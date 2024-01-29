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Зарплата Угалде в «Спартаке» оказалась меньше, чем ожидалось

вчера, 22:46

Сегодня «Спартак» официально объявил о трансфере нападающего «Твенте» Манфреда Угалде.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что форвард будет получать в московском клубе 2 млн евро в год.

По данным источника, эта сумма является завышенной. Заработная плата Угалде в «Спартаке» составит 1,7 млн евро.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
сегодня в 17:31
Зарплата Угалде в «Спартаке» оказалась меньше, чем ожидалось.
Заработная плата Угалде в «Спартаке» составит 1,7 млн евро.

- И что, этого мало? Я не поленился, включил калькулятор и посчитал - 142 тысячи евро в месяц! Умножаем на курс рубля... Бляха-муха, в глазах зарябило от таких цифр. А у нас, в России, 70-80% населения (и я, с том числе,) живут на "минималку" - 17000 руб в месяц! И им этого кажется мало??? Мир потихоньку сходит с ума...
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan ответ Spartak_Grandpa (раскрыть)
сегодня в 17:28
    pomor45
    pomor45
    сегодня в 17:11
    Приютили, обогрели, обобрали. Всё как полагается в Спартаке.
    Spartak_Grandpa
    Spartak_Grandpa
    сегодня в 09:46
    как же СМИ -любят считать чужие деньги ))
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:48
    пусть играет хорошо ... всё будет !
    ABir
    ABir
    сегодня в 05:46
    Будет игра достойной, будет и зарплата адекватна ей.
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 05:29
    2 и 1.7 не такая уж и большая разница. Все равно дополучит свое, но при условии, как себя покажет.
    fu8wapj58vju
    fu8wapj58vju
    сегодня в 04:40
    Остальное он получит различными бонусами.
    a54rs435xzba
    a54rs435xzba
    сегодня в 03:42
    Остальное в конверте получит,как остальные
    Валерыч
    Валерыч
    сегодня в 03:30
    Нормальная зарплата для молодого игрока. Правильно, что не стали сразу его большими деньгами баловать. Пусть сначала проявит себя и покажет на что он способен. А там через годик-два можно и повысить если будет того заслуживать.
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 00:04
    Тут весь вопрос в том кем ожидалось)...
    Митя Митин
    Митя Митин
    вчера в 23:56
    Он бедолага наверное и этому несказанно рад !
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 22:53
    Ни чего страшного - будет хорошо играть - бонусами доберёт...)
    Гость
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