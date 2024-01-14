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Хендерсон будет получать в «Ювентусе» в 26 раз меньше, чем в «Аль-Иттифаке»

вчера, 13:18

Полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон может перейти в «Ювентус».

По данным источника, в саудовском клубе англичанин получает 40 млн евро за сезон.

«Ювентус» предлагает Хендерсону 1,5 млн евро в год — это в 26,5 раз меньше.

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Все комментарии
t8gs297sgkeu
t8gs297sgkeu
вчера в 17:51
40 млн и 1,5 млн.... Только ненормальный человек не сможет сделать правильный выбор.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:12
А что он хотел, в Италии считают деньги.
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:10
Зато вернется в нормальный футбол и большой клуб. Надеюсь перейдет.
h6kuwp79zuut
h6kuwp79zuut
вчера в 15:43
Ну 40 лямов это тоже приличная зарплата...
eyn98d386ug8
eyn98d386ug8
вчера в 15:34
Ну этого стоило ожидать, что 1,5 млярда ему никто больше не будет платить.
2vbqngnzzu65
2vbqngnzzu65
вчера в 15:18
В Италии радужные повязки не в моде, не туда идет
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 15:06
Про бабки он точно не скажет, потому что иначе он их не получит, скорее всего, часть ему отдадут с пунктиком, что он должен молчать. Там слишком большой контракт, чтобы заруинить его совсем.
Imrebellion
Imrebellion ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:04
Да уже фактически отток нескольких звезд, ударит репутационно всему проекту. Такие новости с Хендерсоном в СМИ будет резонировать массово. У него же потом спросят что к чему, а он точно не ответит "там было настолько хорошо, что я посчитал себя недостойным быть там")
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 14:49
Я думаю, через пару лет правда откроется, сейчас никто, кроме самых обиженных, ничего не скажет, т.к. тогда у них будет перспектива вообще ничего не получить.
ABir
ABir
вчера в 14:49
Большие деньги портят людей, поэтому коллектив у нас не плохой, welcome to Uventus!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 14:46
Там может быть и разная ситуация в разных клубах (скорее всего причём).
Imrebellion
Imrebellion ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:44
Ну я же написал, по Бензема вообще не поймешь. Он на ЧМ со сборной готовился так упорно, но из-за ссоры с ребятами решил конфликтовать и уйти - просто фейспалм. Пока там есть еще Неймар, Канте, Марез вроде, Савич и т.д. Посмотрим еще что будет.
7t5su28p7cmj
7t5su28p7cmj
вчера в 14:32
Думаю он давно в деньгах не нуждается, главное камфорт
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 14:31, ред.
Для тебя мало, что людям за один сезон дают как за всю карьеру, но они бегут?) Причём все?)

Ведь тут была новость, что игрок, который сбежал из "Аль-Ахли", сказал, что ему вообще практически ничего не платили. Вот это уже, кажется, весьма основательная причина для бегства.
Imrebellion
Imrebellion ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:27
Да на этот счет можно и не по рассуждать. Типы с Китая откровенно говорили что, ради денег готовы терпеть хоть весь этот бедный уровень футбола в стране.
Для вывода что в СА не всё так чисто, нужны больше кейсов. Т.к. для меня Бензема вообще не ориентир. Ему не сидится спокойно ни во Франции, ни со своими корнями из Африки, ни с религиозными темами, ни с футбольными партнерами. Удалился со всех соц.сетей после проигрыша Ал-Насру - это вообще что.
протон
протон
вчера в 14:26
Не пойму, а чего Хендерсон изнылся в Аравии? Его силком туда затащили? Да нет, предложили зп, которую нигде ему больше не дадут. Касательно посещаемости и климата можно было и заранее узнать, сейчас в конце концов есть интернет, мы не в средневековье живём. Заканчивал бы тогда карьеру или переходил в условный Лутон с понижением в зп в несколько раз, чтобы на Евро попасть. А то получается хочется и денег срубить, и чтобы ещё на турнир со сборной поехать. Тут либо трусы надеть, либо крест снять
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 14:19
Я сомневаюсь, что им хотя бы треть платят. Посмотри на Бензема, человек убежал из команды, где ему плятят за сезон как заработок за всю предыдущую карьеру якобы.

Ты веришь, что, если бы ты работал, допустим, я не знаю, в Макдаке, и тебе бы положили вместо 50 тыс в месяц миллион, ты бы сбежал из-за, я не знаю, плохой клиентуры (как им болельщики не нравятся)? Так же и с ними.

Причём футболисты через разные клубы проходят, но даже из "Валенсии" Питера Лима неадекватного или от Глейзеров, которые сами своих игроков в резерве гнобят, как-то не бежит никто?)
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:15
Спасибо. Я рад за Вас!
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 14:13
Если это правда случится, значит мы многое не знаем. В Юве лям в год, а там, ок не 40, а 25млн в руки. За 2 года под 50 миллионов заработка. Как ни смотри, тут выбор очевиден. Любовь к Юве? Планы в карьере в пенсионном возрасте??? В Италии может и потом побывать, да пожить в свой кайф.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:12
Добрый день, Виктор. К сожалению, я игру не смотрел. Правда, я, учитывая, что был уверен в победе МС, поставил экспресс на МС и "Боруссию" (последнее место они бы в любом случае обыграли, несмотря на то, что я последовательно не люблю Терзича) и поднял там немного (у меня ограничение максимум один раз в день пополнять на 100р счёт, чтобы и не тратить деньги, и был интерес, в итоге я в плюсе за последние пару лет у буков даже, т.к. один раз до 50к поднялся и их вывел, ну а так это просто для проверки моих футбольных знаний я играю в основном). Так что я вчерашними результатами доволен)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:10
Уже наигрался у саудов,хочет обратно в Европу.!
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:06
Приветствую, Павел!
Павел, вчера, после игры Ньюкасла с МС, Вы не дали комментарий, а жаль. Мне было бы интересно, услышать Ваше мнение, поскольку, мне, лично- игра хозяев понравилась, и внушилa робкий оптимизм... А поражение хозяйской команды- и вовсе считаю незаслуженным.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 14:03
Самое верное, что им и платят максимум половину, а, скорее всего, куда меньше, потому что остальные причины для массового бегства неправдоподобные, жара, нет болельщиков, странные судьи... Фигня это всё.

Да на Суперкубок можно посмотреть, засчитали гол "Атлетико", когда игрок влетел в Кепу и он отбросил мяч на Рюдигера, после которого в ворота мяч отлетел, а Кристенсен просто свалил игрока "Осасуны" руками изо всех сил, потом сделал передачу и опять всё норм, ведь просто бред, но "Реал" и "Осасуна" не уезжают никуда) А в АПЛ тоже судейский бред весь сезон)

Как я много раз говорил, УЖЕ несколько игроков сказали, что им не плятят или платят копейки.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:02
Забавно будет когда СА будет играть в ЛЧ и Иттифак вынесет Юве
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:01
Смотря, чего он хочет. Играть или бабло лопатой грести.
kazakoff
kazakoff
вчера в 13:56
Утятина дичайшая
Останется он в СА
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:49
Даже не утка, а что то более!
Или мну деградирует?
Вот не вериться, что тридцатитрёхлетний футболист откажется от последнего финансового рывка и пойдет под венец со "Старой сеньорой"!
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:34
Или деньги или футбол...Скорее уже заработал и решил поиграть...
Elliada_
Elliada_
вчера в 13:25
Джордан сам прекрасно понимает, что в Европе ему никто не будет платить даже половины зарплаты в СА. Но его это похоже устраивает. СА место для балластов, а он хочет играть.
Гость
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