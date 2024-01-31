Роналду не сыграет против Месси в матче «Аль-Насра» с «Интер Майами»

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вчера, 17:56

Нападающий «Аль-Насра» не сыграет в товарищеском матче с «Интер Майами», в составе которого выступает форвард .

По информации источника, главный тренер клуба из Эр-Рияда сообщил о том, что португалец находится на завершающей стадии своего восстановления от травмы.

О повреждении футболиста стало известно во время поездки саудовской команды в Китай на прошлой неделе. В связи с этим были отменены два товарищеских поединка в стране.