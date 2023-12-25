Мухин примет участие в зимних сборах ЦСКА

Руководитель медицинского отдела ЦСКА рассказал, как проходит процесс восстановления после травмы полузащитника «армейцев» и сборной России .

Максим работает на стадионе «Октябрь» под наблюдением реабилитолога. В день он работает по четыре часа. Сюда входит работа в зале, аэробная работа на велосипеде и физиотерапия.

Обязательно (поедет на сборы). Понятно, что он не будет тренироваться в общей группе, но мы его там ждём. У него всё идёт хорошо, чему мы очень довольны. Думаю, что на сборах он будет выполнять работу и на поле, почему нет? Но, конечно, строго индивидуально. Его возвращение в общую группу планируется в мае.