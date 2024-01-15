Винисиус обезоружил «Барселону» хет-триком за тайм. Тренер Хави помог «Реалу» победить

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сегодня, 00:19

Суперкубок Испании везут в Мадрид.

Винисиус подчеркнул сырость тренера Хави

Сначала Винисиус опередил Кунде, вышел один на один и обыграл резервного голкипера каталонцев. Второй мяч Жуниор забил, когда Родриго шикарно открылся на правом полуфланге. Напарник по сборной щедро катнул мяч на Винисиуса, который выиграл в скорости у Араухо. Затем в борьбе между этими футболистами случился фол. Уругваец зря положил руку на плечо бразильцу, форвард «Реала» красиво упал, повод для пенальти железный – силовое воздействие на игрока в атаке. Пенальти «Мадрид» родил после комбинации, в которой тоже подчеркнул неопытность наставника «Барселоны». Зачем играть на первых минутах с настолько высокой линией? Что игроки «Жироны» недавно, когда забили фавориту четыре мяча в гостях, что футболисты «Реала» сейчас спокойно вбегали в «карманы» в обороне «блаугранас». Араухо, Кунде, Кристенсен и Бальде ошибались до перерыва. Когда вся четверка обороны играет плохо, а в воротах нет опытного тер Штегена, то три пропущенных мяча – это закономерный итог. Анчелотти поймал Хави, который решил возить мяч против самого «Реала». «Барселона» в первом тайме собрала 60 % игрового времени в позиционной атаке, но соперник не мешал каталонцам ставить ловушки на самих себя, поднимая линию слишком высоко. У Винисиуса три гола в ворота «Барселоны» за тайм, самый быстрый хет-трик в Эль Класико в новом столетии.

«Барселоне» не хватает опорного хавбека

Понятно, что Хави работает с наручниками на запястьях. Речь о финансовых проблемах и о лимитах, которые установила Ла Лига, чтобы не отправлять «Барселону» в Сегунду после банкротства. Вынужденные и правильные меры. Но когда каталонцы решили подписать нового опорного полузащитника после отъезда Бускетса в Майами – там собрали старую банду с Месси, Суаресом и Альбой, то воспитаннику «Барселоны» Ориолю Ромеу пришлось доплачивать «Жироне», чтобы вернуться в родной клуб. Унизительное положение, но Лапорта решил не расставаться с парочкой ценных игроков, чтобы получить деньги на новых футболистов. Хави не сумел вывести Ромеу на пик формы, чтобы новичок дорос до основы «Барселоны». Также ни Гюндоган, ни де Йонг не стали каталонскими Пирло. Понятно, что у них нет характеристик для игры в стиле Бускетса, пусть Френки играл в центре обороны, когда было нужно. Но выходить против Беллингема, которого Анчелотти хитро прятал от ловушек «Барселоны», с двумя хавбеками без центрального глубинного диспетчера – подарок для всех, кто отдавал передачи на Винисиуса. Хави мог расположить Педри, Гюндогана и де Йонга с прицелом на то, что «Реал» это фаворит матча. Он отказался так поступать, за что поплатился тремя пропущенными мячами за тайм. Оборона «Барселоны» в этом сезоне деградировала, что лучше всего заметно по разнице мячей в Ла Лиге. В прошлом сезоне на аналогичном отрезке пропустили 7 голов, а теперь 22. И системные проблемы в защите, которые затрагивают и нежелание инсайдов пахать в прессинге, и проблемы центральных хавбеков без мяча, нельзя решить без помощи спортивного директора Деку. Португалец должен искать идеальных новичков, от его успеха на рынке зависит успех «Барселоны». А пока смотрим на бровку, но не видим уверенности в глазах Хави. Держится, ведь давно в футболе, но каталонцы сами на себя злятся, что глупо подставляются и разучились забивать несколько голов подряд. Против «Гранады», «Райо Вальекано» и «Валенсии» доигрались до ничьей. С «Реалом» получилось ещё хуже, завершили вдесятером после удаления Араухо.

Судьбу Хави определит Лига чемпионов

Поражение в Суперкубке не приведет к увольнению тренера, поскольку не подготовили сильного наставника на замену. Хосеп Гвардиола, так как он на связи с родным братом Пере – главой «Жироны», после завершения сезона, если Хави ждёт большая неудача, может порекомендовать Мичела Санчеса. Но кто сказал, что его идеи, подходящие для середняка, приживутся в большом клубе? Мудрый Анчелотти полтора месяца назад предлагал не критиковать Хави. Карло подчеркивал, что Эрнандес прекрасно знает систему «Барселоны», что сможет улучшить положение дел. Вот только это было сказано человеком, которому выгодна плохая игра принципиального соперника «Реала». Хитрый Анчелотти работает на опыте. «Атлетико» опытного Симеоне в полуфинале сыграл пассивно, за что поплатился в овертайме, на который у «сливочных» осталось чуть больше сил. А вот «Барселона» молодого тренера Хави слишком наивно и рьяно побежала к чужим воротам, что привело к резким голевым выпадам соперника.

Пусть сам Эрнандес напоминает подопечным, что времена Гвардиолы и Месси прошли, где новый почерк «Барселоны»? Каталонцам будет непросто против «Наполи», хотя команда Спаллетти разрушена, с новыми тренерами чемпионы Италии намного слабее. «Барселона» может финишировать на четвертой строчке в Ла Лиге, где прошлой весной была первой, когда успешнее играл Левандовски и тащил тер Штеген. Теперь прогресса точно нет, так что критиковать Хави можно и нужно, критика по делу. Когда хочешь обыграть «Реал» в любом финале, то надо быть хитрее. Особенно с учетом успешных попыток Анчелотти научиться обыгрывать «Барселону» Хави, невзирая на ход матчей. У каталонцев были подходы, могли сделать счет 3:2 в конце первого тайма. Но если даришь «Реалу» три гола до перерыва, то готовься увидеть Беллингема с первым трофеем в мадридском клубе. Учитывая красивый полуфинал с «Атлетико» и бенефис Винисиуса против «Барселоны», «сливочных» можно назвать заслуженными победителями Суперкубка Испании. Увидели пятый хет-трик в Эль Класико в новом веке. Два таких подвига у Месси, по одному у Суареса и Бензема. У Роналду нет хет-триков «Барселоне», а вот Винисиус записал свое имя в историю Эль Класико, он на десерт ещё и ассист на Родриго отдал – победа 4:1.