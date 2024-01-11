Лещук: «Жить в Москве круче, чем в Америке»

Вратарь «Динамо» ответил на вопрос, мог ли бы он жить в США после завершения карьеры.

Нет, пока нигде не представляю жизнь, кроме России. Когда закончу с футболом, наверное, смог бы съездить туда, но жить именно в Москве — комфортно. Про всю Россию не могу говорить.

Где жить лучше, в Москве или в Америке? Жить в Москве круче. И в другие страны съездить тоже круто, окунулся бы в атмосферу каждой страны на несколько месяцев. У меня есть такое желание. Этой зимой я первый раз поехал в отпуск один. У меня появилось такое желание, потому что в Нью-Йорке мне нравится, сходил по знакомым местам, увидел что-то новое. Я остался доволен.