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Лапорта: «Никогда не думал об увольнении Хави»

вчера, 12:23

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что не собирался увольнять главного тренера «сине-гранатовых» Хави.

Он сказал мне, что лучше всего уйти, что он уходит в отставку и отказывается от оставшегося года своего контракта. Он сказал это с такой убеждённостью, что нам пришлось его выслушать. Я сказал ему, что, если нам придётся убедить его остаться, мы так и сделаем, но он ответил, что подумал, что на него оказывается сильное давление. Я сказал ему, что согласился на эту формулу — остаться до 30 июня — только потому, что это он. В первой половине сезона он вывел команду в Лигу чемпионов, в прошлом году выиграл лигу и Суперкубок, а в этом сезоне, когда мы все были уверены, что улучшили состав, всё пошло не так. Я никогда не думал о его увольнении.

Ранее Хави высказался о взаимоотношениях с Лапортой.

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Все комментарии
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 21:32
Прям никогда никогда
???
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Andrei Tarkovsky (раскрыть)
вчера в 20:14
Хави выбрал неподходящие слова для оправданий, когда всё пошло не так, как хотелось, в остальном он молодец! Когда случилась чреда травм у одних ведущих игроков и кризис у других одновременно, пришлось подтягивать молодежь..., так вот тогда его никто за язык не тянул, чтоб кричать, что с этим составом они выиграют всё что угодно и будьте прокляты те, кто считает что это не так!... Но он это сделал! Я понимаю Лапорту, который говорит так из соображений рулевого проекта и для фансектора, который ожидает, что Барса вот-вот восстанет из пепла как птица феникс и опять на некоторый период лет восстановит гегемонию в мировом футболе! Но, когда ты тренер команды, у которой пол-состава в лазарете, а с другой половиной полный ахтунг!.. тут надо как бы вести себя немножечко заткнувшись, а не то оголлтелые фанаты призовут за базарчик отвечать, вот во избежание этих дел Хави и пришлось объявить об отставке по окончании сезона, пока не отмудохали за шальные словечки! а, повторюсь, за язык никто не тянул!
Andrei Tarkovsky
Andrei Tarkovsky
вчера в 18:20
Хави просто выбрал неподходящий момент, чтобы возглавить «Барселону». Тренировать Барсу, когда там играют Месси, Хави и Иньеста это другое, а когда тренируешь сырую команду это совсем противоположное. Во втором случае вам как тренеру придется выкладываться на полную, целыми днями работать над схемами, давать советы молодым игрокам, что им следует внести в свою карьеру. А для этого нужно быть опытным, кем не является Хави. Может быть вернется в Барселону через 10 лет с новыми идеями, а сейчас Барсе нужен другой тренер, которого кстати сложно найти, так как все топ тренеры заняты. Лапорта надеялся на лучшее, а как иначе, если ты директор клуба. После лета посмотрим кого найдут.
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ therapy (раскрыть)
вчера в 17:08
Пол команды отсутствует. Одни старики и молодняк. Баланса нет.
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 17:07
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 15:29
    Ну да, и видимо поэтому ещё за несколько недель до заявления Хави, у него за спиной вел переговоры с потенциальными кандидатами на его место.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 14:30
    Это слишком душещипательная история.
    therapy
    therapy
    вчера в 13:48
    Улучшили, но Хави не знает что делать с ними на поле.
    Andrei Tarkovsky
    Andrei Tarkovsky ответ Kenas Ter-Aristakessian (раскрыть)
    вчера в 13:04
    Хави с Барселоной не выиграет в этом сезоне ни в Ла Лиге, ни в Лиге чемпионов.
    Kenas Ter-Aristakessian
    Kenas Ter-Aristakessian
    вчера в 12:50
    Хави считает, что его уход в конце сезона снимет напряжение с ситуации и даст раздевалке, персоналу и клубу немного места для изменения динамики. Тем не менее, до конца сезона осталось четыре месяца, и каталонский тренер дал понять, что у него еще есть силы бороться за трофеи в этом сезоне. Но это вряд ли произойдет, поскольку Реал Мадрид на подъеме в Ла Лиге, травмированные игроки не будут отсутствовать в течение нескольких месяцев, то есть с составом Реала все в порядке. В Лиге чемпионов может и пройдут ослабевшего Наполи, но потом они встретятся с сильным соперником и вылетят скорее всего.

    Уход Хави был бы правильным решением, потому что у него под рукой либо знаменитые "старички", либо неопытные юнцы. А учитывая тот факт, что он еще и не опытный тренер, вероятность неудачи была высока. Барсе нужен другой тренер, кто умеет работать с молодежью.
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