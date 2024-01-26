ФИФА отклонила апелляцию Рубиалеса на отстранение от футбола

Международная федерация футбола (ФИФА) не приняла апелляцию бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса на решение о запрете участия в любой футбольной деятельности на национальном и международном уровнях в течение трёх лет.
«Проанализировав представленные материалы и проведя слушание, апелляционный комитет решил отклонить апелляцию и подтвердить санкцию, наложенную на господина Рубиалеса», — говорится в заявлении.
Отмечается, что функционер нарушил принципы дисциплинарного кодекса ФИФА во время и после финала женского чемпионата мира по футболу в августе 2023 года.
Напомним, Рубиалес после финального матча турнира поцеловал футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Сообщалось, что спортсменка подала заявление в прокуратуру на экс-главу испанского футбола.