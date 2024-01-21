У «Барселоны» сломались «рычаги» Лапорты. Клуб снова на грани банкротства

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вчера, 20:41

Разгром в Эль Класико это лишь цветочки.

Стратегическое поражение Лапорты

Представляя Левандовского, президент «Барселоны» заявил: «Мы вышли из больницы». Никто не отрицал финансовый инсульт при долге в 1 миллиард евро, накопленном прежним главой клуба Бартомеу. Лапорта придумал метод избавить «блаугранас» от вылета в Сегунду в результате банкротства. Как человек из политики и бизнеса, ставил на уловку. Представил «рычаги», которыми переворачивал Землю.

Лапорта продавал «Барселону» по частям, ведь в целом, как правильно сказал бывший директор Ревертер, клуб был «технически банкротом». Лапорта нашел американскую контору, которая забрала 10 % внутреннего ТВ-оборота «Барселоны» на ближайшие 25 лет, причем заплатили всего 267 млн евро. Когда стало понятно, что денег мало, Жоан продал ещё 15 % за 315 млн евро тому же покупателю.

Экономисты говорили Лапорте, что тактика плохая. Ради быстрого притока денег, чтобы отдавать долги и подписывать игроков вроде Левандовского, «Барселона» делала всем скидки. Клуб продал 24.5 % «Barca Studios», телевидения «блаугранас». Хотели получить еще около 200 млн евро. Но дальше Лапорта вместо того, чтобы принять стратегическое решение – объявить банкротство, побежал за трофеями.

Поначалу казалось, что получится. Хави плохо работал на старте с «Барселоной», но с надежной защитой с тер Штегеном в воротах и с Левандовским в атаке выиграл Примеру. Но затем постаревший Роберт сбавил, а отсутствие у тренера Хави особых альтернатив привело к явному спаду в новом сезоне. Остались яркие личности, но видна стагнация, что прекрасно видно не только благодаря разгрому в финале Суперкубка.

Чемпионство оказалось «черной меткой»

В «Барселоне» посчитали, что от коллапса их защитит имя. Кредиторы позволят дольше не отдавать долги. Футболисты будут рваться в клуб. Поначалу так и было. Пришли ценные мастера, подписали сильных свободных агентов. Но со временем в футбольной среде начали анализировать ходы Лапорты и увидели слабости в стратегии «рычагов». МЮ предлагал хорошие деньги за Френки Де Йонга, но «Барселона» сорвала сделку.

Его однофамильцу Люку Де Йонгу – нападающему, достался шкафчик Месси в раздевалке. Идеальный символ. Где был Лионель – стал долговязый голландский нападающий. Хави неплохо прошел Ла Лигу в прошлом сезоне, но не сумел заработать деньги в еврокубках, ведь коллектив быстро вылетел от МЮ в плей-офф Лиги Европы. Лапорта считал, что победа над «Реалом» в Ла Лиге позволит окончательно «выздороветь», но явно просчитался.

Чемпионство наоборот стало «черной меткой». Хави сложнее искать баланс. Травма вратаря влияет на готовность линии обороны. Опорника уровня Бускетса не нашли. Экономисты оказались правы, на дистанции «рычаги» Лапорты не работают. Кроме того, тактику продажи по частям сложно назвать выгодной для Ла Лиги, которая следит за финансовым состоянием клубов. Глава лиги Тебас запретил те самые «рычаги».

«Барселону» – испанское культурное и футбольное достояние, продают непонятным людям за копейки, ведь популист Лапорта хочет выглядеть спасителем. Но даже по решению вернуть Месси понятно, что стратегии нет, а есть тактическое лавирование. Каталонские юристы месяцами копались в документах по приказу президента клуба, чтобы Лионель снова сыграл за «Барселону», но аргентинца не получилось зарегистрировать.

Каталонцы готовятся к продаже лидеров

Футбольные чиновники, видя плачевное положение «Барселоны», отреагировали. Приказали снизить расходы на зарплату, чтобы не писать потом каталонцам некролог. Лимит срезали с 649 до 270 млн евро. Значит, ценные свободные агенты клубу не светят. Также попрощались с ветеранами с высокими окладами. Дополнительно Лапорта настроил против себя УЕФА и Ла Лигу, когда взялся за Суперлигу.

Снова пример популистской политики боссов «Барселоны». Непонятные люди обещали Пересу и Лапорте по одному миллиарду евро за предательство Лиги чемпионов. Идею высмеяли, проект мертворожденный. Лапорта всё чаще не справляется с большими задачами. Говорил о «жизнеспособном плане» подписания Месси – ошибся. Мечтал о больших деньгах в Суперлиге, но многие гранды публично отказались.

Сейчас, если Хави продолжит проигрывать, придется искать нового главного тренера. И снова большая задача. Эрнандесу надо заплатить компенсацию за досрочный разрыв контракта, а элитному наставнику нужна огромная зарплата. Слухи о Моуриньо в «Барселоне» вызывают улыбку, но если португалец готов поработать за идею в клубе своей юности, то Жозе окажется самым опытным кандидатом.

Талант уровня Хаби Алонсо «Барселоне» не светит. Клуб подписывает новые контракты с молодыми игроками, но любой из них может стать «спасительным кругом». Продажи будут новыми «рычагами»? Как и ставки на юных. Приехал вундеркинг Витор Роке. Если нападающий из «Атлетико Паранаэнсе» заиграет, то Левандовского могут отдать летом шейхам, чтобы заработать и сэкономить на зарплате ветерана.

Пройдутся по составу, убрав тех, кто получает много денег. Рафинье платят 240 000 евро в неделю. Если заиграет Ямаль, то бразильца отпустят. Могут расстаться с капитаном команды Серхи Роберто. А одна из причин финансовых неудач – инвесторы оказались ненадежными. Компания, купившая часть прав на телевидение «Барселоны», не заплатила обещанные 40 млн евро, и это уже дыра в кармане клуба.