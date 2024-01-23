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«Ньюкасл» отклонил второе предложение «Баварии» по трансферу Триппьера

вчера, 23:11

«Бавария» намерена подписать защитника «Ньюкасла» Кирана Триппьера.

Мюнхенский клуб сделал второе предложение по трансферу англичанина в размере 15 млн евро, однако получил отказ.

В «Баварии» рассчитывают, что Триппьер надавит на руководство «Ньюкасла», чтобы «сороки» позволили ему покинуть клуб.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:44
значит, время не пришло ещё
mjz4vaq8ygg2
mjz4vaq8ygg2
сегодня в 06:40
Еще полмиллиончика накинут и ударят по рукам.
Capral
Capral ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 00:01
Судя по тому, так, Тухель распоряжается трансферами, и как руководство ему доверяет, трудно представить, что ему грозит отставка. В противном случае, новые трансферы обсуждались бы, с предполагаемым, новым тренером... Конечно, поражение от Вердера- дурацкое и нелепое, сильно подпортило Тухелю. Впрочем, и без этого, впечатления от игры Баварии- никакого...

А что же будет в ЛЧ? Печально, всё это. Я ждал большего...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:49, ред.
На англичан потянуло Баварию. Кейн, Дайер, теперь Трипьер.
Тухель там из Баварии делает Тоттенхэм, подписывая нынешних и бывших их игроков.
Capral
Capral
вчера в 23:21
С Кейном тоже не сразу получилось. Надо иметь терпение, если нужен.
Гость
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