Зарплата Угалде в «Спартаке» оказалась меньше, чем ожидалось.

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вчера, 22:46

Сегодня «Спартак» официально объявил о трансфере нападающего «Твенте» .

Ранее в СМИ появилась информация о том, что форвард будет получать в московском клубе 2 млн евро в год.

По данным источника, эта сумма является завышенной. Заработная плата Угалде в «Спартаке» составит 1,7 млн евро.