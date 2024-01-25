«Реал» — самый доходный футбольный клуб по версии Deloitte

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вчера, 18:31

Мадридский «Реал» стал самым доходным футбольным клубом в сезоне 2022/23. Об этом сообщила аудиторская фирма Deloitte в своём ежегодном рейтинге.

Выручка «сливочных» составила 831,4 млн евро, что на 118 млн больше, чем годом ранее.

Второе место занял «Манчестер Сити» с показателем в 825,9 млн. Замкнул тройку ПСЖ (801,8 млн), который впервые в истории рейтинга вошёл в топ-3.

Также в первую десятку попали: «Барселона» (800,1 млн), «Манчестер Юнайтед» (745,8 млн), «Бавария» (744 млн). «Ливерпуль» (682,9 млн), «Тоттенхэм» (631,5 млн), «Челси» (589,4 млн) и «Арсенал» (532,6 млн).