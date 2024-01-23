Защитник «Манчестер Юнайтед» может стать одноклубником Роналду

1706037773

вчера, 22:22

«Аль-Наср» планирует усилить линию обороны.

Саудовский клуб предложил 20 млн фунтов стерлингов за переход защитника «Тоттенхэма» , однако получил отказ.

Теперь «Аль-Наср» переключил своё внимание на из «Манчестер Юнайтед». Англичанин является одной из главных трансферных целей саудовской команды.