Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыТоварищеские матчи. Клубы 2024

Роналду не сыграет против Месси в матче «Аль-Насра» с «Интер Майами»

вчера, 17:56
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)-:-Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер Майами21:00 Не начался

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не сыграет в товарищеском матче с «Интер Майами», в составе которого выступает форвард Лионель Месси.

По информации источника, главный тренер клуба из Эр-Рияда Луиш Каштру сообщил о том, что португалец находится на завершающей стадии своего восстановления от травмы.

О повреждении футболиста стало известно во время поездки саудовской команды в Китай на прошлой неделе. В связи с этим были отменены два товарищеских поединка в стране.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Каштру Луиш  Криштиану Роналду  Месси Лионель
Перевод с globo.com Фото: Аккаунт ФК «Аль-Наср» (Эр-Рияд) в соцсети «X»
ОфициальноРоналду и Месси пропустят матч «Аль-Насра» и «Интер Майами»
Сегодня, 20:48
ОфициальноСтал известен состав «Динамо» на Кубок Легенд
23 января
Мбаппе снова может сыграть в финале против Месси. Олимпиада в Париже ждёт звёзд
22 январяВадим Багров в блоге Смотри шире
Семак: «Есть нехватка российских игроков в нашем заявочном листе»
21 января
Месси и Ди Мария хотят сыграть на Олимпийских играх за Аргентину
20 января
Амарал считает, что число игроков первой команды «Спартака» нужно сократить
19 января
Сортировать
Все комментарии
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ AgamagA_____ (раскрыть)
сегодня в 11:25
Скажи честно ты сам веришь в то что Роналду боится проиграть в товарищеском матче? тем более я уверен что руководство обоих клубов согласовывали этот матч с роналду и месси. Я понимаю ты любишь принижать роналду из за болельщиков роналду которые в свою очередь тоже утверждали бы что месси боится проиграть если бы тот получил травму.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:03, ред.
Самолюбие не позволяет пожать перед матчем руку чемпиону мира и восьмикратному обладателю ЗМ, поэтому "травма" и тренерское прикрытие.
Симулировать - не привыкать.
112910415
112910415
сегодня в 06:05
тяжелое разочарование, однако
AgamagA_____
AgamagA_____
вчера в 23:37
Так тщательно оберегают личность Роналду, что начали писать, якобы футбол для арабов - это что-то второстепенное, а ковры и скакуны - это показатель успеха и высшая степень самолюбия.
Откуда взято? Из восточных книг или из мультфильма "Алладин"?
Всё течёт, всё меняется, пора уже оставить мифы в прошлом. Живите настоящим, наконец!
Другие у них нынче приоритеты, только вот не смогут поднять уровень своего футбола до европейского за счёт нескольких топ футболистов, которые охотно стараются покинуть спустя полгода.
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ 1580556558 (раскрыть)
вчера в 23:23
Не был, а есть.. Он там посол по туризму.. И вернуть его хотят на постоянку.. Но у них ничего не получится.. На постоянке - там уже есть кому верблюдов считать..
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ lk_483777 (раскрыть)
вчера в 23:18
ЧМ покупается кто придумал? Обидно, что Франция уступила в финале?
1580556558
1580556558 ответ Не Эго Ист (раскрыть)
вчера в 23:13
Вернуть Месси? А он у него был?
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
вчера в 23:11
Не успел подготовиться, да и не хочет ещё раз проиграть.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Не Эго Ист (раскрыть)
вчера в 22:43
    Не Эго Ист
    Не Эго Ист ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 22:34
      АРМЕЕЦ__06
      АРМЕЕЦ__06 ответ AgamagA_____ (раскрыть)
      вчера в 22:10
      Тогда зачем он сыграл в прошлом году с псж почти сразу после чемпионата мира. Зачем сочинять эти сказки?
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Не Эго Ист (раскрыть)
      вчера в 22:00
      ну да ну да, в сезоне 12/13 Рон с барсой делал то, что разрешено самым близким)) шесть аж раз
      Elliada_
      Elliada_ ответ DXTK (раскрыть)
      вчера в 21:56
