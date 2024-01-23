Бензема – «заложник» «Аль-Иттихада». У шейхов серьёзные требования к покупателям, среди них ПСЖ

Рассказываем о претендентах на француза.
Как-то быстро Карим Бензема разругался со своим новым клубом. Француз пропустил 17 дней сбора «Аль-Иттихада», чем привёл клуб в ярость. Боссы лиги хотят сохранить форварда любой ценой – речь всё-таки об обладателе «Золотого мяча», одном из главных действующих лиц чемпионата. Но уже намечаются варианты в Европе.
«Манчестер Юнайтед»
О возможности перехода к манкунианцам сообщали мимолётно – плюс инсайд шейхи быстро опровергли. Но даже так – француз был бы не лишним для «красных дьяволов», которые сильно сдали по сравнению с предыдущим сезоном.
Команде не хватает прочного основания, уж слишком быстро всё развалилось минувшей осенью. Команде не хватает элитного форварда – на перспективу взяли Расмуса Хёйлунда. Но чтобы талант раскрылся, нужна благоприятная атмосфера или хотя бы опытные дядьки-наставники. Ни того, ни другого «Юнайтед» предложить не могут – а альтернативы норвежцу попросту нет.
Карим закрыл бы такую потребность. Даже если в энергозатратной АПЛ француз бы не смог забивать часто, он хотя бы снял груз ответственности с Расмуса. У него бы появился ориентир перед глазами.
«Арсенал»
Сообщалось, что Бензема заинтересовал несколько клубов Премьер-лиги. Один из них – «Челси». Другие не называются – зато у букмекеров в числе фаворитов есть «канониры».
В этом есть своя логика. Пусть «Арсенал», кажется, и укрепил все необходимые позиции летом, но на острие всё не так хорошо, как кажется. Тандем Жезус-Нкетиа лишь на первый взгляд прочный. Габриэл даёт огромный объём в прессинге и подыгрыше, часто опускается, но от этого страдает завершение. По сравнению с прошлым сезоном дела стали только хуже (11 голов в 26 играх АПЛ тогда и 3 мяча в 16 матчах – сейчас). Нкетиа – тоже не сказать, что качественный страйкер.
И эта проблема переносится на результаты команды. Перед 5:0 с «Пэлас» в 5 турах кряду не могли забить больше 2 мячей. Лишь в одном из них «Арсенал» добыл победу.
Может, Карим и не был бы основной функцией в системе Артеты – но точно оказался бы полезен. К слову, комментируя появившиеся слухи, испанский менеджер заявил, что ему достаточно уже имеющихся игроков.
«Челси»
Со стороны «аристократов» есть номинальный интерес – сначала появились слухи о желании подписать форварда, но их быстро опровергли. Затем – снова инсайд об интересе «синих».
У лондонцев действительно нет элитного завершителя, хоть и пришёл Николас Джексон. Выходец из «Вильярреала» сверкнул хет-триком в ворота «Тоттенхэма» и голом «Ман Сити» — только раз за разом мяч ему буквально вкладывали в ногу, выводя чуть ли не на пустые ворота. А 7 мячей в 19 матчах – не заоблачная статистика.
Воспитанник Армандо Бройя – хорошая «рабочая лошадка», но не элитный страйкер. В основе «аристократов» албанец закрепился в прошлом сезоне – и за этот период отметился лишь двумя мячами в 25 матчах чемпионата.
Даже забавно, что новые владельцы клуба тратят огромные деньги на усиление центра поля, подписывают игроков в группу обороны. Но игнорируют позицию центрфорварда, с которой проблемы куда острее.
Вроде здесь Карим и смог бы разгуляться – конкуренцию у Бройи и Джексона он точно выиграет. Проблема в другом. Речь о стремительно деградирующем проекте с поверхностным менеджментом. Команда лишилась места в еврокубках – и сейчас остаётся в стороне от борьбы. И стоит ли возрастному французу тратить последние годы карьеры на сомнительный проект?
«Лион»
А вот история с возвращением в родной клуб была бы красивой. Карим почти не меняет клубы. 21-летним футболистом он покинул Лигу 1 и пополнил состав «Реала». В Мадриде – глухой запас и борьба за место на поле, признание, но приход Роналду, статус преемника Криша. И наконец «Золотой мяч». С таким послужным списком вернуться в «Лион» — действительно гордость. И даже неудачная командировка не смажет впечатления.
Боссы клуба всерьёз взялись за осуществление идеи. Французам предстоят тяжёлые переговоры – особенно по части финансов. Всё-таки аравийцы считают форварда одной из главных звёзд чемпионата – и условия ему предложили соответствующие. Здесь на руку могут сыграть хорошие отношения между Саудовской Аравией и владельцами «Лиона» — компанией Eagle.
«Пари Сен-Жермен»
Парижане, как и «Лион», готовы послужить на благо футбольному имиджу родины и вернуть блудного сына. По последним данным, рассматривают аренду до окончания сезона. И они-то могут потянуть условия, которые предлагают европейским легионерам на Ближнем Востоке.
Правда, переговоры будут продвигаться непросто – французским грандом владеет катарская организация, катарец Нассер Аль-Хелаифи занимает пост президента клуба. А у Катара с Саудовской Аравией напряжённые отношения.
Да и вряд ли Бензема хочет на старости футбольных лет оказаться в запасе. Парижская дрим-тим рисует лишь такие перспективы. Луис Энрике перешёл на игру в два форварда – и даже так в заявке теснятся топ-исполнители Коло Муани, Рамуш, Экитике, Мбаппе. Рандаль в недавнем кубковом матче с «Орлеаном» играл левого латераля. Килиан периодически оказывается на позиции левого вингера.
