«Эвертон» опять страдает. Финансовый предел и юридический беспредел

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сегодня, 00:40

«Манчестер Сити» и «Челси» отбиваются успешнее.

«Эвертону» и «Ноттингем Форест» грозят наказания за нарушения правил финансовой устойчивости Английской Премьер-Лиги. Причем для «Эвертона» это будет уже вторая кара. С клуба уже сняли десять очков за то же самое нарушение. Но в предыдущем отчетном периоде. Разумеется, новые обвинения породили и новую волну обсуждений. Причем высказываются диаметрально противоположные точки зрения. Разберемся, как обстоят дела.

Сумбурный финал АПЛ

Новые дела, заведенные в отношении «Эвертона» и «Ноттингем Форест», должны быть рассмотрены до 8 апреля. Но дело «Эвертона» нельзя рассмотреть до тех пор, пока не будет рассмотрена апелляция клуба, поданная на снятие десяти баллов. Вероятно, это случится в конце февраля или начале марта.

8 апреля – такая дата, когда вряд ли будут определены команды, вылетающие из АПЛ . Решающая фаза сезона. Любое решение комиссии, связанное с лишением очков, будет играть важнейшую роль в развязке сезона, поскольку и «Эвертон», и «Ноттингем Форест» участвуют в битве за выживание. А даже если случится снятие баллов, то это еще не будет финалом. Наверняка они подадут апелляцию, и клубы не будут знать о том, кто вылетает, даже после окончания сезона. Календарно он завершается 19 мая, но официальное завершение происходит после общего собрания клубов в июне.

Нарушенные правила

Регламент о финансовой устойчивости АПЛ был введен в сезоне-2015/16. Хотя, конечно, и раньше следили за тем, чтобы клубы жили по средствам. Например, «Портсмут» в 2010 году стал единственным пока клубом, который был помещен под внешнее управление, поскольку не смог найти инвестора, способного погасить долги, достигшие к тому времени 60 млн фунтов стерлингов.

Действующие правила четко ограничивают убытки, которые могут понести клубы. Хотя на цифры можно влиять, а УЕФА предлагает привязывать расходы к обороту. Это вызывает определенные протесты, так как новые богатые спонсоры не могут сразу вкладываться в клубы, и это поддерживает статус-кво тех команд, которые раньше добились своего богатства и успеха. Условным «Ньюкаслу» и «Астон Вилле», которые способны успешно выступить и закрепиться в шестерке, будет это сложнее сделать, чем, допустим, «Тоттенхэму», который живет на большем финансовом обороте, тогда как «Ньюкасл» и «Астон Вилла» должны преодолевать не только спортивные препятствия на пути к выходу на новый уровень, но и юридические и финансовые.

В Англии клубам разрешено нести убытки до 105 млн фунтов в течение трехлетнего цикла отчетности. Правила немного смягчали во время коронавируса. Есть определенные лазейки. Например, на показатель устойчивости не влияют траты на академию. Также особенностью этой бухгалтерии является влияние продаж доморощенных игроков на баланс. Воспитанник клуба продается сразу за полную стоимость сделки. Это учитывают мгновенно. А если продается купленный ранее футболист, то расходы на него вычитаются, и это не несет бухгалтерской выгоды тем, кто привык сорить деньгами. Поэтому, например, «Манчестер Сити» и «Челси» выходят постепенно в топы по продажам своих воспитанников. Они вынуждены это делать, чтобы сохранять баланс.

К слову, правила о финансовой устойчивости будут немного изменены. Возьмем пример «Эвертона». Обвинения ему выдвинули в марте 2023 года, а в октябре состоялось слушание. В ноябре вычли 10 баллов. Однако клубы, которые как будто бы пострадали от действий конкурировавшего с ними «Эвертона», не получили сатисфакции. Ведь нарушения были в предыдущие периоды, и какие-то команды могли вылететь, а «Эвертон» остался, отыграв с нарушениями. Из-за этого «Ноттингем Форест», «Саутгемптон», «Лидс», «Лестер» и «Бернли» грозили даже судебными исками. АПЛ пришлось скорректировать правила.

Теперь клубы должны предоставлять все отчеты до 31 декабря за финансовый год, завершающийся в июне. Это позволит оперативнее анализировать экономические показатели и выдвигать обвинения. А наказания, как видим, уже вполне реальные и серьезные. «Эвертон» стал первой пташкой и лишился 10 очков за превышение лимита расходов на 19,5 млн фунтов. Причем «Эвертон» признал это превышение, но выдвинул на слушаниях шесть пунктов, которые должны были смягчить его участь. Комиссия отклонила пять из них. Это к слову о лояльности ее членов.

Взгляд на «Манчестер Сити» и «Челси»

Самой распространенной реакцией на новости вокруг несчастного «Эвертона» или «Ноттингем Форест», который к нему может примкнуть, является недоумение по поводу положения «Манчестер Сити». В феврале 2023 года «горожанам» предъявили обвинения по более чем сотне нарушений, связанных с расходами. Самые ранние датируются 2009 годом. Однако решение по «Манчестер Сити» вряд ли примут до 2025 года.

Это тот случай, когда массовость потенциальных нарушений даже идет на пользу. Ошибки «Эвертона» просты и понятны – их разобрали очень легко и быстро. В случае с «Манчестер Сити» все запутано, по каждому пункту могучие юристы клуба бьются, все затягивают и оспаривают, крутят и вертят. Так что комиссия просто увязает в этих дебрях.

Косые взгляды направлены и в сторону «Челси». Но в клубе уверены, что все делают по правилам. За полтора года «синие» потратили около миллиарда фунтов стерлингов. Однако они открыли новый подход к трансферам – предложение сверхдлинных контрактов. Например, восьмилетний контракт Энцо Фернандеса позволяет размазывать его стоимость в 106 млн фунтов на весь этот срок. И такую амортизацию «Челси» провернул со многими сделками.