Бензема – «заложник» «Аль-Иттихада». У шейхов серьёзные требования к покупателям, среди них ПСЖ

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вчера, 19:48

Рассказываем о претендентах на француза.

Как-то быстро Карим Бензема разругался со своим новым клубом. Француз пропустил 17 дней сбора «Аль-Иттихада», чем привёл клуб в ярость. Боссы лиги хотят сохранить форварда любой ценой – речь всё-таки об обладателе «Золотого мяча», одном из главных действующих лиц чемпионата. Но уже намечаются варианты в Европе.

«Манчестер Юнайтед»

О возможности перехода к манкунианцам сообщали мимолётно – плюс инсайд шейхи быстро опровергли. Но даже так – француз был бы не лишним для «красных дьяволов», которые сильно сдали по сравнению с предыдущим сезоном.

Команде не хватает прочного основания, уж слишком быстро всё развалилось минувшей осенью. Команде не хватает элитного форварда – на перспективу взяли Расмуса Хёйлунда. Но чтобы талант раскрылся, нужна благоприятная атмосфера или хотя бы опытные дядьки-наставники. Ни того, ни другого «Юнайтед» предложить не могут – а альтернативы норвежцу попросту нет.

Карим закрыл бы такую потребность. Даже если в энергозатратной АПЛ француз бы не смог забивать часто, он хотя бы снял груз ответственности с Расмуса. У него бы появился ориентир перед глазами.

«Арсенал»

Сообщалось, что Бензема заинтересовал несколько клубов Премьер-лиги. Один из них – «Челси». Другие не называются – зато у букмекеров в числе фаворитов есть «канониры».

В этом есть своя логика. Пусть «Арсенал», кажется, и укрепил все необходимые позиции летом, но на острие всё не так хорошо, как кажется. Тандем Жезус-Нкетиа лишь на первый взгляд прочный. Габриэл даёт огромный объём в прессинге и подыгрыше, часто опускается, но от этого страдает завершение. По сравнению с прошлым сезоном дела стали только хуже (11 голов в 26 играх АПЛ тогда и 3 мяча в 16 матчах – сейчас). Нкетиа – тоже не сказать, что качественный страйкер.

И эта проблема переносится на результаты команды. Перед 5:0 с «Пэлас» в 5 турах кряду не могли забить больше 2 мячей. Лишь в одном из них «Арсенал» добыл победу.

Может, Карим и не был бы основной функцией в системе Артеты – но точно оказался бы полезен. К слову, комментируя появившиеся слухи, испанский менеджер заявил, что ему достаточно уже имеющихся игроков.

«Челси»

Со стороны «аристократов» есть номинальный интерес – сначала появились слухи о желании подписать форварда, но их быстро опровергли. Затем – снова инсайд об интересе «синих».

У лондонцев действительно нет элитного завершителя, хоть и пришёл Николас Джексон. Выходец из «Вильярреала» сверкнул хет-триком в ворота «Тоттенхэма» и голом «Ман Сити» — только раз за разом мяч ему буквально вкладывали в ногу, выводя чуть ли не на пустые ворота. А 7 мячей в 19 матчах – не заоблачная статистика.

Воспитанник Армандо Бройя – хорошая «рабочая лошадка», но не элитный страйкер. В основе «аристократов» албанец закрепился в прошлом сезоне – и за этот период отметился лишь двумя мячами в 25 матчах чемпионата.

Даже забавно, что новые владельцы клуба тратят огромные деньги на усиление центра поля, подписывают игроков в группу обороны. Но игнорируют позицию центрфорварда, с которой проблемы куда острее.

Вроде здесь Карим и смог бы разгуляться – конкуренцию у Бройи и Джексона он точно выиграет. Проблема в другом. Речь о стремительно деградирующем проекте с поверхностным менеджментом. Команда лишилась места в еврокубках – и сейчас остаётся в стороне от борьбы. И стоит ли возрастному французу тратить последние годы карьеры на сомнительный проект?

«Лион»

А вот история с возвращением в родной клуб была бы красивой. Карим почти не меняет клубы. 21-летним футболистом он покинул Лигу 1 и пополнил состав «Реала». В Мадриде – глухой запас и борьба за место на поле, признание, но приход Роналду, статус преемника Криша. И наконец «Золотой мяч». С таким послужным списком вернуться в «Лион» — действительно гордость. И даже неудачная командировка не смажет впечатления.

Боссы клуба всерьёз взялись за осуществление идеи. Французам предстоят тяжёлые переговоры – особенно по части финансов. Всё-таки аравийцы считают форварда одной из главных звёзд чемпионата – и условия ему предложили соответствующие. Здесь на руку могут сыграть хорошие отношения между Саудовской Аравией и владельцами «Лиона» — компанией Eagle.

«Пари Сен-Жермен»

Парижане, как и «Лион», готовы послужить на благо футбольному имиджу родины и вернуть блудного сына. По последним данным, рассматривают аренду до окончания сезона. И они-то могут потянуть условия, которые предлагают европейским легионерам на Ближнем Востоке.

Правда, переговоры будут продвигаться непросто – французским грандом владеет катарская организация, катарец Нассер Аль-Хелаифи занимает пост президента клуба. А у Катара с Саудовской Аравией напряжённые отношения.

Да и вряд ли Бензема хочет на старости футбольных лет оказаться в запасе. Парижская дрим-тим рисует лишь такие перспективы. Луис Энрике перешёл на игру в два форварда – и даже так в заявке теснятся топ-исполнители Коло Муани, Рамуш, Экитике, Мбаппе. Рандаль в недавнем кубковом матче с «Орлеаном» играл левого латераля. Килиан периодически оказывается на позиции левого вингера.

А если наставник выберет более именитых Килиана и Карима, это не пойдёт на пользу климату в команде.