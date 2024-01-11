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Лещук: «Жить в Москве круче, чем в Америке»

вчера, 17:53

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос, мог ли бы он жить в США после завершения карьеры.

Нет, пока нигде не представляю жизнь, кроме России. Когда закончу с футболом, наверное, смог бы съездить туда, но жить именно в Москве — комфортно. Про всю Россию не могу говорить.

Где жить лучше, в Москве или в Америке? Жить в Москве круче. И в другие страны съездить тоже круто, окунулся бы в атмосферу каждой страны на несколько месяцев. У меня есть такое желание. Этой зимой я первый раз поехал в отпуск один. У меня появилось такое желание, потому что в Нью-Йорке мне нравится, сходил по знакомым местам, увидел что-то новое. Я остался доволен.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:33
да, Россия от Москвы существенно отличается
h3fxnvfftrzv
h3fxnvfftrzv
вчера в 19:29
Ну понятно... что Москва и "вся Россия" совсем разные вещи...
Colchoneros
Colchoneros ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 19:22
Сначала надо будет поработать официантом!
adekvat
adekvat
вчера в 19:10
Где деньги брать в Америке, барменом работать?
Capral
Capral
вчера в 19:08
Никогда не понимал людей, которые, по многу раз приезжают, в одни и теже города и страны- особенно в США. Интересно открывать для себя, что-то новое, неизведанное... Я конечно не осуждаю, но и не приветствую.
pomor45
pomor45 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:57
Ездил, но в Гарлем с Бронксом явно не заглядывал.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 18:27
Если язык не знает, какая там Америка
протон
протон ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:21
Так он и пишет что был в Америке и ему там понравилось
протон
протон
вчера в 18:19
Kenas Ter-AristakessianKenas "Это как знать. Для каждого жить в Москве не хорошо." Советуете всем переехать из Москвы? Аргументируйте свой тезис
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:07
Я не понял- он ездил в Америку или нет?...
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 17:59
Это как знать. Для каждого жить в Москве не хорошо.
Гость
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