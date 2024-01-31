Роналду не сыграет против Месси в матче «Аль-Насра» с «Интер Майами»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не сыграет в товарищеском матче с «Интер Майами», в составе которого выступает форвард Лионель Месси.
По информации источника, главный тренер клуба из Эр-Рияда Луиш Каштру сообщил о том, что португалец находится на завершающей стадии своего восстановления от травмы.
О повреждении футболиста стало известно во время поездки саудовской команды в Китай на прошлой неделе. В связи с этим были отменены два товарищеских поединка в стране.
Ну на...
На Востоке, в домах почтенных и богатых, есть вещи, которыми они друг перед другом хвалятся. Купленный футболист, для саудитов - одна из этих вещей. Он как персидский ковёр времён Дария, либо как арабский скакун внеземных кровей, не более. Престиж - высшая степень удовлетворения своего самолюбия и показатель статуса у восточного человека. Футбол же, как спорт - по боку. Поэтому и на трибунах такая хрень.
Ну на...
На Востоке, в домах почтенных и богатых, есть вещи, которыми они друг перед другом хвалятся. Купленный футболист, для саудитов - одна из этих вещей. Он как персидский ковёр времён Дария, либо как арабский скакун внеземных кровей, не более. Престиж - высшая степень удовлетворения своего самолюбия и показатель статуса у восточного человека. Футбол же, как спорт - по боку. Поэтому и на трибунах такая хрень.
https://twitter.com/i/status/1752730009389658431
https://twitter.com/i/status/1752730009389658431