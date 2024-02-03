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Ибрагимович может поспособствовать приглашению Конте в «Милан»

вчера, 09:52

По информации источника со ссылкой на La Repubblica, Златан Ибрагимович считает Антонио Конте идеальной заменой Стефано Пиоли на посту главного тренера клуба.

Сообщается, что экс-футболист будет играть ключевую роль в переговорах с бывшим наставником «Ювентуса» и «Интера».

Отмечается, что Ибрагимович находится в хороших отношениях с Конте, однако это ещё не означает, что тот обязательно возглавит «россонери» перед следующим сезоном. Препятствием может стать очень большая зарплата, трансферные требования итальянца, также он не хочет, чтобы летом команду покинули Мик Меньян, Тео Эрнандес и Рафаэл Леау.

Кроме того, «Милан» может рассмотреть Тиаго Мотту, Раффаэле Палладино, Роберто Де Дзерби и Юргена Клоппа в случае отказа Конте.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 18:36
Клопп был бы наилучшим выбором, если дать ему адекватное время на строительство команды. Конте — капризный и дорогой.
jywk8ubz97aw
jywk8ubz97aw
вчера в 10:32
Зачем Милану Конте?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:58
ой да ладно, Ибра не всесилен и мало чем он сможет помочь в данном вопросе
2ygrah7wuhrs
2ygrah7wuhrs
вчера в 09:58
Один чудак другого за собой тянет
Гость
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