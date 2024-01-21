Абаскаля экстренно зовут в Ла Лигу. «Спартак» потребовал компенсацию за тренера

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вчера, 09:39

Но решать будут не москвичи, а сеньора Алехандра.

Молодой отец зависит от мнения супруги

Как любой нормальный отец, Абаскаль советуется с женой, где растить сына. У «Спартака» нет инструментов, чтобы сохранить тренера, если примет решение покинуть московский клуб зимой. Деньги? Конечно, испанцу в Москве платят больше, чем он может получать в Испании. Но без еврокубков не сделает себе имя, тренируя «Спартак». Единственный шанс впечатлить футбольное сообщество в Испании – выиграть РПЛ весной. Но отстают на восемь пунктов от «Краснодара» и на шесть от «Зенита». Разбирали вариант рывка, такой чемпионский взлёт на отрезке в двенадцать туров в истории российских чемпионатов случался лишь раз, но автором был не «Спартак».

Победа в Кубке России не впечатлит спортивных директоров испанских клубов. Ваноли выиграл этот турнир со «Спартаком», а теперь работает с «Венецией» в Серии В. Недавно лидировал, а теперь уступает на семь пунктов «Парме», делит третье место с «Кремонезе». Абаскаля тоже не позовут тренировать известную команду в топ-5. Хотя Гильермо был наставником молодёжной команды «Севильи», ему не поручили работу с проблемным составом, не поможет Рамосу спастись от вылета из Ла Лиги. Но конкурентом главному клубу Андалусии является «Кадис», где как раз уволили наставника. У команды сейчас серия из 11 матчей без побед во всех турнирах.

Испанцы говорят, что «Спартак» занял оборону, требуют денежную компенсацию. У Абаскаля есть конкурент по пути в Кадис, но Эдуардо Бериццо давно не работал с клубами, тренировал сборные Парагвая и Чили. А вот Абаскаль, хотя на взрослом уровне трудился только с «Базелем» и «Спартаком», имеет неплохую репутацию, ведь учился в Италии, не только дома. Сейчас модно ставить на молодых специалистов, а испанцу всего 34. Менее года назад Гильермо впервые стал отцом, тоже важная деталь. Нравится ли его теплолюбивой жене Алехандре погодка в Москве? Если нет, то молодая мама голосует за «Кадис», и у «Спартака» ноль шансов сохранить тренера.

Абаскаль настраивается на отъезд домой

Новый спортивный директор «Спартака» Амарал не может за секунду найти замену тренеру. Но точно знаем, что Абаскаль не планирует надолго оставаться в «Спартаке», поскольку его агент активно разгоняет каждый слух, хотя бы отдалённо похожий на правду. Новости об интересе «Кадиса» принадлежат журналисту Рубену Лопесу. Репортёр с места событий, он из Андалусии, имеет выходы на руководство «Кадиса». Впрочем, уже появлялись слухи о «Севилье», которые в известном клубе опровергли.

Но агент Абаскаля – Тим Мешедер, явно получил задание подыскать испанский клуб. Причин несколько. Первая на поверхности – бабушки и дедушки хотят чаще видеть малыша Гильермо-Николя. У кого дома маленькие дети, тот в курсе, сколько радости дарят не только родителям, ведь те сильно устают, но и самым близким родственникам. Бабушки и дедушки не хотят видеть на экране, как их внук растёт в далекой холодной Москве, особенно если по телевизору слышат о невероятных морозах в далёкой стране.

А дома тепло, в Кадисе сегодня +17, а в Москве до -13, разница в тридцать градусов. На Рождество молодая семья точно летала домой. Возможно, жене настолько понравилось, что не хочет обратно. А вторая причина, почему агент конторы, которая после успеха Викарио в «Тоттенхэме» продала «шпорам» ещё и румынского защитника Дрэгушина, связана с сомнениями самого Абаскаля. Если в «Спартаке» его не любит даже капитан команды Джикия, который оказался на лавке, то есть ли смысл оставаться надолго?

В РПЛ скромная лига для развития главного тренера. Максимум светит борьба с бразильцами Семака за чемпионство, если сильно повезёт. «Спартак» богатый клуб, давал деньги на трансферы под Абаскаля. Но Гильермо уже понял, что он не великий скаут и не лучший стратег. Например, его агент Мешедер помог осуществить скандальный трансфер Медины в «Спартак» из ЦСКА . Скандальные переходы – одна из особенностей сезона, но Хесус не заиграл, хотя и забил «армейцам» в дерби.

«Зенит» и ЦСКА могут уволить Гильермо

К работе Абаскаля хватает вопросов. И у «Спартака» сложный старт года. Сначала «Зенит» в гостях, в Санкт-Петербурге давно не выигрывали. Затем упрямый «Факел» дома, потом «Оренбург», это ответный кубковый матч, а в первом поединке проиграли. Потом дерби с ЦСКА . И продолжение банкета – «Урал», «Динамо», «Сочи», «Ростов» и «Локомотив». У Абаскаля высокие шансы наиграть на увольнение в феврале или марте, но тогда в «Кадисе» не будет места для главного тренера.

Будь «Спартак» на месте «Краснодара» – остался бы. Но московская команда пока симбиоз нестабильных ветеранов и сырых талантов, которые вместе ждут, чтобы Промес спас. А если до Абаскаля дошли слухи, что Амарал – новый спортивный директор «Спартака», подыскивает Гильермо замену и хочет сократить состав, то разговора молодых португальца и испанца на повышенных тонах хватает, чтобы Алехандра паковала чемоданы. И «Кадис» можно спасти, интересный кризисный менеджмент.

Честно говоря, учитывая множество разнообразных проблем Гильермо в «Спартаке», вряд ли 100 % фанатов москвичей назовут зимнее расставание с тренером трагедией для клуба и команды. Абаскаль не Каррера. Новый директор Эшуорт не смог найти правильных новичков, хотя потратил много денег. У Абаскаля возникали конфликты с футболистами, не только с Джикией и Соболевым. Гильермо относится к «Спартаку» как к эксперименту – оттачивает тактические навыки.

У тренера есть непонятные любимчики в основе, но даже опытный Мозес расклеился. «Спартак» не слабый, но не впечатлил в первой части сезона, как и лично Абаскаль. Есть только одна причина, почему Гильермо не уволили раньше. Новые боссы клуба боятся брать ответственность, ведь испанец это ещё человек Федуна и Салиховой, а будущий наставник – их кандидат. Вот ключевая загвоздка. Нет готового тренера, в успех которого легко поверить в таком сложном клубе, как «Спартак».