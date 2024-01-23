Защитник «Манчестер Юнайтед» может стать одноклубником Роналду

«Аль-Наср» планирует усилить линию обороны.
Саудовский клуб предложил 20 млн фунтов стерлингов за переход защитника «Тоттенхэма» Эмерсона, однако получил отказ.
Теперь «Аль-Наср» переключил своё внимание на Аарона Ван-Биссаку из «Манчестер Юнайтед». Англичанин является одной из главных трансферных целей саудовской команды.
напрягает и понимаешь, что помочь не можешь и как надолго всё это
затянется...стопор!
напрягает и понимаешь, что помочь не можешь и как надолго всё это
затянется...стопор!
всё движимое и недвижемое , всё кроме непотопляемого Голландца,
мистер лысина-рулевой!!!
всё движимое и недвижемое , всё кроме непотопляемого Голландца,
мистер лысина-рулевой!!!