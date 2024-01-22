Президент «Кадиса» исключил возможное назначение Абаскаля главным тренером

Президент «Кадиса» Мануэль Вискайно в эфире испанского телеканала заявил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не возглавит команду.
Также он исключил приглашение Диего Мартинеса, Руби и Пабло Мачина, не став вдаваться в подробности.
Вискайно сообщил, что клуб находится в контакте с человеком, который хочет стать новым главным тренером.
Из столичного Клуба ....с игроками на 100 млн...с самым большим количеством болельщиков самой большой страны Мира........в это сельпо...с командой где игроки в 2 раза дешевле чем в Спартаке....и которая прямой дорогой следует в Сегунду....
Из столичного Клуба ....с игроками на 100 млн...с самым большим количеством болельщиков самой большой страны Мира........в это сельпо...с командой где игроки в 2 раза дешевле чем в Спартаке....и которая прямой дорогой следует в Сегунду....
Какой замечательный тренер - по бровке бегает, экспериментирует каждую игру, а самое главное - рыжий!
Отдайте его без компенсации и ещё приплатите, и билеты за счёт Спартака...))
Какой замечательный тренер - по бровке бегает, экспериментирует каждую игру, а самое главное - рыжий!
Отдайте его без компенсации и ещё приплатите, и билеты за счёт Спартака...))