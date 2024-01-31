Зидан может возглавить «Ливерпуль»

Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан имеет шансы стать наставником «Ливерпуля».
Сообщается, что представители «красных» уже связались с рулевым, ответ француза пока что не известен.
«Ливерпуль» готов предоставить Зидану возможность подписать любого футболиста.
Видимо, скандальные походы в ЛЧ с Реалом сильно запечатлелись в сознании и не дают ему достаточной воли, чтобы испытать свою репутацию в иных условиях
Видимо, скандальные походы в ЛЧ с Реалом сильно запечатлелись в сознании и не дают ему достаточной воли, чтобы испытать свою репутацию в иных условиях
По мне allemz близок к правде (если не считать сомнительных инсинуаций) - как отмечают в основном аналитики, у Зидана не то, чтобы слишком много своих идей, он в основном использовал идеи Анчелотти, у которого был помощником, играл ромб, плюс имел самый топовый состав "Реала" за всё время (сейчас тоже неплох, но прямо сейчас из четырёх линий сильные максимум 1.5, в защите только 2 неплохих, вратаря нет, ЦФ тоже считай нет). И, учитывая, что возвращение в "Реал" не удалось, вероятно, он боиться заруинить репутацию.
По мне allemz близок к правде (если не считать сомнительных инсинуаций) - как отмечают в основном аналитики, у Зидана не то, чтобы слишком много своих идей, он в основном использовал идеи Анчелотти, у которого был помощником, играл ромб, плюс имел самый топовый состав "Реала" за всё время (сейчас тоже неплох, но прямо сейчас из четырёх линий сильные максимум 1.5, в защите только 2 неплохих, вратаря нет, ЦФ тоже считай нет). И, учитывая, что возвращение в "Реал" не удалось, вероятно, он боиться заруинить репутацию.