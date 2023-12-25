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Мухин примет участие в зимних сборах ЦСКА

сегодня, 12:21

Руководитель медицинского отдела ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, как проходит процесс восстановления после травмы полузащитника «армейцев» и сборной России Максима Мухина.

Максим работает на стадионе «Октябрь» под наблюдением реабилитолога. В день он работает по четыре часа. Сюда входит работа в зале, аэробная работа на велосипеде и физиотерапия.

Обязательно (поедет на сборы). Понятно, что он не будет тренироваться в общей группе, но мы его там ждём. У него всё идёт хорошо, чему мы очень довольны. Думаю, что на сборах он будет выполнять работу и на поле, почему нет? Но, конечно, строго индивидуально. Его возвращение в общую группу планируется в мае.

Ранее Безуглов сообщил, когда защитник ЦСКА Игорь Дивеев вернётся в строй.

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Озвучены сроки возвращения Дивеева в общую группу
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Все комментарии
sova147
sova147
сегодня в 13:04
Мухин способный парень, просто ему иногда не везёт
Capral
Capral
сегодня в 12:59
Вот так посмотришь на количество травм у ЦСКА и становится страшно... Но даже, несмотря на это, Мудрый Федотов сражается и показывает вполне содержательный футбол!!! Уверен, не каждый тренер, попади, он в такую страшную ситуацию, смог бы выдержать подобное. А главное, даже при таких потерях, Федотов игру менял в зависимости от соперников, менял тактику и стратегию, находил игрокам новые, непривычные для них позиции и с Честью выдержал непростое для команды время!!! Отрыв от призового места всего 4 очка, что за 12 туров до конца, трагедией, точно не является и вполне отыгрывается...

Я, всегда был и остаюсь большим поклонником таланта Федотова!!! Считаю его- лучшим российским тренером, а значит- желаю ему и его команде удачи!!!!!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:42
Хорошая новость, лазарет потихоньку пустеет. Максиму надо не торопиться с восстановлением. Удачи, ждём на сборах.
Izmar
Izmar
сегодня в 12:40
Стоит пожелать ему удачи.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:23
Подтягиваются ребята, это радует!)
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