      У него странные травмы. Скорее придуманные. Из недавнего: не поехал в Таджикистан, якобы травма. В общем, когда не хочет играть, сразу травма появляется, а потом чудесным образом исчезает. Начнутся официальные игры, сразу травма исчезнет.
      K_TS16
      K_TS16
      вчера в 21:48
      Зассал
      Димон Булыкин
      Димон Булыкин
      вчера в 21:47
      Тогда смысл этого матча? Надо переносить!
      Ruslik1982
      Ruslik1982
      вчера в 21:43
      сжало очко, когда узнал что придется играть против Месси, доктора который день не могут разжать
      DXTK
      DXTK
      вчера в 21:23
      Видимо такая же травма как и в финале Евро, партнеры тащат и побеждают Роналду скачет на бровке и будто все в порядке. Небось на матче возле тренера будет сидеть.
      Kosmos58
      Kosmos58 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 21:21
      А кто такой херкоров? У коров же вымя!
      Elliada_
      Elliada_ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 21:01
      Глобально мыслишь.
      Не Эго Ист
      Не Эго Ист
      вчера в 20:49
      Абсолютно верно.. Балласт действительно здесь необязателен.. Министр спорта Аравии шейх Турки, входящий в Королевскую семью, до сих пор мечтает вернуть Месси в Аравию из Майами.. Именно поэтому он оказал королевский приём Месси и Ко.. Как видно здесь присутствовали и представители Насра и Хиляля.. Но Авейру здесь и не пахнет.. Вот он и выкинул опять свои очередные "кони" в виде травмы.. А Каштру его прикрыл..
      https://twitter.com/i/status/1752730009389658431
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
      вчера в 20:30, ред.
      Ты не понял, что я хочу ?
      Хм... Совсем немногого. Я хочу, чтобы Киркоров съездил в Иркутск и наконец построил там футбольный стадион.
      Не Эго Ист
      Не Эго Ист ответ Elliada_ (раскрыть)
      вчера в 20:19
      А-ха-ха-ха.. 😀😀😀👍👍👏👏👏..
      Не Эго Ист
      Не Эго Ист
      вчера в 20:17
      Может зря накинулись все на Авейру.. А вдруг у него совесть проснулась и он решил сдать на склад самый позорный ЗМ 13-года в истории футбола.. Взял уже билеты в Париж.. А тут какой-то товарняк.. А-ха-ха-ха..😀🤭
      Capral
      Capral
      вчера в 20:14
      Сенатов, а разве нынешние выступления Рона в СА, а Месси в США- не являются ШОУ? Оба, уже давно пришли с базара, а присутствие обоих, в своих, так называемых чемпионатах- не более чем сочная реклама, или, в лучшем случае- популяризация европейского футбола в этих странах. Я, к примеру, с удовольствием посмотрел бы игру, двух звездных игроков, пусть, даже, на таком примитивном уровне... Весь мировой футбол, давно уже стал, одним, большим ШОУ.
      Шишанутый
      Шишанутый
      вчера в 20:09
      Без Роналду этот матч не прдеставляет интереса. Интер Маями похоже что будет играть с дублерами Аль-Насра ведь часть игроков еще с Кубка Африки не вернулась. Повезло Месське, может даже гол забьет.
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      вчера в 19:55
      Представим себе, что Роналду здоров и примет участие в матче. Что от этого изменится ? Встреча - шоу, и ничего более. Лично я эту игру не приму всерьёз и, на мой взгляд, правильно сделаю. А если бы пришлось лицезреть её по телевизору, отнесусь спокойно, без аффекта от встречи "двух великих". Всего по одной причине: товарняк и есть товарняк, как бы его не превозносили и не преподносили.
      Elliada_
      Elliada_ ответ lk_483777 (раскрыть)
      вчера в 19:53
      Уважай на здоровье.
      Elliada_
      Elliada_ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 19:52
      Как скажешь. Я так и не понял, чего ты хочешь. Ты победил.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
      вчера в 19:51, ред.
      Ты не то же самое говорил.
      Ты сказал, что Рон не повысил заполняемость трибун; вот приедет Месси и будет на стадионе народ. Я же тебе ответил, что для араба - саудита глазеть что на Рона, что на Месси - едино. Им абсолютно фиолетово до Игры обоих.
      lk_483777
      lk_483777 ответ Elliada_ (раскрыть)
      вчера в 19:44
      Теперь голосование-это залог победы. Дожили...
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       