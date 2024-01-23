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Защитник «Манчестер Юнайтед» может стать одноклубником Роналду

вчера, 22:22

«Аль-Наср» планирует усилить линию обороны.

Саудовский клуб предложил 20 млн фунтов стерлингов за переход защитника «Тоттенхэма» Эмерсона, однако получил отказ.

Теперь «Аль-Наср» переключил своё внимание на Аарона Ван-Биссаку из «Манчестер Юнайтед». Англичанин является одной из главных трансферных целей саудовской команды.

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112910415
112910415
сегодня в 05:58
совсем не те деньги
shur
shur ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 00:01
...да я и не обсуждаю, просто всё происходящее в Клубе настолько
напрягает и понимаешь, что помочь не можешь и как надолго всё это
затянется...стопор!
galem72
galem72 ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:17
Без источника и обсуждать нечего. Никто не продаст Эрона за 20млн, тем более арабам.
shur
shur
вчера в 22:47
...Манчестер Юнайтед, аттракцион невиданной щедрости, продаётся
всё движимое и недвижемое , всё кроме непотопляемого Голландца,
мистер лысина-рулевой!!!
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 22:27
В этом случае тоже получит отказ. МЮ не откажется от Аарона.
Гость
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