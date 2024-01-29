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Шатов может стать тренером в «Урале»

вчера, 16:38

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем бывшего игрока сборной России Олега Шатова, который проходит тренерскую стажировку у екатеринбуржцев.

Олег сейчас у нас стажируется. Мы примем любое его пожелание: захочет стать тренером — будет у нас тренером, захочет играть – будем рады, если он продолжит радовать нас своим футболом. Любое его решение будет для нас приемлемым. Сейчас он только проживает и стажируется с командой.

Если говорить о моём мнении, я бы, конечно, хотел, чтобы он ещё поиграл и порадовал нас своим футболом. Я вижу, в какой он форме. Олег ещё может хорошо себя показать.

Олег ещё не принял решения.

Ранее Иванов высказался о восстановлении Райя Влута.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:50
молодым везде у нас дорога
pomor45
pomor45
вчера в 21:33
Вроде это родная ему команда, где же ещё начинать новый этап в своей жизни.
8jmx8u7hu3g3
8jmx8u7hu3g3
вчера в 17:50
Уж где-нибудь да тренерскую работу найдет.
амурец
амурец
вчера в 17:08
Игрок так себе, может тренером станет хорошим
Andrei Tarkovsky
Andrei Tarkovsky
вчера в 16:43
У Урала кандидатов не много. Шатов очень молод.
Гость
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