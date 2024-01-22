Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМежсезонье и сборыРоссия. Мелбет-Первая Лига 2023/2024

Директор «Тюмени»: «На три турецких сбора денег нет»

вчера, 15:59

Директор «Тюмени» Александр Попов сообщил, что финансовый фактор не позволяет клубу проводить три сбора в Турции.

Команда начала подготовку к возобновлению сезона дома. Второй и третий сборы клуб проведёт в Турции.

Как проходят тренировки в мороз? На морозе в этом году не бегали. Команда занимается в легкоатлетическом манеже, там небольшой участок с травой есть. Почему не уехали на первый сбор в Сочи или Турцию? Не позволяет финансовый фактор. На три турецких сбора денег нет.

Во сколько обойдутся второй и третий сборы в Турции? Цены остались примерно те же самые, как в том году. Как футболисты относятся к тренировкам дома? У них нет альтернативы (смеётся). Нормально всё, ребята тренируются, работают.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Тюмень
Источник: matchtv.ru
Промес вылетел со «Спартаком» на сборы в ОАЭ
Вчера, 10:59
ОфициальноТоварищеская игра «Оренбурга» с «Пюником» не состоится
Вчера, 09:48
Официально«Ахмат» объявил об отмене товарищеской игры с узбекской командой
21 января
Бывший игрок лидера Первой лиги проходит тренировочный сбор с «Химками»
21 января
Официально«Краснодар» назвал соперников, с которыми сыграет на сборах в ОАЭ
18 января Фото
СлухиМесси пропустил церемонию The Best из-за подготовки «Интер Майами» к сезону
16 января
Все комментарии
g9ay85qss2nc
g9ay85qss2nc
вчера в 18:02
В Сочи́ ещё дороже.... Нужно ехать в Крымск Краснодарского края.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:18
Так и не понял. где дороже тренироваться - в Турции или Хутор Роза?)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 16:13
Допустят по идее, там главный (крайне тупой, учитывая, что половина команд РПЛ столько не собирают) критерий, чтобы 10к мест было, а не "Геологе" 13к)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:03
Есть ли вообще смысл Тюмени выходить в РПЛ (если получится конечно по итогу). Стадион такой допустят? Или как с Аланией поступят, выиграли лигу, и остались там же.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 