Soccer.ru
ГлавнаяБлогиЗа и противЗаграница: тренерские слухи

Зидан боится возглавить сложный проект. Может завершить карьеру тренера

вчера, 12:37
Зидан

Клубы АПЛ присматриваются к великому французу.

В мире много известных тренеров без работы. Например, немцы Лёв и Флик. Ханси в «Баварии» выиграл больше трофеев, чем букв в его фамилии – семь кубков. И может стать наставником «Барселоны». В этот клуб Зидан не перейдет, в отличие от Моуриньо, чей агент активно ищет Жозе новую работу, не ограничиваясь вариантом с «Наполи».

Конте нашел новую работу, а через год будет сага о Клоппе. Поттер, Лопетеги, Виллаш-Боаш, Сульшер и многие другие наставники с опытом в грандах без работы. Год будет богатым на тренерские назначения. И одним из первых на ум приходит Зидан. Работал тренером лишь с «Реалом». Будет ли успешным с другими клубами?

За успех Зидана. Масштаб личности

После решения Клоппа уйти из «Ливерпуля» американские владельцы клуба бросились к Майклу Эдвардсу. Бывший спортивный директор «красных» получил заманчивое предложение возглавить перезагрузку проекта без Юргена. На данный момент отказался искать клубу тренера. Есть внутренние причины, почему Клопп и Эдвардс не хотят работать в «Ливерпуле». Кроме Майкла, владельцы «красных» вышли на Зидана. Оригинальный выбор, но масштаб личности позволяет ставить Зинедина в один ряд с Клоппом. Харизма это козырь. Зидан подкалывал на пресс-конференциях Роналду, но капризный португалец не обижался. Репутация у француза позволяет работать с великими клубами – «Ювентусом», «Баварией», МЮ или «Ливерпулем». Не говоря о третьем возвращении в «Реал» после ухода Анчелотти.

Против успеха. Вальяжное отношение

У опытного тренера быстро наступает этап «ломки», если не работает три года. Тяжело представить такую паузу у Клоппа. Ещё сложнее увидеть пенсионера в Моуриньо. А Зидан спокойно отдыхает. У него нет тренерской одержимости, которая выпалила Клоппа изнутри. Нет внимания к деталям, которое выделяет дотошного Гвардиолу. Зидану не нужно выигрывать в футболе ещё больше, чтобы чувствовать себя счастливым человеком. Зинедин был величайшим игроком и стал невероятно успешным тренером. Также не нужны деньги, что исключает приключения в Саудовской Аравии. Мотивация у Зидана почти нулевая, если не считать скуку от сидения дома и путешествий, которых в жизни знаменитости было невероятно много. Возможно, французу интереснее играть с внучкой Сией, чем работать в АПЛ. И это важный момент.

За успех Зидана. Тщательный выбор

Избирательность не всегда вредит тренерской карьере, особенно в уникальном случае. Зидана нельзя сравнивать с Тухелем и Конте, у него иной масштаб личности в футбольной истории. Зидан правильно сделал, что не возглавил Катар и клубы из Саудовской Аравии. Зинедин верно не спешил предавать марсельские корни работой в ПСЖ. Француз отказал «Ювентусу», но может присмотреться к «Баварии» после Тухеля. А также оценит три варианта в АПЛ – «Челси», МЮ и «Ливерпуль». Спокойный выбор нового места работы дает Зидану время подучить языки, а также набрать штаб, ведь ему нужны сильные помощники, особенно в АПЛ. У Артеты, Клоппа или Гвардиолы целые тренерские команды.

Против успеха. Тактические минусы

Будь Зидан готовым наставником для «Реала», то Анчелотти не вернули бы случайно из «Эвертона». В результате Карло выиграл Лигу чемпионов, а затем отказался от приглашения в сборную Бразилии. Зидана звали в «селесао», но Зинедин хотел работать на сборную Франции. А затем старый президент федерации притащил Дешаму длительный контракт после поражения в финале ЧМ-2022 от Аргентины. Зидан расстроился. Но если говорим о клубе, то одного мастерства мотивации не хватит. Зинедин не славился умением вести переговоры с новичками, не самый болтливый. Тактически «сливочные» хорошо работали в великом составе, но Зидан не лучший тренер для перестройки.

За успех Зидана. Сила будущей команды

Зидан не пошел тренировать «Марсель». Отказался от множества предложений, заканчивая работой на исторической родине предков. Зинедин возглавит только готовую к победам команду, какой был «Реал» после первого ухода Анчелотти и неудачных назначений Переса. Француз хитрый, ждёт лучший вариант. Если Хаби Алонсо покинет Германию, а Зидан возглавит «Баварию», то не исключаем успехи в Бундеслиге и даже финал Лиги чемпионов, ведь немцы годами крутятся в районе полуфинала турнира. С «Ювентусом» такой успех менее вероятен, а вот «Ливерпуль» это команда для больших полуфиналов.

Против успеха. Опыт других легенд

Великие игроки Платини и Беккенбауэр стали тренерами. Мишель удачно работал с Францией на коротком отрезке, но уступил Дании право сыграть в полуфинале Евро-1992. Франц проиграл финал ЧМ-86 Марадоне, а через четыре года взял реванш. Кайзер работал тренером дольше, но не стал создателем победной «Баварии» вместо Хитцфельда на рубеже веков. Кройф тоже ушел после побед с «Барселоной», не было желания работать главным тренером даже в сборной Нидерландов, наследуя учителя Михелса. Великие игроки иногда уходят после первых успехов или неудач в тренерской карьере. Зидан может ценить репутацию победителя в трех сезонах Лиги чемпионов выше нового шанса с риском провала. Страх неудачи откладывает возвращение, а в АПЛ даже более опытных людей сбрасывали с обрыва.

