Представитель Рыболовлева подтвердил изучение вариантов продажи «Монако»

Представитель российского предпринимателя Дмитрия Рыболовлева подтвердил изучение перспектив продажи «Монако» после обращения от потенциально заинтересованных сторон.
Мажоритарный акционер ФК «Монако» решил начать процесс изучения стратегических возможностей в отношении своей доли в клубе. Решение было принято после того, как акционеру поступили обращения от потенциально заинтересованных сторон.
Как он сообщил, в качестве финансового консультанта выступает инвестиционный банк Raine Group.
Нет никаких гарантий, что стратегический анализ приведёт к какой-либо сделке с участием клуба. На данный момент мы не намерены делать больше никаких других заявлений относительно стратегического анализа.
Рыболовлев владеет «Монако» с 2011 года.