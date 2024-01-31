Хави может вернуться в «Барселону» в будущем

Главный тренер «Барселоны» Хави, который объявил, что покинет клуб по окончании нынешнего сезона, заявил о своем возможном возвращении в будущем в эту команду.
Я не исключаю возвращения. «Барса» может положиться на меня во всем, но я думаю, что сейчас я ей не нужен. Я уже всё решил.
Считаю, что труд не ценится.
Пока всё шло хорошо в чемпионате, он всё равно искал виноватых постоянно и виноват у него был в основном Перес (внезапно), про "социальный мадридизм" он высказался не раз и не два.
Даже ещё недавно, после победы "Реала" над "Альмерией", на пресс-конференции он половину времени посвятил тому, что "Барселона" не сможет выиграть чемпионат, пока судьи помогают "Реалу".
Теперь он намекает на Лапорту бесконечно.
Как есть известный анекдот про продажу слона новым русским, так и про Хави можно сказать "Нет, так ты никак не продашь слона", иначе говоря, если в любой ситуации ты половину времени ноешь, то ты никакой боевой команды даже и построить не сможешь.
Последними интервью Хави очень ясно даёт понять, что большая часть проблем в "Барселоне" именно и была в нём.
Пока всё шло хорошо в чемпионате, он всё равно искал виноватых постоянно и виноват у него был в основном Перес (внезапно), про "социальный мадридизм" он высказался не раз и не два.
Даже ещё недавно, после победы "Реала" над "Альмерией", на пресс-конференции он половину времени посвятил тому, что "Барселона" не сможет выиграть чемпионат, пока судьи помогают "Реалу".
Теперь он намекает на Лапорту бесконечно.
Как есть известный анекдот про продажу слона новым русским, так и про Хави можно сказать "Нет, так ты никак не продашь слона", иначе говоря, если в любой ситуации ты половину времени ноешь, то ты никакой боевой команды даже и построить не сможешь.
Последними интервью Хави очень ясно даёт понять, что большая часть проблем в "Барселоне" именно и была в нём.