ФИФА может провести финал ЧМ-2026 в Далласе ради более зрелищной игры

1704309153

вчера, 22:12

ФИФА рассматривает возможность отказа от идеи провести финал ЧМ -2026 в Нью-Йорке. Проблемой является высокая температура (более 32 градусов Цельсия), которая царит в летнее время в этом городе.

В ФИФА хотят, чтобы решающий поединок состоялся в комфортных условиях, так как это может сделать матч более зрелищным за счет того, что футболисты смогут поддерживать высокий ритм.

В качестве альтернативы рассматривается возможность проведения финала в Далласе, где ожидаемая температура не превышает 22 градуса Цельсия. Также возможен вариант с проведением титульного поединка в Майами.