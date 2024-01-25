Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыФранция. Лига 1 2023/2024

В Саудовской Аравии могут приобрести «Марсель» или «Монако»

вчера, 23:59

Принц Абдалла Саад Абдель Азиз Аль Сауд, член королевской семьи Саудовской Аравии, во время визита во Францию на этой неделе допустил возможную покупку «Марселя» или «Монако». Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на Carré.

Я думаю, что это хорошая инвестиция во Францию. «Марсель», «Монако»… эти команды выступают хорошо. Они смогут быть чемпионами и стать сильнее. Могут ли в Саудовской Аравии приобрести «Монако» в случае продажи клуба Дмитрием Рыболовлевым? Конечно, это возможно, нет ничего невозможного.

Также он высказался о возможном приходе в «Марсель» Зинедина Зидана в качестве главного тренера.

Я не знаю, что происходит между Саудовской Аравией и Зинедином Зиданом относительно «Марселя», но всё возможно. Зинедин Зидан – хороший тренер и, конечно, легенда.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Самые богатые клубы мира заработали 10.5 миллиардов евро. На первом месте «Реал»
Вчера, 23:22Вадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии3
«Реал» — самый доходный футбольный клуб по версии Deloitte
Вчера, 18:31
Представитель Рыболовлева подтвердил изучение вариантов продажи «Монако»
22 января
СлухиРыболовлев готов продать «Монако»
21 января
У «Барселоны» сломались «рычаги» Лапорты. Клуб снова на грани банкротства
21 январяВадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии5
СлухиСаудовская лига планирует потратить около 2 миллиардов фунтов летом
21 января
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:57
Зачем опять упомянули Зидана на роль тренера?

Зидан никогда больше не будет тренером, что бы не развеять миф о "великом" тренере.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:31
Арабы правят миром футбола.
sova147
sova147
сегодня в 00:24
Вот что значит миром правят деньги...
Futurista
Futurista
сегодня в 00:24
А так же Париж и окрестности)...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:12
В Саудовской Аравии могут приобрести не только Марсель или Монако...)
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 00:11
Так может создаться интересная катаро-саудовская, с точки зрения владельцев клубов, конкуренция в Лиге 1.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 