А если наставник выберет более именитых Килиана и Карима, это не пойдёт на пользу климату в команде.
Надо было уточнить, что в клубной карьере.
А в своей карьере Бензема не всё выиграл, а точнее он не выиграл ЧМ, ЧЕ, олимпиаду.
Он даже серебро ЧМ 2022 не выиграл, а так в виде подачки досталось.
Надо было уточнить, что в клубной карьере.
А в своей карьере Бензема не всё выиграл, а точнее он не выиграл ЧМ, ЧЕ, олимпиаду.
Он даже серебро ЧМ 2022 не выиграл, а так в виде подачки досталось.
самый красивый - да, в Лион !
самый красивый - да, в Лион !
Сейчас ему 36 лет, и дело даже не в возрасте, он характерный человек в основном любит бычиться. В Манчестер Юнайтед точно не пойдет, потому что Эрик тен Хаг предпочитает работать с молодыми игроками. Он ясно дал это понять Роналду, и в случае Бензема не сделает исключение. Сам Бензема там не захочет играть.
Возвращаться в Лион нет смысла, потому что сейчас эта команда даже не средняя, а в итоге по итогам сезона может вылететь из Лиги 1. Бензема не станет играть в Лиге 2. Если даже он захочет играть за Лион, Лион не подпишет с ним контракт больше двух лет. Учитывая, что Лион может вылететь в низшую лигу, Бензема учитывая такую вероятность не вернется. Один он не поможет Лиону как лидер, там и в полузащите хватают проблемы, и в защите.
Челси не помешает такой опытный нападающий как Бензема, но даже если этот трансфер состоится, он не будет в главных ролях. И еще, в АПЛ не переходят в 36 лет с серьезными намерениями. Не могу представить его в тактической схеме Почеттино.
Играть за ПСЖ тоже нет смысла, пока там играет Мбаппе. Он что теперь станет распасовщиком Мбаппе, как раньше был для Роналду? Зачем ему это? У них уже есть такой - Усман Дембеле, который быстрее Бензема. В Лигу 1 не вернется.
Остался Арсенал. Не скажу, что Арсенал и Бензема созданы друг для друга, но учитывая нестабильную игру Жезуса, и тот факт, что в топ-10 (гол+пас) нет ни одного игрока Арсенала, можно сказать что у Арсенала в нападении серьезные проблемы. Они могут разгромить Кристал Пэлас или Ланс, но с крепкими командами возникают проблемы. Бензема мог бы помочь в этом плане. Хотя снова возникает вопрос: сработается он с Артетой? Вообщем трудно предсказать что будет с его будущем.
И еще есть финансовая сторона трансфера: Аль-Иттихад не отпустит его за небольшие деньги. Еще есть вариант аренды, но под конец карьеры Бензема не устроит такой вариант. Был бы паинькой, заработал бы денег... Теперь мало кто сможет устроить ему подходящий трансфер.
Сейчас ему 36 лет, и дело даже не в возрасте, он характерный человек в основном любит бычиться. В Манчестер Юнайтед точно не пойдет, потому что Эрик тен Хаг предпочитает работать с молодыми игроками. Он ясно дал это понять Роналду, и в случае Бензема не сделает исключение. Сам Бензема там не захочет играть.
Возвращаться в Лион нет смысла, потому что сейчас эта команда даже не средняя, а в итоге по итогам сезона может вылететь из Лиги 1. Бензема не станет играть в Лиге 2. Если даже он захочет играть за Лион, Лион не подпишет с ним контракт больше двух лет. Учитывая, что Лион может вылететь в низшую лигу, Бензема учитывая такую вероятность не вернется. Один он не поможет Лиону как лидер, там и в полузащите хватают проблемы, и в защите.
Челси не помешает такой опытный нападающий как Бензема, но даже если этот трансфер состоится, он не будет в главных ролях. И еще, в АПЛ не переходят в 36 лет с серьезными намерениями. Не могу представить его в тактической схеме Почеттино.
Играть за ПСЖ тоже нет смысла, пока там играет Мбаппе. Он что теперь станет распасовщиком Мбаппе, как раньше был для Роналду? Зачем ему это? У них уже есть такой - Усман Дембеле, который быстрее Бензема. В Лигу 1 не вернется.
Остался Арсенал. Не скажу, что Арсенал и Бензема созданы друг для друга, но учитывая нестабильную игру Жезуса, и тот факт, что в топ-10 (гол+пас) нет ни одного игрока Арсенала, можно сказать что у Арсенала в нападении серьезные проблемы. Они могут разгромить Кристал Пэлас или Ланс, но с крепкими командами возникают проблемы. Бензема мог бы помочь в этом плане. Хотя снова возникает вопрос: сработается он с Артетой? Вообщем трудно предсказать что будет с его будущем.
И еще есть финансовая сторона трансфера: Аль-Иттихад не отпустит его за небольшие деньги. Еще есть вариант аренды, но под конец карьеры Бензема не устроит такой вариант. Был бы паинькой, заработал бы денег... Теперь мало кто сможет устроить ему подходящий трансфер.
Особенно если он поможет клубу. В котором уже есть Варан, есть Каземиро! Хала Мадрид!
Лион финансово даже близко не потянет перехватить Бенза.
Особенно если он поможет клубу. В котором уже есть Варан, есть Каземиро! Хала Мадрид!
Лион финансово даже близко не потянет перехватить Бенза.