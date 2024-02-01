Жозе Моуриньо хочет во второй раз возглавить «Манчестер Юнайтед»

Жозе Моуриньо находится без работы после увольнения из «Ромы».
Близкий друг португальского специалиста, который предпочёл остаться анонимным, рассказал:
Его амбиции — вернуться в «Манчестер Юнайтед». Он чувствует, что у него там остались незавершённые дела. Жозе поставил перед собой задачу вернуться в МЮ.
Моуриньо тренировал «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год. С МЮ португалец выиграл Лигу Европы и Кубок Лиги в первом сезоне, а во второй кампании финишировал на 2-м месте в АПЛ.
вообще голландский футбол деградировал, как и на постсоветском пространстве что в россии или украине нету сильных тренеров, да и сами клубы в голландии перестали быть топами, превратившись лишь в клубы по снабжению для богатых клубов топ лиг. да и по сути сегодня кроме тен хага или кумана нету вообще у них специалистов раз на чм 22 вызывали ван гала, который мне казалось бы уже давно на пенсии.
ван нистелрой вроде был не плох у руля псв, как сейчас у него я не в курсе.
вообще голландский футбол деградировал, как и на постсоветском пространстве что в россии или украине нету сильных тренеров, да и сами клубы в голландии перестали быть топами, превратившись лишь в клубы по снабжению для богатых клубов топ лиг. да и по сути сегодня кроме тен хага или кумана нету вообще у них специалистов раз на чм 22 вызывали ван гала, который мне казалось бы уже давно на пенсии.
ван нистелрой вроде был не плох у руля псв, как сейчас у него я не в курсе.