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В «Зените» отреагировали на слухи об уходе Тимощука из клуба

вчера, 14:22

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев оценил слухи об уходе из команды Анатолия Тимощука. Ранее американский тренер Деннис Люкенс заявил, что специалист уже уехал из России и живет в другой стране.

Тимощук покинул «Зенит» и Россию? Не несите околесицу.

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Все комментарии
yrasikos22
yrasikos22
сегодня в 04:25
Футбол вне политики,Тимощук хорошо это понимает и просто работает,и родину он не предовал и даже гражданство у него попрежнему Украины,просто его родина погрязла в болоте в которую он не хочет влезать,он просто хочет заниматься футболом...
Capral
Capral ответ R. Carlos (раскрыть)
сегодня в 00:39
Чигринского погубил Луческу. У Чигры случилась травма на поле. Он показывал Луческу, просил замену. Но Луч потребовал от него оставаться на поле, чем окончательно усугубил травму. Потом была Барселона, куда Чигра поехал больным игроком, и где у него незаладилось.
Capral
Capral ответ R. Carlos (раскрыть)
сегодня в 00:36
Степаненко до Тимощука- как пешком до Англии. То что в Шахте умели растить способных футболистов известно давно. С.Палкин покупал дешево, подающих надежды молодых игроков. Луческу лепил из них личностей, а потом продавали задорого. Много таких было, всех уже и не вспомню. Но Тимощука ценили и продавать не хотели. Тимощук в Шахтере был УНИВЕРСАЛОМ с большой буквы!!! Он умел ВСЁ!!! Поэтому его потеря для Шахтера была катастрофой.
R. Carlos
R. Carlos ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:29
Не знаю
Неожиданно конечно он тогда перешел но его заменил Степаненко
А так - у шахтера такая философия взращивать звезд и продавать
Тот же дуглас коста перешел в Баварию за 35 миллионов вроде бы
Чигринский после выигранного кубка уефа
Очень много игроков из шахтера перебрались в топ клубы европы и в китай кто то даже за 50 лямов вроде
Capral
Capral ответ R. Carlos (раскрыть)
сегодня в 00:26
Я вот вспомнил, играя за Баварию в финале ЛЧ, он, выходя на поле коснулся Кубка, который стоял перед полем. В итоге- Бавария проиграла финал. Говорят плохая примета...
Capral
Capral ответ R. Carlos (раскрыть)
сегодня в 00:20
Да, он переходил- то туда, то обратно, никак не мог определиться. Проблема конечно не в Зените, а в характере самого Тимощука. Для Шахтера, он, в то время- был ведущим игроком и его потеря, конечно была очень существенна.
R. Carlos
R. Carlos ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:14
Я извиняюсь
Он же сначала в Баварию перешел ?...
ZenCh1
ZenCh1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:54
Извиняюсь, если грубо что то написал, но ваш ответ только подтвердил мое мнение
Capral
Capral ответ ZenCh1 (раскрыть)
вчера в 22:42
Любил Родину- пока она не равалилась. После развала, любой нормальный и уважающий себя офицер не знал- кому служить, какой Родине...
ZenCh1
ZenCh1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:40
То есть в Германию вас потянуло конъюнктурное стремление? Бросаться фекалиями легко, любите Родину, а не советуйте другим
Capral
Capral ответ ZenCh1 (раскрыть)
вчера в 22:38
Родился в Киеве. Уехал в Германию после развала Великой страны. В СССР, даже не помышлял об отъезде, хотя возможностей для этого было масса...

Надеюсь, удовлетворил ваше любопытство.
ZenCh1
ZenCh1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:32
Товарищ Capral, что же вы осуждаете нашего Тимощука, когда по вашим же сообщениям, как я заметил, живёте в Германии. Поиски лучшей жизни или родились там?
Capral
Capral
вчера в 19:31
Хиромант.
Специально для тебя. Так вот, никто из болельщиков ДИНАМО, так жестко как я- не критикует роДной клуб. Голосование? Проведи голосование, посмотрим, просто интересно... Кого я о......ю, напомни. Из пользователей- НИКОГО. Говорю по делу, из личного опыта, как жизненного, так и спортивного. И козлами- НИКОГО не называл.
Интерес
Интерес ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 19:23
Они "знают" у нас абсолютно всё,даже график посещения помещения с литерой "М" Путиным.А вот кто убил дома Дж.Кеннеди-не знают до сих пор...
Capral
Capral ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 18:20
Хорошо, будем считать- поговорили.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:18
Мне было очень обидно, когда Быстров ушёл из Зенита в Спартак… Это футбол, это жизнь.
Capral
Capral ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 18:16
Он ушeл из Шахтера в самый ответственный момент, когда велась непримиримая борьба между ФФУ, в лице братков Суркисов и президентом Шахтера Р.Л.Ахметовым. Тимощук был стержневым игроком команды, от него зависела игра Шахтера. Конечно, я согласен- футболисты часто меняют команды- это нормально, как для нынешнего футбола. Но в тот момент, я всецело болел за Шахту, и мне было обидно, когда Толя свалил в Питер...
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:10, ред.
Я лично знаю Тимощука. Отличный человек. Простой в общении, не как футболисты-миллионеры. Ему что, нужно было всю жизнь сидеть в Шахтёре и не выигрывать кубок УЕФА и Суперкубок с Зенитом и ЛЧ с Баварией? Тогда, получается, все игроки, которые переходят за трофеями и новой зарплатой, не люди, а редиски… Ну ведь это совсем нелогично)
Женёк Н.
Женёк Н.
вчера в 17:59
Человек в футболе, а не на военном заводе танки клепает. Не трогайте его-жить нормально хотят все.
ABir
ABir
вчера в 17:30
Ситуация у Тимощука не простоя: с одной стороны - профессия и деньги, с другой родина и родня.
Capral
Capral ответ bdms3a4c5q7d (раскрыть)
вчера в 17:19
Не знаю как сейчас, но много лет назад, мама Тимощука, на западной Украине- имела большой и процветающий бизнес. Возможно, сейчас, что-то произошло... Но в любом случае, Тимощук- тот еще карьерист. Удрал из Шахты в Питер- в поисках лучшей жизни, хотя и в Шахтере условия были великолепные. Как игрок, в прошлом- отличный, как человек- редиска.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:31
Оооооооооо, еще какой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bdms3a4c5q7d
bdms3a4c5q7d
вчера в 16:27
Всяко может быть... Родственников прижали, вот и пришлось уехать.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:16, ред.
...с языка сняли, жук ещё тот...!!! Он как волчара в чаще, в гуще событий и где запахнет сильнее туда и ноги навострит....!
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Regista (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 16:11, ред.
Только для тебя
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Regista (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 16:05
А Вы интересны обычным людям, прежде, чем такое писать?) Для Вас национальность имеет значение? Если да, у меня плохие новости!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:05
Утя...))))
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:55
А и ушел бы - ничего страшного...
drug01
drug01
вчера в 15:54
Если для него футбол главное то дёргаться никуда не следует...
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Regista (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 15:43
Тимощук победитель ЛЧ и КУЕФА (ЛЕ), чемпион Украины, России и Германии, четвертьфиналист ЧМ с далеко не самой сильной сборной, отличный и открытый человек, лично общался с ним. Поэтому интересно узнать регалии человека, написавшего коммент про «Тимошку»)
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