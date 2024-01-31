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Хави может вернуться в «Барселону» в будущем

вчера, 08:21

Главный тренер «Барселоны» Хави, который объявил, что покинет клуб по окончании нынешнего сезона, заявил о своем возможном возвращении в будущем в эту команду.

Я не исключаю возвращения. «Барса» может положиться на меня во всем, но я думаю, что сейчас я ей не нужен. Я уже всё решил.

Считаю, что труд не ценится.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Randomjkee (раскрыть)
вчера в 18:59
Сложно сказать, потому что у "Барселоны" ряд дорогих игроков, которые не смогли себя проявить, плюс трансферы что до Хави, что при Хави крайне неудачные. Рафинья, Кунде, Лева стоили дорого, а на выходе ныне пшик.
Randomjkee
Randomjkee ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:42
Друже, с нынешним составом Барселоны реально добиться высот другому тренеру? ( не рофл)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:30
Надевай бутсы и вперед
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:34
Значит каталонцу всё же лучше знать про "социальный мадридизм", если он есть. Писать об этом из другой страны, не покинув домашнюю атмосферу невозможно.

Для того чтобы выиграть чемпионат, Барса должна быть лучше почти во всём, иначе не выиграть. И это тоже не секрет. Потому что столичные всё же имеют власти и ресурсов больше.
therapy
therapy
вчера в 11:51
Зачем говорить о возвращении, если считаешь, что тебя там не ценят, Очень большого мнения о себе как о тренере, Пока Барса создала Хави как тренера, а не Хави Барсу.
Elliada_
Elliada_
вчера в 10:44
Как тренер, он вряд ли вернется.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 10:28
Сейчас шейхи оценят снова и он вернётся за бешеные лямы пинать органы в Верблюд-Лиге)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:27
Я бы на месте Хави пересмотрел свой характер.

Пока всё шло хорошо в чемпионате, он всё равно искал виноватых постоянно и виноват у него был в основном Перес (внезапно), про "социальный мадридизм" он высказался не раз и не два.

Даже ещё недавно, после победы "Реала" над "Альмерией", на пресс-конференции он половину времени посвятил тому, что "Барселона" не сможет выиграть чемпионат, пока судьи помогают "Реалу".

Теперь он намекает на Лапорту бесконечно.

Как есть известный анекдот про продажу слона новым русским, так и про Хави можно сказать "Нет, так ты никак не продашь слона", иначе говоря, если в любой ситуации ты половину времени ноешь, то ты никакой боевой команды даже и построить не сможешь.

Последними интервью Хави очень ясно даёт понять, что большая часть проблем в "Барселоне" именно и была в нём.
112910415
112910415
вчера в 10:05
зря он взял такую тональность, что не ценят !
и зря повторяет раз за разом
ОПС
ОПС
вчера в 09:43
Может быть лет через надцать, когда тренерского багажа будет с избыток. А пока, только слова.
lotsman
lotsman
вчера в 09:39
Подучится немного, поднаберётся мастерства и вернётся.
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:29
Думаю что в качестве тренера он уже не вернется... если только куда то в управление.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 09:28
Мне вот непонятно, почему он постоянно повторяет про то, что его не ценят и все такое.
В руководстве клуба сидят мерзавцы разных калибров, но это не отменяет того факта, что в этом сезоне команда под руководством Хави деградирует, пробивая в каждом матче очередное дно. Сколько антирекордов он вместе с игроками побил походу сезона.. это должны оценить болельщики? Чего он ожидал? Его никто не выгонял, сам же захотел уйти в конце года.
Он начинает напоминать Моуринью, который в своих неудачах винит всех вокруг, но не себя. Такое поведение Хави уже начинает выбешивать.
Я понимаю, что это не самый топовый состав, но эти игроки, индивидуально точно сильнее игроков Жироны, это факт. Но это не мешает скромному коллективу показывать отличный футбол, чего не скажешь про Барселону в этом сезоне.
q47ks9k2fbqb
q47ks9k2fbqb
вчера в 08:43
Нужно поднабраться где-нибудь тренерского мастерства, но после Барселоны Сегунду тренировать он уже не захочет. Ему клуб с именем подавай теперь.
rb436kg2ds3r
rb436kg2ds3r
вчера в 08:35
Нет ему смысла туда возвращаться
Гость
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