Представитель Рыболовлева подтвердил изучение вариантов продажи «Монако»

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вчера, 10:01

Представитель российского предпринимателя подтвердил изучение перспектив продажи «Монако» после обращения от потенциально заинтересованных сторон.

Мажоритарный акционер ФК «Монако» решил начать процесс изучения стратегических возможностей в отношении своей доли в клубе. Решение было принято после того, как акционеру поступили обращения от потенциально заинтересованных сторон.

Как он сообщил, в качестве финансового консультанта выступает инвестиционный банк Raine Group.

Нет никаких гарантий, что стратегический анализ приведёт к какой-либо сделке с участием клуба. На данный момент мы не намерены делать больше никаких других заявлений относительно стратегического анализа.

Рыболовлев владеет «Монако» с 2011 года.