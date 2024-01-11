Матч Суперкубка Казахстана может пройти в Турции

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вчера, 16:07

Матч за Суперкубок Казахстана между «Ордабасы» из Шымкента и костанайским «Тоболом» с большой долей вероятности пройдёт в Турции.

«Тобол», выигравший в прошлом сезоне национальный Кубок, предлагал провести встречу в крытом манеже, но от такого варианта отказался «Ордабасы».

Шымкентцы же предложили Профессиональной футбольной лиге Казахстана рассмотреть возможность организации поединка на Центральном стадионе имени Мунайтпасова (домашней арене команды). Однако есть опасения, что качество газона в период проведения игры не будет соответствовать минимальным требованиям, поэтому в лиге от такой возможности отказались. По этой же причине не стали рассматривать вариант с Центральным стадионом в Алматы.

«Астана Арена» с декабря закрыта на реконструкцию.

Матч за Суперкубок должен состояться примерно в конце февраля-начале марта.