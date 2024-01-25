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«Реал» — самый доходный футбольный клуб по версии Deloitte

вчера, 18:31

Мадридский «Реал» стал самым доходным футбольным клубом в сезоне 2022/23. Об этом сообщила аудиторская фирма Deloitte в своём ежегодном рейтинге.

Выручка «сливочных» составила 831,4 млн евро, что на 118 млн больше, чем годом ранее.

Второе место занял «Манчестер Сити» с показателем в 825,9 млн. Замкнул тройку ПСЖ (801,8 млн), который впервые в истории рейтинга вошёл в топ-3.

Также в первую десятку попали: «Барселона» (800,1 млн), «Манчестер Юнайтед» (745,8 млн), «Бавария» (744 млн). «Ливерпуль» (682,9 млн), «Тоттенхэм» (631,5 млн), «Челси» (589,4 млн) и «Арсенал» (532,6 млн).

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Все комментарии
ny2genxk2qgj
ny2genxk2qgj ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 23:43
Перес одним стадионом заработает больше Сити в след году
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:07
Лучший футбольный клуб в истории футбола и здесь является лучшим.
Интерес
Интерес ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:15
Это способ "современного ведения бизнеса".У них после третьего кредита будет в сумме почти миллиард.Другие не лучше.
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 21:01
С приходом Мбаппе в Реал прибыль клуба взлетит вверх .
Elliada_
Elliada_
вчера в 19:59
В следующем году Сити станет первым. Эту машину уже не остановить.
Elliada_
Elliada_ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:58
Выплаты от шейхов? Видимо ты пропустил 2023 год, который стал самым успешным для Сити. Во всех направлениях. Сити это бренд, который делает деньги без посторонних вливаний. Что касается ПСЖ, то там из-за Месси была прибыль. В следующем году прибыль будет гораздо меньше.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 19:55
Откуда инфа? Вот новости за июль 2023 года:

"Мадридский «Реал» подтвердил, что его общая задолженность составляет 47 млн евро.

Вице-президент «Барселоны» подтвердил, что задолженность клуба по-прежнему составляет 1,35 млрд евро. Это не считая 1,5 миллиарда, которые «Барселона» дополнительно взяла на реконструкцию «Камп Ноу»."

Мне смешнее, что на 2-м и 3-м месте клубы, прибыль которых составляют космические выплаты от компаний шейхов) Более того, ладно МС, все клубы АПЛ прилично зарабатывают, но "ПСЖ" из Лиги 1, где копеечные выплаты за трансляции и при этом у них играет самый высокооплачиваемый игрок мира Мбаппе с зарплатой 72 миллиона в год)) Вся суть FFP))
6kwvmae33gqd
6kwvmae33gqd
вчера в 19:35
Лучший клуб Европы по всем титулам, ничего нет удивительного
Интерес
Интерес
вчера в 19:20
...и самый закредитованный.Других в топе и нет.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:16
А почему Зенит не попал в 10, из за санкций чтоли?! 😜
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