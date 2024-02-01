Жозе Моуриньо хочет во второй раз возглавить «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 13:10

находится без работы после увольнения из «Ромы».

Близкий друг португальского специалиста, который предпочёл остаться анонимным, рассказал:

Его амбиции — вернуться в «Манчестер Юнайтед». Он чувствует, что у него там остались незавершённые дела. Жозе поставил перед собой задачу вернуться в МЮ .