Роналду пропустит матч «Аль-Насра» и «Интер Майами». Месси — в запасе

Сегодня «Аль-Наср» и «Интер Майами» проведут товарищеский матч.
Поединок состоится в Эр-Рияде.
Игру пропустит нападающий Криштиану Роналду. В заявке клуба МЛС изначально отсутствовал форвард Лионель Месси, но за несколько минут до начала встречи аргентинец оказался среди запасных игроков.
У вас есть только один матч с Баварией, но сколько раз разгромов он потерпел с Реалом? 5:0, 0:4, 5:1...
Хорошо же стрелки переводить? Лучше взглянуть на личные встречи. Особенно полуфинал ЛЧ - 2011 и финал ЛЧ - 2009. Вот Месси не опустил руки и выиграл кубок мира! Стал самым полезным игроком в истории ЧМ.
Лучше рядом иметь Месси, чем криша.
Как думаешь, Аль-Наср выиграет с ним титул?
А то вон Месси пришёл в новый клуб и выиграл первый титул для Интер Майами. Вот простой пример, кто на что горазд.
У вас есть только один матч с Баварией, но сколько раз разгромов он потерпел с Реалом? 5:0, 0:4, 5:1...
Хорошо же стрелки переводить? Лучше взглянуть на личные встречи. Особенно полуфинал ЛЧ - 2011 и финал ЛЧ - 2009. Вот Месси не опустил руки и выиграл кубок мира! Стал самым полезным игроком в истории ЧМ.
Лучше рядом иметь Месси, чем криша.
Как думаешь, Аль-Наср выиграет с ним титул?
А то вон Месси пришёл в новый клуб и выиграл первый титул для Интер Майами. Вот простой пример, кто на что горазд.
Я никого не осуждаю, у каждого свои кумиры. Для меня по сей день, главным кумиром является А.И.Максименков, Самая Светлая Ему Память!!!
Заслуги Месси и его гениальность никто не отрицает. Просто, не надо унижать других, которые, точно не хуже, только играют в другой манере...
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Я никого не осуждаю, у каждого свои кумиры. Для меня по сей день, главным кумиром является А.И.Максименков, Самая Светлая Ему Память!!!
Заслуги Месси и его гениальность никто не отрицает. Просто, не надо унижать других, которые, точно не хуже, только играют в другой манере...
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
таблицей первенства СССР в Лужниках, вот бы им там напихали
мужички вместе с Машкой, за кого надо болеть и как надо играть...!!!
таблицей первенства СССР в Лужниках, вот бы им там напихали
мужички вместе с Машкой, за кого надо болеть и как надо играть...!!!
- Кэп, мы влетаем крупно Баварии, что нам делать, как быть?
- отстаньте, дайте поплакать.
Чувствуешь разницу? Всегда лучше иметь рядом такого великого мотиватора как Рон, чем демотиватора как Лео
- Кэп, мы влетаем крупно Баварии, что нам делать, как быть?
- отстаньте, дайте поплакать.
Чувствуешь разницу? Всегда лучше иметь рядом такого великого мотиватора как Рон, чем демотиватора как Лео
Бест редко попадает в символическую сборную всех времен, как раз из-за отсутствия ЧМ. Капрал мне написал, что Роналду обессмертил свое имя, потому что выиграл 3 ЛЧ подряд и ЧЕ. Так вот Герд Мюллер выигрывал 3 ЛЧ подряд и ЧЕ, но его считают одним из лучших, но не лучшим. К тому же, он ЧМ и у него есть ЗМ и ЗБ. Другой пример: Ди Стефано. Он выиграл 5 ЛЧ подряд и Кубок Америки со сборной. То же один из лучших, но не величайший. И примеров могу много привести.
Смысл моих слов, что Роналду не величайший. В десятке, но не в тройке и точно не первый. Хотя я его поставил бы в двадцатку. В истории были игроки получше, просто им не повезло с трофеями.
Бест редко попадает в символическую сборную всех времен, как раз из-за отсутствия ЧМ. Капрал мне написал, что Роналду обессмертил свое имя, потому что выиграл 3 ЛЧ подряд и ЧЕ. Так вот Герд Мюллер выигрывал 3 ЛЧ подряд и ЧЕ, но его считают одним из лучших, но не лучшим. К тому же, он ЧМ и у него есть ЗМ и ЗБ. Другой пример: Ди Стефано. Он выиграл 5 ЛЧ подряд и Кубок Америки со сборной. То же один из лучших, но не величайший. И примеров могу много привести.
Смысл моих слов, что Роналду не величайший. В десятке, но не в тройке и точно не первый. Хотя я его поставил бы в двадцатку. В истории были игроки получше, просто им не повезло с трофеями.
Вышел при счёте 6:0 в товарняке.
Только сколько раз он с разгромом побеждал Реал с Роналду? Личные встречи в пользу Месси с разгромом!
Вышел при счёте 6:0 в товарняке.
Только сколько раз он с разгромом побеждал Реал с Роналду? Личные встречи в пользу Месси с разгромом!
вставляем русский,жмём рядом на немецкий,ву а ля....и нам хорошо,чтоб никто не догадался, конечно в редких случаях...!!!
вставляем русский,жмём рядом на немецкий,ву а ля....и нам хорошо,чтоб никто не догадался, конечно в редких случаях...!!!