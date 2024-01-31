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Зидан может возглавить «Ливерпуль»

вчера, 11:23

Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан имеет шансы стать наставником «Ливерпуля».

Сообщается, что представители «красных» уже связались с рулевым, ответ француза пока что не известен.

«Ливерпуль» готов предоставить Зидану возможность подписать любого футболиста.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 21:47
никуда он не пойдет. Зидан знает, что для побед в ЛЧ нужно покупать не игроков, а судей и организаторов.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:19
Ливерпуль ждёт судьба МЮ Фергюсона
Elliada_
Elliada_ ответ lk_483777 (раскрыть)
вчера в 21:05
Сити выиграл 5 АПЛ, Ливерпуль только один раз и с помощью судей. Вот вся разница.
lk_483777
lk_483777 ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 19:49
Вот да же ты не можешь никого больше вспомнить кроме салаха и ван дейка. Да потому что больше никого и нет.
Сколько потрачено бабла на мс и топ игроков? Лярды.
Вот и все на этом.
Elliada_
Elliada_ ответ lk_483777 (раскрыть)
вчера в 19:31
Опять же. Не лень было столько накалякать? А сказку про средних игроков другим рассказывай. Ван Дейк больше 70 млн был куплен, Салах за 42 млн и т. д.
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 19:30
Понятно. Спасибо!
У Днепра, действительно состав был сильный, что они и в чемпионате Украины доказывали. Маркевичу удалось собрать и сыграть сильный состав, где нашлось место, даже, такому недалекому игроку как Селезнев.
lk_483777
lk_483777 ответ lk_483777 (раскрыть)
вчера в 19:22
    lk_483777
    lk_483777 ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 19:18
      Rafael Benitez
      Rafael Benitez ответ Байкал-38 (раскрыть)
      вчера в 19:08
      Да там скорее всего не Роналду решал, а вся команда была на пике.
      Как известно рекордный счёт 8-0 с Реалом в КЕЧ/ЛЧ установил Карниглия в 1958 году, после него такое достижение повторил Бенитес с Реалом обыграв Мальме 8-0. Бенитес делал это с Ливерпулем в матче Бешикташем 8-0 в 2008 и с Реалом в ЛЧ в 2015. Тогда при Карниглии когда они установили рекордный счёт Реал в последующем выиграл еще 3 ЛЧ (в 1958, 1959, 1960), прям как в нашу эпоху в 2016, 2017, 2018. Может Бенитес установил мистическое заклинание тем самым для Реала ) И пожелал всего хорошего, а дальше разбирайтесь сами ) Уход Бенитеса из Реала спутало все и кто есть кто.
      А так схожесть эпох есть, ведь тогда Реал выиграл 5 Кубков ЛЧ и Реал был на пике, как в наше время. Для нашей эпохи не хватило победы Реала в 2015, чтобы в совокупности было 5 Кубков ЛЧ подряд у Реала.
      lk_483777
      lk_483777 ответ Elliada_ (раскрыть)
      вчера в 19:05
      Когда у тебя крутых игроков по пальцам пересчитать и они выходят из игры по некоторым причинам, не трудно догадаться, что в игре будет кризис. Ведь полноценной замены им нет. Трудно будет получить 100% сыгранность всех игроков. У Юргена в основном были средние игроки, которые в дальнейшем вырастали в топы. И он поднимал команду на первые места и финалы в лч. В это я считаю круто, респект. А когда у тебя бюджет бесконечный и ты собираешь любых игроков со всего мира, да по любым цена, трудно все прос..ть., хотя некоторые умудряются( ПСЖ, Челси)
      Elliada_
      Elliada_ ответ lk_483777 (раскрыть)
      вчера в 18:56
        lk_483777
        lk_483777 ответ Elliada_ (раскрыть)
        вчера в 18:53, ред.
        Смена тренера чаще всего проходит болезненно для всех клубов. Главное сделать правильный выбор тренера для Ливера. Будут деньги на топ трансферы и тогда топ 4 обеспечено. Ливерпуль, как я помню, редко сидел в середине таблицы. В основном в топ 4 или 5-6 места, что тоже очень круто. Ведь денег на топовых игроков не так много.
        Не то что у МС и лысого. У последнего всегда карт бланж во всех клубах и 3 состава. А потом "вау" 37 трофеев. Еще было. Короче шарлатан он и в Африке шарлатан.
        П.с. посмотрим что будет после того как уйдут шейхи, а с ними и деньги. Да и пеп уйдёт скорее всего. В этом случае он уже не конкурент, по крайне мере очень сомнительно. Он не будет портить свою "репутацию"
        CSKA2012
        CSKA2012
        вчера в 18:48, ред.
        Если так то 3 лч подряд у колбасных в кармане ))
        Elliada_
        Elliada_ ответ FootFun (раскрыть)
        вчера в 18:32
        Ну вот только подтверждения моих слов. Ушли 2 игрока и он поплыл.
        Rafael Benitez
        Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 18:13, ред.
        У Днепра был инвестор миллиардер на тот момент и в составе играли хорошие игроки, играл Коноплянка. Да и Севильи пришлось повозиться в финале ЛЕ.
        Бенитес дошёл до 1/2 ЛЕ с Наполи и все таки прошёл дальше в ЛЕ с Наполи, если сравнивать с Сарри который остановился с Наполи в 1/16 финала ЛЕ и с Анчелотти который дошёл с Наполи до 1/4 ЛЕ.
        Бенитеса считают кубковым тренером (Финал ЛЧ 2005, 2007, полуфинал 2008 с Ливерпулем. Финал ЛЕ 2004, 2013 с Валенсией и Челси, полуфинал ЛЕ 2010, 2015 с Ливерпулем и Наполи. Четвертьфинал ЛЧ с Валенсией и Ливерпулем). Бенитес лишь однажды проиграл Бенфике в 1/8 с Ливерпулем в 2006 году, но как видим ниже 1/4 стадии Бенитес не падал.
        Байкал-38
        Байкал-38 ответ shur (комментарий удален) (раскрыть)
        вчера в 17:58
        Да кстати Зидан пустышка, там реально команда была классная, там погоду делал дырявый, а Зидан как чухан сидел.
        Помню как дырявый его мать последними словами поносил, когда Зидан его заменил, но Зидан проглотил обиду, так как знает, что он никто был.
        Ну одно дело Матерацци за слова о сестре ответить, а другое дело против дырявого пойти, даже если мать унижают.
        Даже уважения к таким как Зидан нет.
        Capral
        Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
        вчера в 17:37
        Приветствую, Уважаемый!!!
        Во всём согласен. Скажу больше, в финале Ливер-Милан, болел, однозначно за Ливер, хотя, после 1го тайма выключил и ушел.. Вернулся домой, слышу крик соседа- ГОООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сразу понял- Ливер забил, потому знал, что сосед болела Ливера!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Включаю, вижу 3:3, ну и последущая победа Ливера!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

