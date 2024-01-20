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В «Спартаке» отреагировали на интерес «Кадиса» к Абаскалю

вчера, 11:00

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи об интересе «Кадиса» к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.

Абаскаль сосредоточен на подготовке к сборам. Не видим смысла комментировать слухи.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 21:10
не время пока
Capral
Capral ответ ABir (раскрыть)
вчера в 17:14
То-есть, вы хотели сказать- еще не прикончил Спартак, поэтому и остается? Я правильно понял? Другое дело, что, его, нигде не будут так долго терпеть, как в Спартаке...
ABir
ABir
вчера в 17:09
Абаскаль еще не сказал своего последнего слова в Спартаке, а поэтому он и не собирается в Кадис
ungd4mkeqy5p
ungd4mkeqy5p
вчера в 16:37
Всё зависит от самого Абаскаля, хотя больше похоже на слухи
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:13
И что в нём хорошего. Отпускайте его ,пока он хоть кому-то нужен !))
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:17
Пусть забирают.
Capral
Capral
вчера в 14:24
Сенатов.
К.И.Бесков, вообще, 1й тайм смотрел с трибуны, что не мешало ему- строить замечательную команду. И вдоль бровки, он не бегал как Абаскаль. Спартак- никогда клоунадой не занимался. По Черчесову согласен, но не в качестве памятника, а ввиду того, что, просто не соответствует спартаковскому футболу...
Capral
Capral
вчера в 14:11, ред.
Уважаемый редактор, пожалуйста, убедительная просьба, исправить, в слове всепоглAщающая, букву "а" на "о".
Спасибо.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:58
Откровенно ? По мне, так лучше живчик Абаскаль, который бегает по бровке, как заведённая ключиком механическая игрушка - лошадка, чем степенно выхаживающий там же С.С., который, на мой взгляд, усыпляет не только нас с вами, но и себя.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:54, ред.
Я уже как-то писал, что Черчесов никак не вписывается в спартаковскую психологию, даже несмотря на его красно-белое прошлое.

Спартак - единственный советский клуб, был, есть и будет, который всегда имел свой, неповторимый и непохожий ни на кого футбол!!! Единственная команда в СССР, которая, всегда и при любых обстоятельствах на любого соперника шла с открытым забралом! Не было в стране, другого такого клуба!

Черчесов- вратарь, и видит ситуацию из ворот. К тому же стиль его футбола точно не спартаковский - сухой, примитивный, и очень расчетливый, что стилю КБ точно не отвечает. Оно и понятно - вратарю трудно мыслить по другому.

Я конечно не знаю планы руководство КБ. Возможно, они и пригласят Черчесова, возможно другого специалиста. На мой взгляд, самый подходящий вариант для Спартака - И.Осинькин!!! Его игровая идея очень близка Спартаку: быстрый, комбинационный футбол, с подключением к атаке (причем разумным) защиты и полузащиты. И что особенно важно, у Осинькина существует продуманный и грамотный баланс в позициях, в его игре просматривается гармоничное сочетание обороны и средней линии. Это именно то, чего нет в футболе Абаскаля.

Спартак- это стихия, это всепоглощающая бездна, безумная и бесстрашная атака!!!

Любите советский футбол так, как люблю его я!
K_TS16
K_TS16
вчера в 13:33
Оставьте так смешнее
kazakoff
kazakoff
вчера в 12:57
Всё верно - это всего лишь слухи
А то что есть интерес это нормально и показывает Гильермо как перспективного тренера
True Story
True Story
вчера в 12:17
Переход в клуб Ла Лиги - это шаг вверх. Хоть Кадис и борется за сохранение в лиге, но куда престижнее нынешнего места работы Рыжего
112910415
112910415
вчера в 12:16
не надо раскачивать лодку ! )
lotsman
lotsman
вчера в 11:53
Слухи слухами, но Саламович встрепенулся. Он верит в то, что дыма без огня не бывает и на всякий случай надо быть готовым. К тому же эти слухи подогревают и в самом Спартаке. Так например Олег Малышев заявил, что пока, в настоящий момент, нет планов на увольнение, но у Спартака есть план Б, на случай необходимости. Как он выразился - Футбол, есть футбол, здесь всякое может случиться. И неважно, какой паспорт будет у кандидата, в
ажно, какими профессиональными и личностными качествами обладает человек, насколько он вписывается в нашу философию.
Всё это и напрягает Саламовича.)
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:49, ред.
Но , почему то дипломатично умолчали - на подготовке каким именно сборам сосредоточен Гильермо....)))
Интерес
Интерес
вчера в 11:37
Словом-"Приходите позже,в июне!".
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:26
5-е неитоговое место - ещё не повод для такого троллинга....
Спартаку надо бы более жёстко ответить..этим испанским любителям поржать на досуге....
Валерыч
Валерыч
вчера в 11:21
Уйдёт, невелика потеря будет.
Юран, Осинькин - готовсь!
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:16
Не видят смысла, а сами комментируют.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:10
Захочет уйти-уйдёт. Зачем ждать , когда погонят?...
Гость
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