Мнение читателей. Угадайте новый клуб Зидана

Любители прогнозов ставят на МЮ. Большой и опасный проект. Зидана уже приглашали в Манчестер, но бывший директор Эд Вудворд заявил, что Зинедину создадут «Диснейленд для взрослых». Сравнение смутило француза, он отказался. Сейчас может согласиться, но вероятность прорыва невелика, МЮ в раздрае. Достаточно яркого провала Зидана в АПЛ, чтобы вся тренерская карьера скатилась намного ниже нынешних позиций. Самый безопасный вариант это сборная Франции, но Дешам не хочет уходить. Только провал фаворита на Евро оставит Зинедину шанс поработать с «трехцветными». Причина, почему не спешит в клубы? Странная ситуация, знаменитый тренер с одиннадцатью трофеями в «Реале» побаивается, что каждая новая работа будет заметно менее удачной, чем предыдущая.

СлухиНаставник «Порту» — один из фаворитов на должность тренера «Барселоны»
Вчера, 14:02
СлухиЖозе Моуриньо хочет во второй раз возглавить «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 13:10
СлухиЗидан может возглавить «Ливерпуль»
31 января
Хави может вернуться в «Барселону» в будущем
31 января
Приведёт «Милан» к чемпионству. Конте возглавит «россонери» — у Пиоли полгода на спасение
30 январяМаксим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии2
СлухиЛапорта назвал своего кандидата на пост главного тренера «Барселоны»
30 января
Сортировать
Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 15:51
Тренер Зинедин - ой, всё!
happy 50
happy 50
вчера в 20:37, ред.
Зидан выдающийся игрок и тренер с выдающимися результатами в Реале.Безусловно,управлять Реалом сложно.Поставь любого из нас,Реал будет во второй десятке чемпионата Испании,потому что это реально сложно тренировать звезд.Дальше у него пошел длительный отдых.Нет страсти к футболу,желания рисковать,как дажу у того же Моуриньо.Он уже не получает приглашений от топ клубов и берется даже за заранее провальные проекты вроде Тоттенхема и Ромы.И умудряется сделать два финала еврокубков подряд.Он не боится потерять репутацию в клубах середняках.Поэтому на него всегда есть спрос.Зидан носит корону на голове.Он до сих пор вспоминает свои успехи в Реале.Но это все в прошлом.Тухель тоже с Челси еврокубки выигрывал,а сейчас чемпионом Германии стал.Даже Моуриньо имеет недавний Кубок Конференций.Вот мы в захвате от Клоппа,хотя он не выигрывает по пять трофеев за год.Но у него есть страсть.Зидан слишком выжидает и ищет легкости.Папа Карло в Реале остается еще.А Зизу совсем потеряет страсть к футболу и закончит карьеру как Кройф,хотя в 90- х он давал жару с Барселоной.Ну а даже Манчини будет продолжать работать,выслушивать тонну критики ,но работать.Зидан до сих пор живет тем временем,когда он вснех рвал.У него был годами один и тот же состав.В его эпоху Реал совсем не покупал игроков.Никто ничего не забывает,но появляются новые кумиры.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:38
Так Зидан уже давно завершил карьеру тренера.
Этот трус никогда больше не будет тренировать.
Помню как дырявый плохо высказался про мать Зидана, когда он его заменил, а после ещё и оправдывал того, что мол не скажешь на эмоциях.
Вот тогда как человек он для меня исчез, так поступают только трусы даже за маму не постоял.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 19:17
Какая-то незаконченная мысль.
Зидан - всё! Наше всё? Или в смысле, что он Вселенная, настолько крут?

Это если позитивно мыслить. А если негативно, то Зидан - всё, может означать, что закончился, спёкся, завершил карьеру.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 19:15
Зидан - всё!
etp2bvzqepat
etp2bvzqepat
вчера в 17:04
Зидану все по плечу! И бояться не х..
e2kr625kskwk
e2kr625kskwk ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 17:03
Писать что то нужно же!!! Все темы пережеванны по многу раз. Остаётся что то вымышлять!!!! 😅
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 16:24
Мдаааа...
Новости из ничего придумывают
Так можно про любого тренера сказать что нибудь

Например
Аллегри боится возглавить Манчестер Юнайтед потому что не работал с английскими клубами
Или Гвардиолла боитсся возглавить Интер потому что потому
Зачем придумывать такое ?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 15:12, ред.
Ну заголовок не очень верный. Он дважды был в Реале. Это ли не самый сложный проект, держать на вершине лучший клуб мира?
Он хотел в сборную Франции. Там тоже не позволят провалов.
Не все как Мбаппе, удавятся за каждую копейку. На жизнь заработал, живёт в удовольствие, много детей, следит за их успехами.
Deville
Deville
вчера в 14:34, ред.
Зизу просто ждет, когда освободится место тренера сборной Франции, на клубном уровне он все выиграл, хочет теперь попробовать и в сборной, хотя я честно думал что он возглавит ювентус, еще один бывший клуб.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 14:07
После Семака придет в Зенит, с его админ ресурсом и деньгами народными чемпионство можно 10 лет подряд брать)))
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 12:47
Конечно боится — это факт. Ту команду Реала готовили Бенитес, Анчелотти и Моуриньо, а он возглавил команду в самый подходящий момент, когда все были на пике своей игры.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 