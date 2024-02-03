«Наполи» исключил Зелиньского из заявки на ближайшие матчи Лиги чемпионов

«Наполи» исключил Петра Зелиньского из заявки команды на ближайшие матчи Лиги чемпионов.
По информации источника, предварительные переговоры о трансфере игрока в качестве свободного агента в июне ведёт «Интер».
В текущем сезоне на счету польского хавбека 26 матчей во всех турнирах за неаполитанцев, 3 забитых мяча и три результативные передачи.
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Почему же? У него действует контракт и минимум до лета он игрок Наполи. И еще может помочь клубу и в сериале, и в лч.
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Почему же? У него действует контракт и минимум до лета он игрок Наполи. И еще может помочь клубу и в сериале, и в лч.
Спаллетти выиграл скудетто при таком хозяине клуба...
Спаллетти выиграл скудетто при таком хозяине клуба...
Интересно,а осимхен будет играть..?
Интересно,а осимхен будет играть..?