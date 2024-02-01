Зидан боится возглавить сложный проект. Может завершить карьеру тренера

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вчера, 12:37

Клубы АПЛ присматриваются к великому французу.

В мире много известных тренеров без работы. Например, немцы Лёв и Флик. Ханси в «Баварии» выиграл больше трофеев, чем букв в его фамилии – семь кубков. И может стать наставником «Барселоны». В этот клуб Зидан не перейдет, в отличие от Моуриньо, чей агент активно ищет Жозе новую работу, не ограничиваясь вариантом с «Наполи».

Конте нашел новую работу, а через год будет сага о Клоппе. Поттер, Лопетеги, Виллаш-Боаш, Сульшер и многие другие наставники с опытом в грандах без работы. Год будет богатым на тренерские назначения. И одним из первых на ум приходит Зидан. Работал тренером лишь с «Реалом». Будет ли успешным с другими клубами?

За успех Зидана. Масштаб личности

После решения Клоппа уйти из «Ливерпуля» американские владельцы клуба бросились к Майклу Эдвардсу. Бывший спортивный директор «красных» получил заманчивое предложение возглавить перезагрузку проекта без Юргена. На данный момент отказался искать клубу тренера. Есть внутренние причины, почему Клопп и Эдвардс не хотят работать в «Ливерпуле». Кроме Майкла, владельцы «красных» вышли на Зидана. Оригинальный выбор, но масштаб личности позволяет ставить Зинедина в один ряд с Клоппом. Харизма это козырь. Зидан подкалывал на пресс-конференциях Роналду, но капризный португалец не обижался. Репутация у француза позволяет работать с великими клубами – «Ювентусом», «Баварией», МЮ или «Ливерпулем». Не говоря о третьем возвращении в «Реал» после ухода Анчелотти.

Против успеха. Вальяжное отношение

У опытного тренера быстро наступает этап «ломки», если не работает три года. Тяжело представить такую паузу у Клоппа. Ещё сложнее увидеть пенсионера в Моуриньо. А Зидан спокойно отдыхает. У него нет тренерской одержимости, которая выпалила Клоппа изнутри. Нет внимания к деталям, которое выделяет дотошного Гвардиолу. Зидану не нужно выигрывать в футболе ещё больше, чтобы чувствовать себя счастливым человеком. Зинедин был величайшим игроком и стал невероятно успешным тренером. Также не нужны деньги, что исключает приключения в Саудовской Аравии. Мотивация у Зидана почти нулевая, если не считать скуку от сидения дома и путешествий, которых в жизни знаменитости было невероятно много. Возможно, французу интереснее играть с внучкой Сией, чем работать в АПЛ . И это важный момент.

За успех Зидана. Тщательный выбор

Избирательность не всегда вредит тренерской карьере, особенно в уникальном случае. Зидана нельзя сравнивать с Тухелем и Конте, у него иной масштаб личности в футбольной истории. Зидан правильно сделал, что не возглавил Катар и клубы из Саудовской Аравии. Зинедин верно не спешил предавать марсельские корни работой в ПСЖ . Француз отказал «Ювентусу», но может присмотреться к «Баварии» после Тухеля. А также оценит три варианта в АПЛ – «Челси», МЮ и «Ливерпуль». Спокойный выбор нового места работы дает Зидану время подучить языки, а также набрать штаб, ведь ему нужны сильные помощники, особенно в АПЛ . У Артеты, Клоппа или Гвардиолы целые тренерские команды.

Против успеха. Тактические минусы

Будь Зидан готовым наставником для «Реала», то Анчелотти не вернули бы случайно из «Эвертона». В результате Карло выиграл Лигу чемпионов, а затем отказался от приглашения в сборную Бразилии. Зидана звали в «селесао», но Зинедин хотел работать на сборную Франции. А затем старый президент федерации притащил Дешаму длительный контракт после поражения в финале ЧМ -2022 от Аргентины. Зидан расстроился. Но если говорим о клубе, то одного мастерства мотивации не хватит. Зинедин не славился умением вести переговоры с новичками, не самый болтливый. Тактически «сливочные» хорошо работали в великом составе, но Зидан не лучший тренер для перестройки.

За успех Зидана. Сила будущей команды

Зидан не пошел тренировать «Марсель». Отказался от множества предложений, заканчивая работой на исторической родине предков. Зинедин возглавит только готовую к победам команду, какой был «Реал» после первого ухода Анчелотти и неудачных назначений Переса. Француз хитрый, ждёт лучший вариант. Если Хаби Алонсо покинет Германию, а Зидан возглавит «Баварию», то не исключаем успехи в Бундеслиге и даже финал Лиги чемпионов, ведь немцы годами крутятся в районе полуфинала турнира. С «Ювентусом» такой успех менее вероятен, а вот «Ливерпуль» это команда для больших полуфиналов.

Против успеха. Опыт других легенд

Великие игроки Платини и Беккенбауэр стали тренерами. Мишель удачно работал с Францией на коротком отрезке, но уступил Дании право сыграть в полуфинале Евро-1992. Франц проиграл финал ЧМ -86 Марадоне, а через четыре года взял реванш. Кайзер работал тренером дольше, но не стал создателем победной «Баварии» вместо Хитцфельда на рубеже веков. Кройф тоже ушел после побед с «Барселоной», не было желания работать главным тренером даже в сборной Нидерландов, наследуя учителя Михелса. Великие игроки иногда уходят после первых успехов или неудач в тренерской карьере. Зидан может ценить репутацию победителя в трех сезонах Лиги чемпионов выше нового шанса с риском провала. Страх неудачи откладывает возвращение, а в АПЛ даже более опытных людей сбрасывали с обрыва.

Мнение читателей. Угадайте новый клуб Зидана