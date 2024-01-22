Президент «Кадиса» исключил возможное назначение Абаскаля главным тренером

1705907816

вчера, 10:16

Президент «Кадиса» в эфире испанского телеканала заявил, что главный тренер «Спартака» не возглавит команду.

Также он исключил приглашение , и , не став вдаваться в подробности.

Вискайно сообщил, что клуб находится в контакте с человеком, который хочет стать новым главным тренером.