        Но вот, чего понять не могу, как и почему, Бенитес мог проиграть Днепру, по сумме двух игр в 2015, в 1/2??? Да, я помню, тот, трехметровый офсайд, с котрого Днепр сравнял, но всёже, почему так получилось? И тогда, я болел за Бенитеса.
        Байкал-38
        Байкал-38 ответ 5a8wsw3x6sm8 (комментарий удален) (раскрыть)
        вчера в 17:32, ред.
        Есть мнение, что тот Реал и без него бы так играл.
        А что потом было? Где гениальность Зидана потом проявилась?
        Он как трус шкерится и отклоняет все предлажения, знает, что опозорится.
        Не правда ли shur? А что инкогнито?
        Я то тебя вижу!!!
        Rafael Benitez
        Rafael Benitez ответ therapy (раскрыть)
        вчера в 17:27, ред.
        Новое хорошо забытое старое )
        Бенитесу нужна перезагрузка, Клоппу отдых )
        Байкал-38
        Байкал-38
        вчера в 17:01
        Ну, что за очередной цирк?
        Зидан трус который страдает комплексом неполноценности.
        Его куда только не сватали но его нигде нет.
        Он боится, что развеят миф о его оегендарности.
        Dudikoff
        Dudikoff
        вчера в 16:53
        Особенно повеселило, что бейсболисты подпишут любого игрока)) Эти жмоты всё это время ехали на горбу Клоппа. Посмотрим, как сейчас выкручиваться будут.
        1580556558
        1580556558
        вчера в 16:22
        Хотелось бы поинтересоваться, а что за источник? Зидан врядли сможет работать успешно в Англии, а боссы Ливерпуля врядли купят Зидану любого игрока.
        VeniaminS
        VeniaminS
        вчера в 16:11
        Подумает,возмет и согласиться возглавить Ливерпуль.
        xajaks
        xajaks
        вчера в 15:59
        У любого тренера шансы 50%, или возглавит или не возглавит)
        Василий 50
        Василий 50
        вчера в 15:39
        Зидан умеет работать со звездами.
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        вчера в 15:23, ред.
        Интересно было бы посмотреть на него в АПЛ. Но лучше в Манчестер Сити.
        Не Эго Ист
        Не Эго Ист
        вчера в 14:23
        Он английского не знает.. Он явно подсиживает Дешама..
        therapy
        therapy ответ Rafael Benitez (раскрыть)
        вчера в 14:15
        Нужен новый Бенитес, Клопп, Даглиш...здесь главное найти его, и не впасть в кому на 30 лет.
        Rafael Benitez
        Rafael Benitez
        вчера в 14:04
        Уход Клоппа ставит Ливерпуль в тупик
        enwumrr3z4sf
        enwumrr3z4sf
        вчера в 14:01
        Всерьёз бы пока не воспринимал эти слухи
        Гость
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