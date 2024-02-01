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Жозе Моуриньо хочет во второй раз возглавить «Манчестер Юнайтед»

вчера, 13:10

Жозе Моуриньо находится без работы после увольнения из «Ромы».

Близкий друг португальского специалиста, который предпочёл остаться анонимным, рассказал:

Его амбиции — вернуться в «Манчестер Юнайтед». Он чувствует, что у него там остались незавершённые дела. Жозе поставил перед собой задачу вернуться в МЮ.

Моуриньо тренировал «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год. С МЮ португалец выиграл Лигу Европы и Кубок Лиги в первом сезоне, а во второй кампании финишировал на 2-м месте в АПЛ.

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Все комментарии
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:39
Человек живёт, пока мечтает и действует.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:22
Седьмой десяток уж....
Купил бы шале у моря...удочку и гамак....
Пусть молодые прыгают из клуба в клуб и доказывают своё умение....
balalay
balalay ответ therapy (раскрыть)
вчера в 20:33
пока нет официальной информации как например озвученной хави о необходимости 1 трофея за сезон - это всего лишь предположения, у МЮ может быть задача попасть в зону ЛЕ, взять кубок Лиги и все что угодно, включая "не выиграть ничего, но по итогу получить право на игру в ЛЧ" и так далее
therapy
therapy ответ balalay (раскрыть)
вчера в 19:49
Боссы денег-фаны трофеев
balalay
balalay ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 19:48
а откуда вы знаете задачи МЮ на сезон? вот искал - не нашел официальной информации чего хотят боссы МЮ
balalay
balalay
вчера в 19:42
вангую, что Моуриньо и близко не подпустят к МЮ
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 19:35, ред.
Назначение Каррика конечно это крайность, возможно МЮ потеряет время и не дадут ему столько времени, а сразу он может не потянуть, под словом "сразу" имеется ввиду сезона 2-3 хотя бы. Все таки пока остались миллионы болельщиков МЮ, а они не станут радоваться маленьким трофеям.
kazakoff
kazakoff ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 19:13
Трофеи для МЮ сейчас это высота непокоримая
Поэтому даже Кубок Англии будет за радость, но амбиции конечно должны быть высокими ведь клуб великий
Возможно даже нужно пригласить Каррика на пост главного, чем чёрт не шутит, да и свой в доску
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 18:55
Да конечно ) Кубок Лиги, Кубок ЛЕ, Кубок ЛК, а это не уровень МЮ. По силе состава МЮ далеко позади МС и Ливерпуля, а требовать с него будут такие задачи как у них. А по составу сейчас МЮ близок к уровню нынешнего Милана, Реал Сосьедада, БД, возможно той же Ромы и Аталанты. Если сравнивать качество состава. Известные игроки в МЮ не пойдут, если только не за деньгами. Чтобы выжать из этой трансферной политики МЮ, нужен такой как Фергюсон который брал с АПЛ с Флетчером, Невиллом и Карриком. А Жозе нужны такие как Дрогба, Роббен, Терри, Галлас, Лэмпард и т.д. В итоге Жозе застрянет где-то посередине, но это лучше, чем Тен Хаг.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:41
Мавр везде Мавр!
therapy
therapy ответ Deville (раскрыть)
вчера в 17:23
После Ван Бастена, Гулита, Кумана, голландский футбол пошёл по пути коммерции, воспитал-пиар-продажа. в случае с Антони купил-пиар-продажа. и Аякс не один такой в Голландии поэтому были игроки такие как Клюверт, Беркамп, Овермарс, братья де Буры, тренерская карьера нулевая у всех, все идут в спортивные советы именно управление клубами, а не тренерам, боюсь что в них денежную составляющую вложили еще при карьере игрока, или же просто боязнь...
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 17:17
Пусть в ПСЖ идёт, МЮ нужен молодой тренер на длительную перспективу, который выстроит команду вокруг себя как это сделал САФ в своё время
feruzbek rajapov
feruzbek rajapov
вчера в 16:42
Давай Моуринию вернис бистреее МЮ надо спасать
только ты можешь толбко ты
Capral
Capral ответ Deville (раскрыть)
вчера в 16:06
По поводу того, что нет сильных тренеров- ни в России, ни в Украине- категорически не согласен. Вы просто не знаете, всех тренеров. Про российских тренеров я давно всё сказал- Федотов и Осинькин- два замечательных российских тренера, имеющих, своё, особое футбольное видение, имеющие, свою футбольную доктрину и свой, непохожий на остальных взгляд на футбол. Другое плохо- оба варятся в собственном соку, не имея выход в Европу, что конечно- обедняет работу и футбол обоих тренеров...

Что касается украинских тренеров, то и здесь, есть свои таланты, такие, как С.Ребров, и В.Скрипник! Ребров, как молодой и начинающий тренер, сумел, 8 лет назад прервать многолетнюю гегемонию Шахтера Луческу и дважды подряд, уступая по составу Шахтеру сделать золотой дубль!!! Тренер- интересный, талантливый и во многом новый, в тренерском мышлении! Я уже не говорю о том, как грамотно, он сыграл вторую игру против Италии, и в частности- против Спалетти, когда, разобрал весь футбол известного тренера и навязал свою игру по всему полю!!!

