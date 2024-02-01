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Роналду пропустит матч «Аль-Насра» и «Интер Майами». Месси — в запасе

вчера, 20:48
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)6 : 0Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

Сегодня «Аль-Наср» и «Интер Майами» проведут товарищеский матч.

Поединок состоится в Эр-Рияде.

Игру пропустит нападающий Криштиану Роналду. В заявке клуба МЛС изначально отсутствовал форвард Лионель Месси, но за несколько минут до начала встречи аргентинец оказался среди запасных игроков.

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Криштиану Роналду  Месси Лионель
Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Интер Майами» в соцсети «X»
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Все комментарии
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 12:53
Роналду всю свою карьеру истерил и плакал, швырял капитанскую повязку в истерике уходил с поля будучи капитаном. А как просит переписать на него гол, когда и касания никакого не было. Все знают об этом! Какой он был мотиватор, когда переход уходом из МЮ всех полил? Поэтому с ним Португалия никогда не выиграет чемпионат мира. Да и ЧЕ выиграли без него!
У вас есть только один матч с Баварией, но сколько раз разгромов он потерпел с Реалом? 5:0, 0:4, 5:1...
Хорошо же стрелки переводить? Лучше взглянуть на личные встречи. Особенно полуфинал ЛЧ - 2011 и финал ЛЧ - 2009. Вот Месси не опустил руки и выиграл кубок мира! Стал самым полезным игроком в истории ЧМ.
Лучше рядом иметь Месси, чем криша.
Как думаешь, Аль-Наср выиграет с ним титул?
А то вон Месси пришёл в новый клуб и выиграл первый титул для Интер Майами. Вот простой пример, кто на что горазд.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 10:33
"ХОСПАДИ, а разговоров-то было..."
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 09:50
Приветствую, Дружище!!!
Я никого не осуждаю, у каждого свои кумиры. Для меня по сей день, главным кумиром является А.И.Максименков, Самая Светлая Ему Память!!!

Заслуги Месси и его гениальность никто не отрицает. Просто, не надо унижать других, которые, точно не хуже, только играют в другой манере...
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:43
... Доброго утречка, я на секунду представил этих парней,обезумевших от пожилого аргентинца, стоящими под
таблицей первенства СССР в Лужниках, вот бы им там напихали
мужички вместе с Машкой, за кого надо болеть и как надо играть...!!!
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 09:41
Я думаю, что ещё, много лет, Королем футбола будет только Пеле. Рон, действительно обессмертил свое имя, и не только громкими победами в ЛЧ и на ЧЕ, но и своей игрой. Мюллер, Кройф, Марадона, все, они обессмертили свои имена, потому что каждый из них - неповторим по своему!!!
Capral
Capral
сегодня в 09:24
Я уже неоднократно говорил, что не являюсь фанатом ни Месси, ни Рона. Я за то, чтобы не пиарить одного, и не унижать другого. Они- оба Великие. Мне нравятся многие футболисты настоящего и прошлого, но больше остальных Й.Кройф. Я вообще смотрю футбол спокойно. Такого юношеского задора как раньше, давно нет. Когда тебе, будет столько, сколько мне- ты меня вспомнишь....
Capral
Capral ответ Кьянти (раскрыть)
сегодня в 09:15
Читайте Е.В.Тарле, В.Скотта, Мадлена и вы поймёте, кто такой Наполеон. В мировой истории- он первый из первых!!! Ни, Македонский, ни, Цезарь, не командовали такими армиями, таким количеством войск, как Наполеон не имели пушек и огнестрельного оружия. Что касается Суворова, то, так называемые его заслуги, приписаны ему советской историей, которых и близко не было. Человек, погубивший ради собственного тщеславия, в Альпах, несколько тысяч русских солдат!!! А вот, чем он запомнился и прославился- так это подавлением крестьянских востаний. Что касается Наполеона, то и сейчас, во всех академиях мира изучают его стратегию, даже, несмотря на атомные и водородные бомбы!!! Наполеон- Первый из Первых, как назвал его Е.Тарле!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ AgamagA_____ (раскрыть)
сегодня в 08:34
Роналду никогда так позорно не влетал как Месси. Никогда не опускал руки. Не плакал в раздевалке в одиночку в стороне, будучи капитаном.
- Кэп, мы влетаем крупно Баварии, что нам делать, как быть?
- отстаньте, дайте поплакать.

Чувствуешь разницу? Всегда лучше иметь рядом такого великого мотиватора как Рон, чем демотиватора как Лео
Elliada_
Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 07:49
Я не понимаю, почему ты его фанат. Обычно его фанаты это молодые люди до 25. А ты, как я понял, видел многих.
Elliada_
Elliada_ ответ Кьянти (раскрыть)
сегодня в 07:47
Для начала, величайший значит лучший в единственном числе, а не один из лучших. Так вот величайшим его никто не признал. Я не видел ни одного рейтинга, ни в одном издании, где он был бы на первом месте, а позади были бы Месси, Пеле, Марадона и т. д. Максимально высокое место, что я видел это 2-е место после Месси, но в основном его суют на 5-е и ниже места в рейтинге лучших футболистов всех времен. Если есть другой рейтинг, где он повыше, поделись ссылкой.

