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Хави: «Лапорта верил в меня, и я ему очень благодарен»

вчера, 12:30

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о хороших взаимоотношениях с президентом клуба Жоаном Лапортой.

Внутри клуба все оказывали мне поддержку. Самое ответственное лицо и лидер – наш президент.

Лапорта верил в меня, и я ему очень благодарен. У нас замечательный президент.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
вчера в 22:24
Ляпорту так верил в Хави, что еще в прошлом году начал искать ему замену.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:21, ред.
Болельщики Жироны и Вильярреала больше Лапорты верят в тебя Хави..)))
j2h55z489cby
j2h55z489cby
вчера в 16:02
Оба хороши, спелись и завалили Барселону
амурец
амурец
вчера в 14:47
Да уж Хави как игрок и как тренер, как говорится две большие разницы
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 14:12, ред.
Обиду Хави понять можно - не реализовал себя, не получилось выстроить команду. Но он знал куда шёл - кризисная ситуация в клубе, ограниченность бюджета, большое давление и высокие ожидания. Очевидно на одной любви как к игроку и легенде клуба не получилось бы выехать. Тем более он сам говорил, что в Барсе требования к тренеру выше, чем в любом другом клубе мира.

При этом клуб все равно постарался собрать команду под требования Хави, конечно же, в силу своих текущих финансовых и административных возможностей.

Мое мнение - Хави нужно прекратить ругать всех и вся, и уйти на позитивной ноте. Он попробовал, возглавил кризисную команду, взял на себя большую ответственность, за что ему огромное спасибо. Его тренерские неудачи не отменяют того, что он легенда клуба.
112910415
112910415
вчера в 14:09
решил малость сгладить, замазать, скруглить ...
Asper
Asper
вчера в 13:58
Так, ещё пол-сезона работать, не много ли прощальных речей?
zpy2486f5yyf
zpy2486f5yyf
вчера в 13:46
Это не более чем дежурные слова воспитанного человека
shlomo
shlomo
вчера в 13:46
Ну что Хави уже больше не будет никогда тренировать Бару...
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:18
А возможно, просто пожалел о сказанном раньше и пятится назад. Его кривляния на камеру- следствие слабого, нездорового человека. Один его взгляд говорит о многом... У него взгляд- неуверенного в себе человека, человека мнительного, ищущего всегда и во всем заговор. Глаза- зеркало души, а глаза Хави, о многом говорят. К сожалению, я не видел работу Хави в прошлом сезоне, не с чем сравнивать. Но то, что вижу сейчас- крайне удивляет. Человек абсолютно не работает над ошибками и даже не пытается их анализировать...
allemz
allemz ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:10
Скорее всего, он этим намекает, что в случае чего, будет готов снова вернуться, сгладил эффект от своих последних вью. Зачем после себя оставлять "выжженную землю"?) Он же понимает, что чехарда у каталонцев ещё затянется на некоторое время и мэйби получится ещё вернуться, но уже более матёрым)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:02
Вот у Хави уже и биполярочка развилась на фоне неудач) То "Считаю, что труд не ценится.", то "Лапорта верил в меня, и я ему очень благодарен."
hdayv48f3jk4
hdayv48f3jk4
вчера в 12:57
Выходит зря верил, раз Хави не смог удержать Барселону на вершине.
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