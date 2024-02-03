Ибрагимович может поспособствовать приглашению Конте в «Милан»

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вчера, 09:52

По информации источника со ссылкой на La Repubblica, считает идеальной заменой на посту главного тренера клуба.

Сообщается, что экс-футболист будет играть ключевую роль в переговорах с бывшим наставником «Ювентуса» и «Интера».

Отмечается, что Ибрагимович находится в хороших отношениях с Конте, однако это ещё не означает, что тот обязательно возглавит «россонери» перед следующим сезоном. Препятствием может стать очень большая зарплата, трансферные требования итальянца, также он не хочет, чтобы летом команду покинули Мик Меньян, Тео Эрнандес и Рафаэл Леау.

Кроме того, «Милан» может рассмотреть Тиаго Мотту, Раффаэле Палладино, Роберто Де Дзерби и Юргена Клоппа в случае отказа Конте.