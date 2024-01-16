Провалившегося в «Спартаке» тренера зовут поднимать «Торпедо». Это четвёртый коуч за год

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вчера, 20:54

Цель – вернуться в РПЛ за полтора года.

«Рубин» показал, как надо действовать вылетевшим из РПЛ клубам с большими амбициями – солидно закупился, ворвался на 1-е место в Первой лиге и быстро вернулся в элиту. По логике тем же должны были заняться «Химки» и «Торпедо». У первых получается, у последних – нет. Вы могли это упустить – но в погоне за мечтой «автозаводцы» поменяли уже двух тренеров за год. Теперь уволили третьего и ждут четвёртого.

Вытаскивать из болота приходил Талалаев

Вообще отсчёт чехарды на тренерском мостике можно начинать с перестановки Сторожук-Савичев. На Николая ставили как на сотрудника с торпедовской ДНК – но коучу не хватило опыта. До этого он только руководил программой развития молодёжного футбола и пару раз экстренно приходил на спасение. Осенью 2023 года финт не удался.

И вот после этого в клуб вернулся Андрей Талалаев. Назначение подавалось как красивая история возвращения воспитанника в родные стены. Активно эту линию поддерживал и сам коуч:

После ухода из «Ахмата» я не планировал так быстро браться за новую работу… Но потом наступил мой день рождения, было много поздравлений от воспитанников «Торпедо» — и мы много говорили о том, что родной клуб переживает тяжёлые времена. Мысль, что нужно ему помочь, крепла. Тут «Торпедо» вышел на меня ещё раз — смогли убедить, что нужно возглавить клуб именно сейчас…

Кардинально ничего не изменилось. «Чёрно-белые» продолжили укреплять позиции на дне таблицы и уже не покидали последнюю строчку. Для самого Талалаева это оказался тяжёлый период с одной победой в восьми матчах. Проигрывали кризисному «Локо» и проблемным «Крыльям», «Уралу». Обыграть получилось только «Пари НН», который и сам пошёл на спад с Горловым. Совместная работа прервалась так же стремительно, как и началась.

Пеп Клотет – с прицелом на Первую лигу

Уже тогда было понятно – чудом окажется даже попадание в зону стыков. Уж слишком очевидно москвичи замыкали таблицу чемпионата. Но руководство решилось-таки на назначение тренера – ещё и иностранца.

Пеп до этого взбирался по карьерной лестнице в Испании, Англии и Италии. В последние годы потолком оказалась Серия Б – там он возглавлял «Брешию» и СПАЛ .

Вероятно, менеджера убедили, что летом продолжат сотрудничество даже в случае вылета – поддержат трансферами и обязательно вернутся в Премьер-Лигу. Коучу, которому не привыкать работать во вторых-третьих дивизионах, это подошло. В оставшийся отрезок «автозаводцы» блеснули победой над «Факелом», чуть не перевернули ход дерби со «Спартаком» — но не более.

И вроде бы в межсезонье стратегию начали реализовывать – состав «Торпедо» пополнили крепкие по меркам Первой лиги исполнители, воспитанники «Краснодара» Бородин и Манелов, Даниил Шамкин из «Зенита» и Егор Бабурин из «Ростова», пара футболистов из Белоруссии.

Только на выходе команда застряла на подходах к зоне стыков. К 13-му туру Клотета в «Торпедо» уже не было.

Горлов отлично проявил себя в «Енисее», но провалился в РПЛ

Две стратегии уже не оправдались – не получилось ни у воспитанника, ни у перспективного иностранца. Решили вернуться к отечественным специалистам. И Артем Горлов был относительно надёжным вариантом, поскольку проявил себя с «Енисеем» годом ранее.

В Красноярске на него ложилась важная задача, сохранить прогресс, заложенный Гараниным и улучшить позиции коллектива. И всё получалось вполне хорошо – так что зимой «красно-синих» обокрали снова. На этот раз «Пари НН» пришёл, чтобы продолжить линию с молодыми специалистами.

И опыт в Премьер-Лиге оказался провальным – Горлов быстро остался без работы. «Автозаводцев» это не смутило. И даже стало немного лучше – в оставшихся до паузы восьми играх Первой лиги «чёрно-белые» набрали 10 очков, оказались на 8-й строчке. И наставник заканчивал отрезок уже без приставки и.о.

Этого боссам «Торпедо» тоже оказалось мало – надо же бороться за выход в РПЛ . После ухода на паузу была запланирована встреча Горлова с руководством. Параллельно начали выходить на контакт с потенциальными кандидатами. Теперь сообщили о расставании официально.

Сейчас – тренер, провалившийся в «Спартаке»

На данный момент среди фаворитов – Олег Кононов. Самая яркая строчка в резюме коуча – работа в «Спартаке». Наставник набирался опыта в «Краснодаре» и «Ахмате», а вскоре после прихода в тульский «Арсенал» получил предложение от «красно-белых».

Проблема в том, что после работы с москвичами от скиллов и уверенности специалиста не осталось ничего. Он пробовал себя в «Риге». В 2022 году вернулся в тульский «Арсенал» — было даже неплохо. 2023 год – в «Леон Сатурне». И всё. К Премьер-Лиге Кононов и близко не подступался.

Сейчас в самом «Торпедо» — тектонические сдвиги. На выход, по последним данным, отправляется президент клуба Ярослав Савин, вместо него – Александр Волнушкин, который ранее входил в наблюдательный совет «Химок». Собираются решать задачу по выходу в РПЛ за полтора года (а ведь еще строительством стадиона надо заниматься).

Для этого необходим тренер, который повидал всякое – и готов броситься в пучину. Поэтому, вероятно, и решили рискнуть с Кононовым.

Сам Олег, по последним сообщениям, уже решил забрать с собой нескольких игроков «Сатурна», перестройка начинается. На текущий сезон, видимо, ставку не делают – вопрос в том, что успеют выстроить к весне. И готов ли Кононов к новой проверке Москвой.