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Угалде прибыл в Москву для медосмотра перед трансфером в «Спартак»

вчера, 11:54

В агентстве Muy Manero, представляющем интересы форварда «Твенте» Манфреда Угалде в сделке по переходу в «Спартак», сообщили о прибытии футболиста в Москву для прохождения медосмотра.

Да, он приехал в Москву.

Сообщается, что контракт с игроком сборной Коста-Рики будет подписан на 4,5 года. В случае успеха нападающий сможет вылететь в ОАЭ, где московская команда проводит сборы для подписания контракта с «красно-белыми».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 23:13
Рынок европами не ограничен...
В условной Бразилии или Колумбии можно найти замену на любую позицию...по неплохой цене....не верите...у Семака спросите...))
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:22
Селекция идёт по графику
112910415
112910415
вчера в 16:48
нужен, рады, в добрый час !
makkie
makkie
вчера в 16:24
Отлично, ждём-с!
Нападающий очень нужен, ибо остались с одним Соболем в атаке.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:04
Да не ужели вы думаете , что кто либо к нам особенно из европы за свою стоимость приедет....если так то вы наивны. Ехать в Страну , которая в изоляции и не выступает в европейских кубках и за свою цену. Ну....)
А так и вам удачи...
Regista_888
Regista_888 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:55
Так ты и о Промесе ничего не слышал до его перехода в Спартак и о Веллитоне также. Так что тут всё у тебя стабильно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 14:56
Ну не обобщайте уж настолько.....
Стоимость Месси к 20-ти годам была 40 млн евро....
В возрасте Угалде тот же Малком был куплен за 41 млн Барселоной....
И надо признать эти парни были наслуху...

Пусть конечно у Манфреда всё срастётся и сложится...пусть поможет Абаскалю...пусть он даже гол забьёт кому нибудь......никто ж не против....мы так завсегда за приезд в лигу добротных игроков....

Твенте отправил в еврофутбол и Тадича и Промеса и Арнаутовича и Зиеша и Руиза и многих других....пусть и здесь получится...
Просто немного смущает разница между сегодняшней стоимостью и суммой сделки....
Удачи !!!!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:44
Когда в Спартак пришёл Амарал, то сразу заблокировал сделку с молодым сербом и тут же оформляет сделку с молодым футболистом из Коста-Рики и все заговорили, что Амарал начал очень хорошо свою работу в Спартаке.
Самое интересное, что Твенте не хотел продавать своего игрока, но когда предложили минимум в три раза больше чем он стоит, то с радостью его продали.
Вы только вдумайтесь в этот трансфер.
В три раза переплатили, у игрока очень малый рост для нападающего и если он в Голландии мало забивал, где играют почти без обороны, то в РПЛ где обороне уделяют больше внимания, ну по крайней мере с чемпионатом Голландии, то в РПЛ у него ещё больше проблем будет.
Сразу вспоминается покупка Педро Роши.
А Амарал показывает, что он пришёл в Спартак косить бабло, будет ещё несколько похожих сделать, после чего он благополучно рванёт куда подальше.
Валерыч
Валерыч ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 14:24
Ну, какой же он зулус? На зулуса он совсем не похож...)
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:04
Очередной зулус приехал подзаработать
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:34
Так мы и про Малкома ничего не слышали)...
nr28m9rrhfkh
nr28m9rrhfkh
вчера в 13:28
Лишь бы не переплатили за эту покупку.
Валерыч
Валерыч
вчера в 13:04, ред.
Хорошая новость! Будем надеяться, что Манфред оправдает русскую народную поговорку: "мал, да удал." Кстати, интересно отметить, что несмотря на свой невысокий рост (173) Угалде нередко забивает головой. Из 18 голов забитых им за "Твенте" - 7 голов были забиты именно головой. Ещё одна его особенность - он очень опасен в штрафной площади соперников, все голы были забиты им из пределов штрафной. Быстр не только в движении, но и в скорости принятия решений.Такой форвард нужен Спартаку!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:50
Будет усиление нападения Спартака и это неплохо.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:36
Да и Салаха и Месси мы сразу не услышали пока они не раскрылись и не стали тем кои они есть. Одни из не многих о которых сразу молва пошла это Пеле ,Стрельцов...которые были еще совсем юнные футболисты...Ну , а Малкома зенит брал с учетом видимо его лечения и кстати не прогадал...
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:32
Ну что, посмотрим на него уже в играх.... думаю, что медицину он пройдет без проблем в таком возрасте.
sova147
sova147
вчера в 12:28
Подкрепления пришло во время! Знакомство будет приятным!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 12:28, ред.
Если б Малкомы его проходили...то не лежали бы по полгода в лазаретах...и не участвовали бы в 3-х играх ЛЧ из 12-ти...
Посему и выводы - всё это не нужная формальность..

И скажите по-честноку...вы слышали о некоем Манфреде пока его московские скауты не пометили ???
Я - нет...не слышал...
А слух у меня отменный....
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:21, ред.
Ну этот малоизвестный футболист , как вы выразились , основной игрок Твенте которая находиться в тройке Голандского чемпионата....А мед.обследование так всегда и везде....Ваши же малкомы тоже их проходят
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:03, ред.
Смысл медосмотра....
Коль за малоизвестного неопытного игрока платят 15 млн...евро....значит там всем перепадают такие коврижки что он с любым отклонением от норматива его прошёл бы....даже и в 67 лет..
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 11:58
Так делают в 99% из случаев, медосмотр игрока необходим.
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