«Ньюкасл» отклонил второе предложение «Баварии» по трансферу Триппьера

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вчера, 23:11

«Бавария» намерена подписать защитника «Ньюкасла» .

Мюнхенский клуб сделал второе предложение по трансферу англичанина в размере 15 млн евро, однако получил отказ.

В «Баварии» рассчитывают, что Триппьер надавит на руководство «Ньюкасла», чтобы «сороки» позволили ему покинуть клуб.