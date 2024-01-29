Шатов может стать тренером в «Урале»

Президент «Урала» высказался о будущем бывшего игрока сборной России , который проходит тренерскую стажировку у екатеринбуржцев.

Олег сейчас у нас стажируется. Мы примем любое его пожелание: захочет стать тренером — будет у нас тренером, захочет играть – будем рады, если он продолжит радовать нас своим футболом. Любое его решение будет для нас приемлемым. Сейчас он только проживает и стажируется с командой.

Если говорить о моём мнении, я бы, конечно, хотел, чтобы он ещё поиграл и порадовал нас своим футболом. Я вижу, в какой он форме. Олег ещё может хорошо себя показать.

Олег ещё не принял решения.