю по делу, из личного опыта, как жизненного, так и спортивного. И козлами- НИКОГО не называл.
Специально для тебя. Так вот, никто из болельщиков ДИНАМО, так жестко как я- не критикует роДной клуб. Голосование? Проведи голосование, посмотрим, просто интересно... Кого я о......ю, напомни. Из пользователей- НИКОГО. Говорю по делу, из личного опыта, как жизненного, так и спортивного. И козлами- НИКОГО не называл.