Шатов может стать тренером в «Урале»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем бывшего игрока сборной России Олега Шатова, который проходит тренерскую стажировку у екатеринбуржцев.
Олег сейчас у нас стажируется. Мы примем любое его пожелание: захочет стать тренером — будет у нас тренером, захочет играть – будем рады, если он продолжит радовать нас своим футболом. Любое его решение будет для нас приемлемым. Сейчас он только проживает и стажируется с командой.
Если говорить о моём мнении, я бы, конечно, хотел, чтобы он ещё поиграл и порадовал нас своим футболом. Я вижу, в какой он форме. Олег ещё может хорошо себя показать.
Олег ещё не принял решения.
Ранее Иванов высказался о восстановлении Райя Влута.