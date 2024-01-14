Хендерсон будет получать в «Ювентусе» в 26 раз меньше, чем в «Аль-Иттифаке»

Полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон может перейти в «Ювентус».
По данным источника, в саудовском клубе англичанин получает 40 млн евро за сезон.
«Ювентус» предлагает Хендерсону 1,5 млн евро в год — это в 26,5 раз меньше.
Полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон может перейти в «Ювентус».
По данным источника, в саудовском клубе англичанин получает 40 млн евро за сезон.
«Ювентус» предлагает Хендерсону 1,5 млн евро в год — это в 26,5 раз меньше.
Да на Суперкубок можно посмотреть, засчитали гол "Атлетико", когда игрок влетел в Кепу и он отбросил мяч на Рюдигера, после которого в ворота мяч отлетел, а Кристенсен просто свалил игрока "Осасуны" руками изо всех сил, потом сделал передачу и опять всё норм, ведь просто бред, но "Реал" и "Осасуна" не уезжают никуда) А в АПЛ тоже судейский бред весь сезон)
Как я много раз говорил, УЖЕ несколько игроков сказали, что им не плятят или платят копейки.
Да на Суперкубок можно посмотреть, засчитали гол "Атлетико", когда игрок влетел в Кепу и он отбросил мяч на Рюдигера, после которого в ворота мяч отлетел, а Кристенсен просто свалил игрока "Осасуны" руками изо всех сил, потом сделал передачу и опять всё норм, ведь просто бред, но "Реал" и "Осасуна" не уезжают никуда) А в АПЛ тоже судейский бред весь сезон)
Как я много раз говорил, УЖЕ несколько игроков сказали, что им не плятят или платят копейки.
Ты веришь, что, если бы ты работал, допустим, я не знаю, в Макдаке, и тебе бы положили вместо 50 тыс в месяц миллион, ты бы сбежал из-за, я не знаю, плохой клиентуры (как им болельщики не нравятся)? Так же и с ними.
Причём футболисты через разные клубы проходят, но даже из "Валенсии" Питера Лима неадекватного или от Глейзеров, которые сами своих игроков в резерве гнобят, как-то не бежит никто?)
Ты веришь, что, если бы ты работал, допустим, я не знаю, в Макдаке, и тебе бы положили вместо 50 тыс в месяц миллион, ты бы сбежал из-за, я не знаю, плохой клиентуры (как им болельщики не нравятся)? Так же и с ними.
Причём футболисты через разные клубы проходят, но даже из "Валенсии" Питера Лима неадекватного или от Глейзеров, которые сами своих игроков в резерве гнобят, как-то не бежит никто?)