«Наполи» исключил Зелиньского из заявки на ближайшие матчи Лиги чемпионов

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вчера, 08:33

«Наполи» исключил из заявки команды на ближайшие матчи Лиги чемпионов.

По информации источника, предварительные переговоры о трансфере игрока в качестве свободного агента в июне ведёт «Интер».

В текущем сезоне на счету польского хавбека 26 матчей во всех турнирах за неаполитанцев, 3 забитых мяча и три результативные передачи.