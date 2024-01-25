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Главный тренер «Униона» дисквалифицирован на 3 матча Бундеслиги

вчера, 18:57
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 0Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)УнионМатч завершен

Главный тренер берлинского «Униона» Ненад Бьелица дисквалифицирован на 3 матча Бундеслиги и оштрафован на 25 тысяч евро за неспортивное поведение.

На 74-й минуте перенесённого матча 13-го тура Бундеслиги с «Баварией» (0:1) специалист схватил за лицо вингера мюнхенской команды Лероя Сане, после чего получил красную карточку.

Бьелица и «Унион» согласились с данным решением.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:33
Маэстро, ну чтобы я без Вас делал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Этот ролик надо показать тренеру Униона, тогда, сразу отпадет привычка хватать за лицо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Супер, Маэстро, супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:25
Capral
Capral
вчера в 19:17
Что вообще за манера хватать за лицо? Наверно лавры Маура не дают покоя... Тренера конечно понять можно, по игре смотрелись не хуже Баварии, играли спокойно, грамотно, но проиграли. Но это не повод хватать за лицо.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:12
Опять Лерою досталось...)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:11
Бьелица хотел помочь "Баварии", провоцировал Сане на ответный удар и дискву на десять матчей, тогда хотя бы команда осталась бы без вечного возилы с космическим ЧСВ, и можно было бы за это время наладить какую-нибудь комбинационную игру.

Мне смешно, что любой тренер "Баварии" (и сборная Германии) будет в заложниках у этого неудачника МС, который сбежал из АПЛ и наконец нашёл возможность проявить все свои амбиции благодаря реально тупому руководству бывшей "Красной машины".

Один Мане понял, что нужно было сразу же с ним делать, и его сразу же продали, ха-ха))
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:11
Нервы нужно лечить и такое поведение не красит тренера...
Гость
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