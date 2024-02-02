Лапорта: «Никогда не думал об увольнении Хави»

Президент «Барселоны» сообщил, что не собирался увольнять главного тренера «сине-гранатовых» .

Он сказал мне, что лучше всего уйти, что он уходит в отставку и отказывается от оставшегося года своего контракта. Он сказал это с такой убеждённостью, что нам пришлось его выслушать. Я сказал ему, что, если нам придётся убедить его остаться, мы так и сделаем, но он ответил, что подумал, что на него оказывается сильное давление. Я сказал ему, что согласился на эту формулу — остаться до 30 июня — только потому, что это он. В первой половине сезона он вывел команду в Лигу чемпионов, в прошлом году выиграл лигу и Суперкубок, а в этом сезоне, когда мы все были уверены, что улучшили состав, всё пошло не так. Я никогда не думал о его увольнении.