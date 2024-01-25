Главный тренер «Униона» дисквалифицирован на 3 матча Бундеслиги

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вчера, 18:57

Главный тренер берлинского «Униона» дисквалифицирован на 3 матча Бундеслиги и оштрафован на 25 тысяч евро за неспортивное поведение.

На 74-й минуте перенесённого матча 13-го тура Бундеслиги с «Баварией» (0:1) специалист схватил за лицо вингера мюнхенской команды , после чего получил красную карточку.

Бьелица и «Унион» согласились с данным решением.