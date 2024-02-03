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«Наполи» исключил Зелиньского из заявки на ближайшие матчи Лиги чемпионов

вчера, 08:33

«Наполи» исключил Петра Зелиньского из заявки команды на ближайшие матчи Лиги чемпионов.

По информации источника, предварительные переговоры о трансфере игрока в качестве свободного агента в июне ведёт «Интер».

В текущем сезоне на счету польского хавбека 26 матчей во всех турнирах за неаполитанцев, 3 забитых мяча и три результативные передачи.

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Все комментарии
Интерес
Интерес
вчера в 11:21
Основание :Созвучные фамилии.Процесс пошёл.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:31
"По сути он уже не игрок Наполи"
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Почему же? У него действует контракт и минимум до лета он игрок Наполи. И еще может помочь клубу и в сериале, и в лч.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:04
Ну и как тут в чудеса не верить ?
Спаллетти выиграл скудетто при таком хозяине клуба...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:50
В Наполи не все в порядке, в плане атмосферы.
lotsman
lotsman
вчера в 09:29
Ну это естественно, Зелиньский, в данный момент, находится в статусе свободного агента. Ведутся переговоры о трансфере. По сути он уже не игрок Наполи.
Naherger
Naherger
вчера в 09:19
Де лаурентис в очередной раз включил режим обиженки.ничего нового.
Интересно,а осимхен будет играть..?
puf3sa27yj5w
puf3sa27yj5w
вчера в 09:16
Полный каврдак походу творится в Неаполе
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 09:12, ред.
Я Зелю вообще бы изолировал.
adekvat
adekvat
вчера в 09:09
Посыпался Наполи в конец.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:54
Значит стал не устраивать тренера,что то пошло не так.
shlomo
shlomo
вчера в 08:47
Ну Наполи виднее ситуации внутри команды.... если такое решение приняли...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 08:34
Вот к чему ведут предварительные переговоры по трансферу в другой клуб.
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