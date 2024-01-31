Хави: «Лапорта верил в меня, и я ему очень благодарен»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о хороших взаимоотношениях с президентом клуба Жоаном Лапортой.
Внутри клуба все оказывали мне поддержку. Самое ответственное лицо и лидер – наш президент.
Лапорта верил в меня, и я ему очень благодарен. У нас замечательный президент.
При этом клуб все равно постарался собрать команду под требования Хави, конечно же, в силу своих текущих финансовых и административных возможностей.
Мое мнение - Хави нужно прекратить ругать всех и вся, и уйти на позитивной ноте. Он попробовал, возглавил кризисную команду, взял на себя большую ответственность, за что ему огромное спасибо. Его тренерские неудачи не отменяют того, что он легенда клуба.
При этом клуб все равно постарался собрать команду под требования Хави, конечно же, в силу своих текущих финансовых и административных возможностей.
Мое мнение - Хави нужно прекратить ругать всех и вся, и уйти на позитивной ноте. Он попробовал, возглавил кризисную команду, взял на себя большую ответственность, за что ему огромное спасибо. Его тренерские неудачи не отменяют того, что он легенда клуба.