Бест редко попадает в символическую сборную всех времен, как раз из-за отсутствия ЧМ. Капрал мне написал, что Роналду обессмертил свое имя, потому что выиграл 3 ЛЧ подряд и ЧЕ. Так вот Герд Мюллер выигрывал 3 ЛЧ подряд и ЧЕ, но его считают одним из лучших, но не лучшим. К тому же, он ЧМ и у него есть ЗМ и ЗБ. Другой пример: Ди Стефано. Он выиграл 5 ЛЧ подряд и Кубок Америки со сборной. То же один из лучших, но не величайший. И примеров могу много привести.

Смысл моих слов, что Роналду не величайший. В десятке, но не в тройке и точно не первый. Хотя я его поставил бы в двадцатку. В истории были игроки получше, просто им не повезло с трофеями.
Кьянти
Кьянти ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 07:11
И ещё, ты пишешь, что никто Роналду величайшим не признаёт, на каком основании ты это говоришь? Какие ты можешь привести факты, которые бы прямо подтверждали твои слова? Ну скажем, Рон ничего значимого не выиграл, на командном уровне. Ничего не достиг на личном, как игрок. Он мало, что хорошо умеет делать, у него нет характера, ну или что ты там можешь назвать...
Кьянти
Кьянти ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 07:01
Не говори глупости, ЧМ событие важное никто не спорит, но скажем великий Д. Бест не играл на ЧМ. А скажем Пеле сыграл на 4-х и 3 из них выиграл, но ты же не скажешь, что Пеле круче Месси. Не так ли? ЧМ турнир короткий, по одному ему деват делать выводы о величии игрока выступающего на профессиональном уровне 15 лет такое себе... Тем более, что были и другие ЧМ где Лео был, мягко говоря тряпочкой. В Катаре, да, согласен, выступил почти идеально, показал в кои-то веки характер, но на остальных, увы...
Кьянти
Кьянти ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 06:49
Ну пото положим Наполеон далеко не величайший, и уж тем более всех времён и народов. Как минимум Субудэй, Македонский покруче будут. Я уж не говорю Суворове, который не проиграл ни одного сражения, как и Ушаков, но тот правда флотоводец. Да, Наполеон велик, но даже не в тройке.
112910415
112910415
сегодня в 05:44
некое разочарование имеет место
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 01:05
Дружище- Рон ЛУЧШИЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо за ролик, и за напоминание- его ВЕЛИЧИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Capral
Capral ответ Не Эго Ист (раскрыть)
сегодня в 00:31
Мне не нужно, ни то, ни другое. У меня, есть, то, чем действительно дорожу- сертификат из Дома инвалидов, в Париже!!!
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:26
Желаю тебе приобрести эту салфетку.. Это вложение будет лучше, чем купить брошенную повязку.. Factos..
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 00:23
Вот эта драматизм 😀👍
Вышел при счёте 6:0 в товарняке.
Только сколько раз он с разгромом побеждал Реал с Роналду? Личные встречи в пользу Месси с разгромом!
Capral
Capral ответ Не Эго Ист (раскрыть)
сегодня в 00:23
Я рад, что тебе понравилось.
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:21
Это правильно.. И главное - не называть их "гайморитами" и "соплями".. Вижу прогресс.. 👆
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:17, ред.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ AgamagA_____ (раскрыть)
сегодня в 00:16
Очередная позорная страница в биографии Месси. Ему не привыкать вот так с позором проигрывать . При голосованиях на Золотой мяч это не учитывают все равно!
Capral
Capral ответ Не Эго Ист (раскрыть)
сегодня в 00:13
Я уже писал, что выставлять на продажу локон Наполеона- Величайшего полководца всех времен и народов- это одно. А продавать салфетки или повязки известных футболистов- это другое. А лучше всего- сделать музей, двух незаурядных игроков и показывать там памятные вещи обоих.
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:07, ред.
"Сопли" продаёт только Авейру.. В интервью Моргану.. "Соплями" выступала отвалившаяся плитка и "неуважение" всех к нему любимому.. Это слышали и видели все... Мне и доказывать ничего не надо.. А "сопли" подростка Месси, который стал Величайшим футболистом в истории стоят дороже, чем брошенная повязка одного чела.. Которую тоже выставили на аукцион.. Или ты не знал об этом?.. Боюсь, что ты теперь будешь говорить, что "метатель" этой повязки не в курсе, что её продают или продали уже.. Или это другое?.. Хе..
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 00:02, ред.
Ты еще молодой человек и многого не понимаешь, и в частности, того, что, если человек стал ЧЕ, трижды подряд выигрывал ЛЧ, то он, уже- обессмертил своё имя!!! Мне очень жаль, что ты, этого не понимаешь...
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:56
Дружище, я не против Барселоны, у меня там родственники живут и сам- неоднократно бывал там. Я против рекламы одного и унижения другого.
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:50
Ок.
Elliada_
Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:50
Роналду величайший? Никто не его таковым не признает, кроме него самого и его фанатов. Величайшие показывают себя на ЧМ
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:48
    Capral
    Capral ответ Не Эго Ист (раскрыть)
    вчера в 23:46
    А свои сопли продавать- красиво???
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