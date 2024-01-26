ФИФА отклонила апелляцию Рубиалеса на отстранение от футбола

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вчера, 17:50

Международная федерация футбола ( ФИФА ) не приняла апелляцию бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) на решение о запрете участия в любой футбольной деятельности на национальном и международном уровнях в течение трёх лет.

«Проанализировав представленные материалы и проведя слушание, апелляционный комитет решил отклонить апелляцию и подтвердить санкцию, наложенную на господина Рубиалеса», — говорится в заявлении.

Отмечается, что функционер нарушил принципы дисциплинарного кодекса ФИФА во время и после финала женского чемпионата мира по футболу в августе 2023 года.

Напомним, Рубиалес после финального матча турнира поцеловал футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Сообщалось, что спортсменка подала заявление в прокуратуру на экс-главу испанского футбола.