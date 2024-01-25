«Реал» — самый доходный футбольный клуб по версии Deloitte

Мадридский «Реал» стал самым доходным футбольным клубом в сезоне 2022/23. Об этом сообщила аудиторская фирма Deloitte в своём ежегодном рейтинге.
Выручка «сливочных» составила 831,4 млн евро, что на 118 млн больше, чем годом ранее.
Второе место занял «Манчестер Сити» с показателем в 825,9 млн. Замкнул тройку ПСЖ (801,8 млн), который впервые в истории рейтинга вошёл в топ-3.
Также в первую десятку попали: «Барселона» (800,1 млн), «Манчестер Юнайтед» (745,8 млн), «Бавария» (744 млн). «Ливерпуль» (682,9 млн), «Тоттенхэм» (631,5 млн), «Челси» (589,4 млн) и «Арсенал» (532,6 млн).
"Мадридский «Реал» подтвердил, что его общая задолженность составляет 47 млн евро.
Вице-президент «Барселоны» подтвердил, что задолженность клуба по-прежнему составляет 1,35 млрд евро. Это не считая 1,5 миллиарда, которые «Барселона» дополнительно взяла на реконструкцию «Камп Ноу»."
Мне смешнее, что на 2-м и 3-м месте клубы, прибыль которых составляют космические выплаты от компаний шейхов) Более того, ладно МС, все клубы АПЛ прилично зарабатывают, но "ПСЖ" из Лиги 1, где копеечные выплаты за трансляции и при этом у них играет самый высокооплачиваемый игрок мира Мбаппе с зарплатой 72 миллиона в год)) Вся суть FFP))
"Мадридский «Реал» подтвердил, что его общая задолженность составляет 47 млн евро.
Вице-президент «Барселоны» подтвердил, что задолженность клуба по-прежнему составляет 1,35 млрд евро. Это не считая 1,5 миллиарда, которые «Барселона» дополнительно взяла на реконструкцию «Камп Ноу»."
Мне смешнее, что на 2-м и 3-м месте клубы, прибыль которых составляют космические выплаты от компаний шейхов) Более того, ладно МС, все клубы АПЛ прилично зарабатывают, но "ПСЖ" из Лиги 1, где копеечные выплаты за трансляции и при этом у них играет самый высокооплачиваемый игрок мира Мбаппе с зарплатой 72 миллиона в год)) Вся суть FFP))