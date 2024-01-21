Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыФранция. Лига 1 2023/2024

Рыболовлев готов продать «Монако»

вчера, 23:24

Дмитрий Рыболовлев готов продать «Монако», владельцем которого является.

Для консультации бизнесмен обратился к компании Raine Group. Данная фирма ранее занималась продажей части прав «Манчестер Юнайтед» Джиму Рэтклиффу.

Сообщается, что Рыболовлев принял решение изучить стратегические возможности касательно своей доли в клубе. Он получил обращения от потенциально заинтересованных сторон, это и стало причиной изучения вопроса. На данный момент нельзя сказать точно, будет ли совершена какая-либо сделка в этом направлении.

Бизнесмен владеет контрольным пакетом акций клуба с декабря 2011 года.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:41
Это пока как вилами по воде.
shur
shur ответ Не Эго Ист (раскрыть)
сегодня в 00:21
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 00:15
Наловился ..
sova147
sova147
сегодня в 00:07
Слишком долго содержал клуб видно сейчас такое время толкнуло его на это дело
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 00:05
Надо выводить деньги из Европы.
Futurista
Futurista
вчера в 23:56
Монако...дорого...авито-доставки, торга, обмена нет...футболисты, мячи и бутсы в подарок...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:56
Не хочет больше рулить клубом!
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