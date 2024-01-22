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Представитель Рыболовлева подтвердил изучение вариантов продажи «Монако»

вчера, 10:01

Представитель российского предпринимателя Дмитрия Рыболовлева подтвердил изучение перспектив продажи «Монако» после обращения от потенциально заинтересованных сторон.

Мажоритарный акционер ФК «Монако» решил начать процесс изучения стратегических возможностей в отношении своей доли в клубе. Решение было принято после того, как акционеру поступили обращения от потенциально заинтересованных сторон.

Как он сообщил, в качестве финансового консультанта выступает инвестиционный банк Raine Group.

Нет никаких гарантий, что стратегический анализ приведёт к какой-либо сделке с участием клуба. На данный момент мы не намерены делать больше никаких других заявлений относительно стратегического анализа.

Рыболовлев владеет «Монако» с 2011 года.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 10:34
Когда он купил клуб, очень бодро начал, хорошие трансферы, классная игра, были конкурентами Псж. Но вдруг сразу что-то пошло не так, по-моему развод с женой, она много бабла отсудила у него. После этого начали продавать, и продавать всех лидеров. думаю будет лучше для всех, если Монако продадут. Для лиги 1, и для Псж нужен конкурент.
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