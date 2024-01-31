Зидан может возглавить «Ливерпуль»

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вчера, 11:23

Экс-тренер «Реала» имеет шансы стать наставником «Ливерпуля».

Сообщается, что представители «красных» уже связались с рулевым, ответ француза пока что не известен.

«Ливерпуль» готов предоставить Зидану возможность подписать любого футболиста.