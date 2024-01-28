Угалде прибыл в Москву для медосмотра перед трансфером в «Спартак»

В агентстве Muy Manero, представляющем интересы форварда «Твенте» Манфреда Угалде в сделке по переходу в «Спартак», сообщили о прибытии футболиста в Москву для прохождения медосмотра.
Да, он приехал в Москву.
Сообщается, что контракт с игроком сборной Коста-Рики будет подписан на 4,5 года. В случае успеха нападающий сможет вылететь в ОАЭ, где московская команда проводит сборы для подписания контракта с «красно-белыми».
Посему и выводы - всё это не нужная формальность..
И скажите по-честноку...вы слышали о некоем Манфреде пока его московские скауты не пометили ???
Я - нет...не слышал...
А слух у меня отменный....
Посему и выводы - всё это не нужная формальность..
И скажите по-честноку...вы слышали о некоем Манфреде пока его московские скауты не пометили ???
Я - нет...не слышал...
А слух у меня отменный....