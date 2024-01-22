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Президент «Кадиса» исключил возможное назначение Абаскаля главным тренером

вчера, 10:16

Президент «Кадиса» Мануэль Вискайно в эфире испанского телеканала заявил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не возглавит команду.

Также он исключил приглашение Диего Мартинеса, Руби и Пабло Мачина, не став вдаваться в подробности.

Вискайно сообщил, что клуб находится в контакте с человеком, который хочет стать новым главным тренером.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:36
Печально, а ещё печально что я потратил время на чтение другой статьи где Абаскаль точно уходит в Кадис. У меня складывается впечатление что можно вообще ничего не читать потому что правду всё равно не выяснишь по этим заметкам.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:25
Да Абаскаль сам не пойдёт в это захолустье.....ни за какие деньги....
Из столичного Клуба ....с игроками на 100 млн...с самым большим количеством болельщиков самой большой страны Мира........в это сельпо...с командой где игроки в 2 раза дешевле чем в Спартаке....и которая прямой дорогой следует в Сегунду....
Mi6
Mi6
вчера в 18:44
И кому нужна эта вырезка?
K_TS16
K_TS16
вчера в 17:35
Оставьте рыжего. С ним смешнее
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:53
А зря!
Какой замечательный тренер - по бровке бегает, экспериментирует каждую игру, а самое главное - рыжий!
Отдайте его без компенсации и ещё приплатите, и билеты за счёт Спартака...))
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 14:33
Ну, это ты не прав. Ваноли- идеальный был тренер для Спартака!!! Да, возможно, он, тоже, не был, исключительно спартаковским по духу и манере игры, но в его игре- всё было по полочкам грамотно разложено и не было таких идиотских шараханий из стороны в сторону, как при этом кадре- с остановки...
Capral
Capral
вчера в 14:29
Спартак, и сам, был бы уже счастлив избавиться от этого человека, да вот, беда- забыли остановку, на которой подобрали... Говорю это без иронии и сарказма, а только, от непонимания того, что делается в Величайшем советском клубе. И где они только находят, такое сокровище? А этот, и рад, задержаться, как можно дольше. Оно и понятно, если попрут из Спартака- никакой Кадис не подберёт...
pomor45
pomor45 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:06
Спартак с каждым разом находит на остановках тренера слабее имеющегося, так что у Семака повод расстроиться есть, но не существенный.
pomor45
pomor45 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 13:59
Придётся носить, пока не износится, а там - в утиль.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:55
Президент Кадиса : " Это же надо такое приснится!" Да еще за это.... деньги платить! Нет и еще раз нет!
ОПС
ОПС
вчера в 11:54
Никогда ничего нельзя исключать. Все в мире переменчиво.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:07
Куда ж его девать теперь ?...
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:55
Даже Кадису оказывается он не интересен.
112910415
112910415
вчера в 10:53
пожалеют ещё ! )
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 10:27
Да, не повезло фанатам Спартака. Лучше бы он ушел
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:20
Семак расстроится
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