Что касается В.Скрипника, то о нем много хорошего писали и говорили еще в период его работы в Германии, когда, он, работал в Вердере. Потом, очень конструктивная работа в Заре. Его умение предвидеть футбол соперника, противопоставить сопернику неразрешимые задачи и многое другое, что отличает Скрипника от остальных украинских тренеров. Все перечисленные мной тренеры, конечно не гениальные, но достаточно талантливые, и, как мне кажется- с неплохими перспективами на будущее.
kazakoff
kazakoff
вчера в 15:53
Какой бы не был Моур сейчас, он в своих командах разживается трофеями (кроме невезучего Тоттенхэма)
Возможно руководство МЮ присмотрится к этому варианту
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:48
Он чувствует, что у него там остались незавершённые дела
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Это какие же? Еще одну неустойку получить?))
therapy
therapy ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:43
Антони вообще распиаринная фигура благодаря Аяксу и Тен Хагу
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 15:16
Жозе тяжело будет конкурировать с Гвардиолой в АПЛ.
Снова 2-е место в МЮ не будут рассматривать как успех.
В еврокубках Жозе слабеет, вылет от ПСЖ, Севильи, Лейпцига в 1/8 ЛЧ. С МЮ дальше 1/4 не пробиться с такой игрой. Для этого Жозе нужны топы в составе МЮ как было в Челси. Лучше бы Жозе принял бы предложение Челси, синие будут тратить под хотелки, а в МЮ он растранжирит казну клуба и без того в сложной финансовой ситуации у клуба.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 15:09
Ну чем Тен Хаг, Моур конечно же лучше. Тем более Погба уже ушёл, ругаться не с кем. С Моуром хотя бы в топ-4 попадёшь, кубок выиграешь какой-нибудь.
Incredulous
Incredulous
вчера в 15:07, ред.
А особенный с Хагом даже в чём-то схожи. И тот и другой с заоблачным ЧСВ, и тот и другой любят устраивать диктатуру в команде, и тот и другой никогда не признают своих ошибок и находят крайнего во всех провалах и неудачах. Вот только Моур при всём этом умеет добиваться результата (хотя и далеко не всегда), а иногда и трофеев, а вот Хагу, кроме скверного, истеричного характера, больше и похвастаться не чем.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 15:01
Зачем им это нужно? Стоит ли туда идти?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:59
Хорошее желание,можно бы и попробовать.
Deville
Deville ответ therapy (раскрыть)
вчера в 14:55
да кройф не оставил наследников тотальному футболу, все же гвардиолу он вырастил, но он испанец, тен хагу нужно было возглавлять сборную, а не мю. это лично мое мнение было до его прихода сюда. в принципе ван гал, хиддинк адвокат тоже никого не оставили после себя, сменшиков поколения.

вообще голландский футбол деградировал, как и на постсоветском пространстве что в россии или украине нету сильных тренеров, да и сами клубы в голландии перестали быть топами, превратившись лишь в клубы по снабжению для богатых клубов топ лиг. да и по сути сегодня кроме тен хага или кумана нету вообще у них специалистов раз на чм 22 вызывали ван гала, который мне казалось бы уже давно на пенсии.

ван нистелрой вроде был не плох у руля псв, как сейчас у него я не в курсе.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 14:38
— Давай Жозе, у главного тренера МЮ нет хорошего ассистента — есть вакансия.
therapy
therapy ответ Deville (раскрыть)
вчера в 14:32
Эпоха Хороших спецов как тренеров умерла в Голландии, последние это Хиддинк и Дик Адвокат, сколько не пытались Куман, Райкард не получается...
Deville
Deville
вчера в 14:24
пускай хоть моуриньо, во всяком случаи лучше плешивого голландского физрука.
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 14:14, ред.
Моуриньо до сих пор самый успешный тренер в постфергюсоновскую эпоху, так что отличный вариант.
therapy
therapy
вчера в 14:02
Жозе готов к новым скандалам в АПЛ
DXTK
DXTK
вчера в 14:02
А что отличный вариант для АПЛ и МЮ, будет снова заруба между Гвардиолой и Моуриньо, а это все же вывеска на матч, ведь Клопп нас покидает, нужен сильный специалист, потому что Артеты, Постукоглу, Эмери, Почеттины не ровня испанцу, я уверен на Моуриньо и Ливерпуль сделал бы ставку, ( тот список который есть сменщиков немцу Алонсо, Нагельсманн Де Зерби Жеррард - явно ниже классом чем португалец),.... но тот уже возглавлял МЮ......... по этому ливерные будут в пролете.............

PS Зря в первый раз убирали моуриньо нужно было кое кому из игроков рот закрыть и выкинуть из команды потому что пришел сульше а за тем тен хаг МЮ точно стал слабее. По мимо кубка ЛЕ и кубка Лиги, Моуриньо еще мог выиграть и кубок англии здесь, но проиграл его бывшей команде Челси.......так что МЮ побывал с ним в трех финалах.........
prm5pxzgg546
prm5pxzgg546
вчера в 13:51
Маур уже не годен,в Манчестере тоже не 8
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