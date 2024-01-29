Зарплата Угалде в «Спартаке» оказалась меньше, чем ожидалось.

Сегодня «Спартак» официально объявил о трансфере нападающего «Твенте» Манфреда Угалде.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что форвард будет получать в московском клубе 2 млн евро в год.
По данным источника, эта сумма является завышенной. Заработная плата Угалде в «Спартаке» составит 1,7 млн евро.
Заработная плата Угалде в «Спартаке» составит 1,7 млн евро.
- И что, этого мало? Я не поленился, включил калькулятор и посчитал - 142 тысячи евро в месяц! Умножаем на курс рубля... Бляха-муха, в глазах зарябило от таких цифр. А у нас, в России, 70-80% населения (и я, с том числе,) живут на "минималку" - 17000 руб в месяц! И им этого кажется мало??? Мир потихоньку сходит с ума...
Заработная плата Угалде в «Спартаке» составит 1,7 млн евро.
- И что, этого мало? Я не поленился, включил калькулятор и посчитал - 142 тысячи евро в месяц! Умножаем на курс рубля... Бляха-муха, в глазах зарябило от таких цифр. А у нас, в России, 70-80% населения (и я, с том числе,) живут на "минималку" - 17000 руб в месяц! И им этого кажется мало??? Мир потихоньку сходит с ума...