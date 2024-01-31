Хави может вернуться в «Барселону» в будущем

Главный тренер «Барселоны» , который объявил, что покинет клуб по окончании нынешнего сезона, заявил о своем возможном возвращении в будущем в эту команду.

Я не исключаю возвращения. «Барса» может положиться на меня во всем, но я думаю, что сейчас я ей не нужен. Я уже всё решил.

Считаю, что труд не ценится.