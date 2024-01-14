Хендерсон будет получать в «Ювентусе» в 26 раз меньше, чем в «Аль-Иттифаке»

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вчера, 13:18

Полузащитник «Аль-Иттифака» может перейти в «Ювентус».

По данным источника, в саудовском клубе англичанин получает 40 млн евро за сезон.

«Ювентус» предлагает Хендерсону 1,5 млн евро в год — это в 26,5 раз меньше.