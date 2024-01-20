В «Спартаке» отреагировали на интерес «Кадиса» к Абаскалю

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи об интересе «Кадиса» к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.
Абаскаль сосредоточен на подготовке к сборам. Не видим смысла комментировать слухи.
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи об интересе «Кадиса» к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.
Абаскаль сосредоточен на подготовке к сборам. Не видим смысла комментировать слухи.
ажно, какими профессиональными и личностными качествами обладает человек, насколько он вписывается в нашу философию.
Всё это и напрягает Саламовича.)
ажно, какими профессиональными и личностными качествами обладает человек, насколько он вписывается в нашу философию.
Всё это и напрягает Саламовича.)
Спартак - единственный советский клуб, был, есть и будет, который всегда имел свой, неповторимый и непохожий ни на кого футбол!!! Единственная команда в СССР, которая, всегда и при любых обстоятельствах на любого соперника шла с открытым забралом! Не было в стране, другого такого клуба!
Черчесов- вратарь, и видит ситуацию из ворот. К тому же стиль его футбола точно не спартаковский - сухой, примитивный, и очень расчетливый, что стилю КБ точно не отвечает. Оно и понятно - вратарю трудно мыслить по другому.
Я конечно не знаю планы руководство КБ. Возможно, они и пригласят Черчесова, возможно другого специалиста. На мой взгляд, самый подходящий вариант для Спартака - И.Осинькин!!! Его игровая идея очень близка Спартаку: быстрый, комбинационный футбол, с подключением к атаке (причем разумным) защиты и полузащиты. И что особенно важно, у Осинькина существует продуманный и грамотный баланс в позициях, в его игре просматривается гармоничное сочетание обороны и средней линии. Это именно то, чего нет в футболе Абаскаля.
Спартак- это стихия, это всепоглощающая бездна, безумная и бесстрашная атака!!!
Любите советский футбол так, как люблю его я!
Спартак - единственный советский клуб, был, есть и будет, который всегда имел свой, неповторимый и непохожий ни на кого футбол!!! Единственная команда в СССР, которая, всегда и при любых обстоятельствах на любого соперника шла с открытым забралом! Не было в стране, другого такого клуба!
Черчесов- вратарь, и видит ситуацию из ворот. К тому же стиль его футбола точно не спартаковский - сухой, примитивный, и очень расчетливый, что стилю КБ точно не отвечает. Оно и понятно - вратарю трудно мыслить по другому.
Я конечно не знаю планы руководство КБ. Возможно, они и пригласят Черчесова, возможно другого специалиста. На мой взгляд, самый подходящий вариант для Спартака - И.Осинькин!!! Его игровая идея очень близка Спартаку: быстрый, комбинационный футбол, с подключением к атаке (причем разумным) защиты и полузащиты. И что особенно важно, у Осинькина существует продуманный и грамотный баланс в позициях, в его игре просматривается гармоничное сочетание обороны и средней линии. Это именно то, чего нет в футболе Абаскаля.
Спартак- это стихия, это всепоглощающая бездна, безумная и бесстрашная атака!!!
Любите советский футбол так, как люблю его я!