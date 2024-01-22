Директор «Тюмени»: «На три турецких сбора денег нет»

Директор «Тюмени» Александр Попов сообщил, что финансовый фактор не позволяет клубу проводить три сбора в Турции.

Команда начала подготовку к возобновлению сезона дома. Второй и третий сборы клуб проведёт в Турции.

Как проходят тренировки в мороз? На морозе в этом году не бегали. Команда занимается в легкоатлетическом манеже, там небольшой участок с травой есть. Почему не уехали на первый сбор в Сочи или Турцию? Не позволяет финансовый фактор. На три турецких сбора денег нет.

Во сколько обойдутся второй и третий сборы в Турции? Цены остались примерно те же самые, как в том году. Как футболисты относятся к тренировкам дома? У них нет альтернативы (смеётся). Нормально всё, ребята тренируются, работают.