Хави: «Лапорта верил в меня, и я ему очень благодарен»

Главный тренер «Барселоны» рассказал о хороших взаимоотношениях с президентом клуба .

Внутри клуба все оказывали мне поддержку. Самое ответственное лицо и лидер – наш президент.

Лапорта верил в меня, и я ему очень благодарен. У нас замечательный президент.