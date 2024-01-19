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«Манчестер Юнайтед» ищет ответственного за безопасность пищевых продуктов

вчера, 12:15

«Манчестер Юнайтед» хочет нанять специалиста, который будет отвечать за безопасность продуктов питания.

Клуб получил лишь 1 балл из 5 по этому критерию после проверки 21 ноября. Тогда некоторых гостей мероприятия угостили сырой курицей. Сообщается, что лишь часть приготовленной еды была проверена. Клуб назвал это единичным случаем и ищет работника, который поможет избежать подобного в будущем.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:46
дело важное, дело серьёзное
shur
shur
вчера в 14:51
...Я здесь, б-ядь ,SHUR, самый ответственный чел за продукты,
готов,хоть завтра заступить, только, блин играйте,играйте,играйте...!!!
c7znpqdmswg4
c7znpqdmswg4
вчера в 13:08
Пробовать всё и за это еще деньги получать... Не работа, а мечта.
Гость
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