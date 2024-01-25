Самые богатые клубы мира заработали 10.5 миллиардов евро. На первом месте «Реал»

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вчера, 23:22

Рекордный год в истории по суммарным доходам.

Богатые клубы зарабатывают от полумиллиарда евро за год

В мире десять клубов за прошлый финансовый год выручили от полумиллиарда евро. Впервые в этой компании оказался «Арсенал», их личный рекорд 532.6 млн евро. Исследование аудиторской компании Deloitte, старой и авторитетной, позволяет оценить состояние футбольной экономики. Десять клубов перешли психологическую отметку в 500 миллионов, но не сбылась мечта бывших боссов «Барселоны», никто не заработал миллиард. «Реал» оказался на первом месте, у них 831.4 млн евро дохода. Существенный рост по сравнению с прошлым сезоном, разница на 118 млн евро.

«Манчестер Сити», хотя выиграл требл, не имеет такой армии фанатов, какая есть у «сливочных», поэтому сгенерировали чуть меньше, 825.9 млн евро. В тройке впервые в истории оказался ПСЖ , у них 801.8 млн евро доходов. Катарцы из Парижа заработали на 23 % больше, чем годом ранее. Рост в основном за счет увеличения доходов от продажи телевизионных прав. В дни матчей зарабатывать в Париже больше не стали, а вот спонсоры не перестали вкачивать во французского чемпиона сотни миллионов евро. Хватало на зарплаты Месси, Неймару и Мбаппе – последнему платят 72 млн евро в год.

Английская Премьер-Лига остаётся самой доходной на планете

В десятке самых доходных клубов мира шесть английских команд. В первой двадцатке сразу восемь. Но спонсорам запретили вечно вкачивать деньги в команды без реальных доходов. Можно получить наказания в стиле «Эвертона». А пока АПЛ за счет роста цен на билеты и телевизионных контрактов по-прежнему доминирует. Хотя «Реал», ПСЖ , «Барселона» и «Бавария» тоже среди самых богатых и мощных в финансовом плане. МЮ даже без футбольных результатов, за счет популярности бренда в мире, генерирует больше денег, чем «Бавария» или «Ливерпуль». И средние показатели растут:

Финансовые результаты «красных» должны их огорчать, клуб такого уровня может зарабатывать больше, а не соседствовать с «Тоттенхэмом». А вот у «Челси» проблемы, ведь при обороте ниже 600 млн евро тяжело выплачивать космические зарплаты, которые Боэли предложил футболистам, закупленным за миллиард евро. Продажа клуба от Абрамовича к нескольким владельцам не принесла много денег на трансферы, также не построили новый стадион. И важной строкой в исследовании является зарплата. ПСЖ страдал от Мбаппе, Месси и Неймара на шее клубного бюджета, без Килиана будет легче.

«Челси» страдает, расходы на зарплаты подбираются к 500 млн евро, а вот МЮ не совершил эту ошибку. Снизил нагрузку, расставшись с Роналду и Погба. Стабилен в плане оплаты труда «Ливерпуль». Владельцы «Тоттенхэма» тоже хитрые, хотя набрали кредитов на постройку стадиона. А «Манчестер Сити» ни в чем себе не отказывает. Президент УЕФА Чеферин не сомневается, что обвинения в адрес «горожан» в деле о предполагаемых финансовых нарушениях были законными. Посмотрим, как поступят с «Манчестер Сити» британские футбольные власти, расследования продолжаются.

Доходы перешагнули за 10 миллиардов евро, но прибыли нет

Даже «Бавария» не зарабатывает чистыми сто миллионов евро в год. Арены Бундеслиги полные, фанаты богатые, немецкий футбол популярен внутри страны. Кан жаловался на доходы, но «Бавария» обновила свой мировой рекорд. Тридцать первый раз подряд клуб из Мюнхена завершил финансовый год с прибылью, 54.5 млн евро до вычета налогов, что в три раза больше показателей предыдущего года. Чистая прибыль после уплаты сборов составила 35.7 млн евро. Другие клубы мира о подобном могут только мечтать.

«Реал» заработал чистыми всего 12 млн евро, но Перес снизил чистый долг клуба до 47 млн евро. А потом добавил кредитов, которыми оплатил реконструкцию «Сантьяго Бернабеу». Но клуб из Мадрида ведет себя намного грамотнее, чем их коллеги из «Барселоны». Там долги были в районе одного миллиарда. Значительную часть денег надо отдать в ближайшее время, а Ла Лига запретила Лапорте распродавать клуб по крупицам, поскольку оказалось, что не все покупатели честные и надежные.

Каталонцам не выплатили обещанные 40 млн евро после одной из сделок. История «Барселоны» уникальная, единственный клуб на грани банкротства в списке. Даже у «Тоттенхэма» есть опция спасительной продажи в руки иностранным миллиардерам. Также обратите внимание на итальянских представителей. «Ювентус» одного порядка по доходам с «Боруссией» Д. А «Милан» с «Интером», хотя на их выручку повлияли успехи в Лиге чемпионов, идут ниже, чем клуб из Дортмунда.

Немцы умеют считать деньги, «Айнтрахт» выше «Наполи» и второго французского клуба в первой двадцатке – «Марселя». А итальянцам живется непросто, так как у многих клубов на носу вложения в устаревшую инфраструктуру, хотя денег и спонсоров нет. «Интеру» не могут найти нового владельца больше года. Пусть двадцать самых богатых клубов мира суммарно заработали более 10.5 миллиардов евро против 9.2 млрд год назад, этот рост не говорит о здоровье всей системы.