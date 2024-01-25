В Саудовской Аравии могут приобрести «Марсель» или «Монако»

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вчера, 23:59

Принц Абдалла Саад Абдель Азиз Аль Сауд, член королевской семьи Саудовской Аравии, во время визита во Францию на этой неделе допустил возможную покупку «Марселя» или «Монако». Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на Carré.

Я думаю, что это хорошая инвестиция во Францию. «Марсель», «Монако»… эти команды выступают хорошо. Они смогут быть чемпионами и стать сильнее. Могут ли в Саудовской Аравии приобрести «Монако» в случае продажи клуба Дмитрием Рыболовлевым? Конечно, это возможно, нет ничего невозможного.

Также он высказался о возможном приходе в «Марсель» Зинедина Зидана в качестве главного тренера.