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ФИФА отклонила апелляцию Рубиалеса на отстранение от футбола

вчера, 17:50

Международная федерация футбола (ФИФА) не приняла апелляцию бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса на решение о запрете участия в любой футбольной деятельности на национальном и международном уровнях в течение трёх лет.

«Проанализировав представленные материалы и проведя слушание, апелляционный комитет решил отклонить апелляцию и подтвердить санкцию, наложенную на господина Рубиалеса», — говорится в заявлении.

Отмечается, что функционер нарушил принципы дисциплинарного кодекса ФИФА во время и после финала женского чемпионата мира по футболу в августе 2023 года.

Напомним, Рубиалес после финального матча турнира поцеловал футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Сообщалось, что спортсменка подала заявление в прокуратуру на экс-главу испанского футбола.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:36, ред.
ФИФАшники испугались что в случае положительного решения по апелляции он придёт и зацелует их до посинения.....
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:00
В РПЛ пускай едет, у нас всех уголовников принимают...
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