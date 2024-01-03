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ФИФА может провести финал ЧМ-2026 в Далласе ради более зрелищной игры

вчера, 22:12

ФИФА рассматривает возможность отказа от идеи провести финал ЧМ-2026 в Нью-Йорке. Проблемой является высокая температура (более 32 градусов Цельсия), которая царит в летнее время в этом городе.

В ФИФА хотят, чтобы решающий поединок состоялся в комфортных условиях, так как это может сделать матч более зрелищным за счет того, что футболисты смогут поддерживать высокий ритм.

В качестве альтернативы рассматривается возможность проведения финала в Далласе, где ожидаемая температура не превышает 22 градуса Цельсия. Также возможен вариант с проведением титульного поединка в Майами.

Также отмечается, что вне зависимости от места проведения финал начнется в дневное время в угоду европейским вещателям, которые хотят показать игру в комфортное для фанатов время (в Европе будет вечер, когда в США день).

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Перевод с thesun.co.uk
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Все комментарии
UncleZack
UncleZack
сегодня в 02:04
Был во всех трех городах и скажу что Даллас лучший вариант.
Нью-Йорк перегруженный гадюшник а в Майами погода душняк.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:32
Комфорт климата вещь главным образом субъективная.
Futurista
Futurista
вчера в 23:28
Чего там в Далласе зрелищного?)...еще одного Кеннеди в прямом эфире будут убивать?)...
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:21, ред.
Можно поставить под сомнение, что температура в летнее время в Далласе, который расположен в штате Техас, на много комфортнее, чем в Нью-Йорке, но тем не менее в пользу Далласа можно отнести более комфортные условия на самом стадионе, который имеет крышу и следовательно это позволяет создавать различную микросреду. Кроме того в пользу этого города указывает и количество мест для болельщиков на самом стадионе. «AT& T» (Даллас, CША) — вмещает 105 000 зрителей. Из всех спортивных сооружений к предстоящему чемпионату мира это самая большая арена с самыми большими в мире экранами высокой чёткости. Болейте за своих. а не против чужих!
Василий 50
Василий 50
вчера в 22:51
Жара в финале точно не нужна.
adekvat
adekvat
вчера в 22:40
Даллас футбольная мекка?
ABir
ABir
вчера в 22:23
Могли бы и крытую арену с кондиционерами организовать ради такого шоу
Гость
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