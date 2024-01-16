Матч-украшение, «тёмные лошадки»-открытия чемпионата. «Барсе» и «Атлетико» тяжело взять Кубок

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вчера, 13:36

Конкурентов стало ещё больше.

Фавориты в строю

На таких ранних стадиях они не вылетают. «Реал», «Барселона» и «Атлетико» вступили в игру лишь в 3-м круге. Первые получили в соперники «Арандину», вторые сыграли с «Барбастро», последние сошлись с «Луго». Проще говоря, достались аутсайдеры.

И если мадридцы прошли в 1/8 финала без особых проблем, то «блаугране» пришлось на порядок тяжелее. Они к 51-й минуте повели 2:0 и могли упустить преимущество – на 60-й минуте хозяева сократили отставание. И вроде гол Левандовского с пенальти под занавес матча снял вопросы, но в компенсированное время «Барбастро» забил во второй раз. Концовка получилась настолько жаркой, что сразу после финального свистка Хави пошёл высказывать претензии арбитру – в диалог включился один из игроков соперника и толкнул наставника «Барсы».

Полузащитник «Барбастро» Антонио Хесус Креспо по итогам эпизода отмечал:

Ничего не случилось… Это моменты, связанные с игрой. Он протестовал. Он хотел лучшего для своей команды, а я для своей, и ничего… Игровые моменты. Я даже не помню, что я сказал Хави… Что-то об игре. Я знаю, что он протестовал, но он делал свое дело, а мы делали свое.

В любом случае факт есть факт – никто из фаворитов турнира к этому моменту не вылетел. Пусть кому-то и пришлось тяжелее.

Гегемоны доминируют через раз

Это в 2010-х годах гегемония трёх испанских грандов в Кубке была безраздельной. В сезоне-10/11 трофей поднял «Реал», затем были «Барса» и «Атлетико», спустя 3 года титул вернулся к «сливочным» – и после четыре раза подряд победителем становились каталонцы.

Но в последние годы всё больше шансов появляется у более скромных клубов. В сезоне-18/19 в эту компанию втесалась «Валенсия». На тот момент «летучие мыши» были в отличной форме и вернулись в топ-5, дважды подряд отбирались в Лигу чемпионов. Вместе с тем мадридцы ушли в тень – назначение Хулена Лопетеги главным тренером оказалось ошибкой, при Сантьяго Солари команда играла лишь чуть-чуть лучше.

Поэтому путь к трофею лежал через «Барселону» – «сине-гранатовых» «Валенсия» обыграла в финале в упорном противостоянии (2:1).

В следующем сезоне триумф в Кубке Испании стал наградой для Иманола Альгуасила с «Сосьедадом». Баски за год до этого решили довериться тренеру из клубной структуры – и Иманол не подвёл. С того момента было положено начало возвращению в еврокубки.

И если первый сезон нового тренера был довольно средним, то второй год «бело-голубые» провели на порядок лучше. Тут и попадание в Лигу Европы, и проход по сетке Кубка. В четвертьфинале баски встретились с «Реалом» – устроили перестрелку, вышли победителями (4:3). А в финале – 1:0 с «Атлетиком».

«Бетис» же стал третьей командой за 5 сезонов, которая не пустила гегемонов к трофею. На этом отрезке у «Барселоны» и «Реала» лишь по одному Кубку. И тенденция вполне может продолжиться, в текущем розыгрыше есть кому удивлять.

Есть три тёмные лошадки

На самом деле, принимать в расчёт стоит куда больше. Прежде всего «Севилью» – как раз «мингиянцы» способны проваливать чемпионат, удивляя при этом в кубковых турнирах. Это их сильная сторона. К тому же Кубок Испании – единственный турнир, где сейчас «нервионцы» могут претендовать хоть на что-то.

Соперничающий с ними «Хетафе» ничуть не слабее – на время коллектив просел в таблице и стал вялым середняком, но сейчас вспомнил, как громко ворвался в Ла Лигу из Сегунды. Теперь вернулся в топ-10, а в кубке успел разгромить «Тардиенту» (12:0), выбил «Адзанету» и «Эспаньол».

Или взять хотя бы «Валенсию», оттолкнувшуюся от дна, которое нащупала в прошлом году.

Но есть команды интереснее и сильнее. Один из неочевидных кандидатов – «Сосьедад». С момента, когда баски в последний раз забирали кубок, они стали только сильнее. Теперь это не просто перспективный боец, а испанский гранд, участник ЛЧ , вышедший в плей-офф из группы с «Бенфикой» и «Интером». Вопрос в том, хватит ли запаса мощности. В трёх параллельных турнирах для «бело-голубых» всё же нет необходимости.

Зато нет такого ограничения у «Атлетика» и «Жироны» – двух главных открытий текущего сезона. Клуб, состоящий исключительно из басков, не прогадал с назначением Эрнесто Вальверде. Специалист заложил почву для рывка в прошлом году – и теперь составляет самую неожиданную топ-3 в истории Ла Лиги. Без «Барсы» и «Атлетико», зато с «Жироной». Последние, к слову, проделали похожий путь – но точкой отправления была Сегунда. Оба клуба не ограничены еврокубками и могут выставлять оптимальный состав. Так к стихийному импульсу получится добавить трофей.

Мадридское дерби – украшение 1/8 финала

Хотя в любом случае говорить об этом на такой стадии рано. Лучше напомнить о топ-матчах, которые точно стоит посмотреть. Сегодня вечером сойдутся «Хетафе» и «Севилья». Не лучшая афиша – оборонительная структура против клуба, который стреляет через раз.

Ничего более яркого выделить не получается – гранды «Сосьедад», «Жирона», «Барса» играют либо с аутсайдерами, либо с середняками. Но есть яркое исключение – мадридское дерби.

«Реал» и «Атлетико» в текущем сезоне играют между собой особенно часто. К двум матчам чемпионата добавилось противостояние в Суперкубке – а теперь и это. В Ла Лиге «матрасники» умудрились одержать победу. В полуфинале Суперкубка «сливочные» взяли реванш. В 1/8 финала команды вряд ли выставят оптимальные составы – но играть в полсилы зрители футболистам не позволят.