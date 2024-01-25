Главный тренер «Униона» дисквалифицирован на 3 матча Бундеслиги

Главный тренер берлинского «Униона» Ненад Бьелица дисквалифицирован на 3 матча Бундеслиги и оштрафован на 25 тысяч евро за неспортивное поведение.
На 74-й минуте перенесённого матча 13-го тура Бундеслиги с «Баварией» (0:1) специалист схватил за лицо вингера мюнхенской команды Лероя Сане, после чего получил красную карточку.
Бьелица и «Унион» согласились с данным решением.
Мне смешно, что любой тренер "Баварии" (и сборная Германии) будет в заложниках у этого неудачника МС, который сбежал из АПЛ и наконец нашёл возможность проявить все свои амбиции благодаря реально тупому руководству бывшей "Красной машины".
Один Мане понял, что нужно было сразу же с ним делать, и его сразу же продали, ха-ха))
Мне смешно, что любой тренер "Баварии" (и сборная Германии) будет в заложниках у этого неудачника МС, который сбежал из АПЛ и наконец нашёл возможность проявить все свои амбиции благодаря реально тупому руководству бывшей "Красной машины".
Один Мане понял, что нужно было сразу же с ним делать, и его сразу же продали, ха-ха))