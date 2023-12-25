Мухин примет участие в зимних сборах ЦСКА

Руководитель медицинского отдела ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, как проходит процесс восстановления после травмы полузащитника «армейцев» и сборной России Максима Мухина.
Максим работает на стадионе «Октябрь» под наблюдением реабилитолога. В день он работает по четыре часа. Сюда входит работа в зале, аэробная работа на велосипеде и физиотерапия.
Обязательно (поедет на сборы). Понятно, что он не будет тренироваться в общей группе, но мы его там ждём. У него всё идёт хорошо, чему мы очень довольны. Думаю, что на сборах он будет выполнять работу и на поле, почему нет? Но, конечно, строго индивидуально. Его возвращение в общую группу планируется в мае.
Ранее Безуглов сообщил, когда защитник ЦСКА Игорь Дивеев вернётся в строй.
Я, всегда был и остаюсь большим поклонником таланта Федотова!!! Считаю его- лучшим российским тренером, а значит- желаю ему и его команде удачи!!!!!!!
Я, всегда был и остаюсь большим поклонником таланта Федотова!!! Считаю его- лучшим российским тренером, а значит- желаю ему и его команде удачи!!!!!!!