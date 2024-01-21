Рыболовлев готов продать «Монако»

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вчера, 23:24

готов продать «Монако», владельцем которого является.

Для консультации бизнесмен обратился к компании Raine Group. Данная фирма ранее занималась продажей части прав «Манчестер Юнайтед» Джиму Рэтклиффу.

Сообщается, что Рыболовлев принял решение изучить стратегические возможности касательно своей доли в клубе. Он получил обращения от потенциально заинтересованных сторон, это и стало причиной изучения вопроса. На данный момент нельзя сказать точно, будет ли совершена какая-либо сделка в этом направлении.

Бизнесмен владеет контрольным пакетом акций клуба с декабря 2011 года.