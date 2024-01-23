«Ньюкасл» отклонил второе предложение «Баварии» по трансферу Триппьера

«Бавария» намерена подписать защитника «Ньюкасла» Кирана Триппьера.
Мюнхенский клуб сделал второе предложение по трансферу англичанина в размере 15 млн евро, однако получил отказ.
В «Баварии» рассчитывают, что Триппьер надавит на руководство «Ньюкасла», чтобы «сороки» позволили ему покинуть клуб.
А что же будет в ЛЧ? Печально, всё это. Я ждал большего...
А что же будет в ЛЧ? Печально, всё это. Я ждал большего...
Тухель там из Баварии делает Тоттенхэм, подписывая нынешних и бывших их игроков.
Тухель там из Баварии делает Тоттенхэм, подписывая нынешних и бывших их игроков.